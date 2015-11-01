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İkinci el araçlara 360 derece bakış

İkinci el araçlara 360 derece bakış
6 saat önce
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DOD, ikinci el otoda internet üzerinden 360 derece iç görünüm özelliğini getirdi. DOD web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hayata geçirilen uygulamada, 360 derece araç içi görünüm özelliğiyle ikinci el otomobil satın almak isteyenlere, ilgilendikleri araçların içini çok daha detaylı inceleyebilme imkanı sunuluyor.

Tüketim alışkanlıklarının dijital platformlar üzerinden şekillenmekte olduğu bu dönemde, ikinci el otomobil almayı planlayanlar araç seçiminin büyük kısmını satış noktasına gelmeden, internet üzerinden güven içinde yapmak ve araçları dijital ortamda mümkün olduğu kadar detaylı incelemek istiyorlar. 18 yıllık deneyimiyle tüketici ihtiyaçlarını değerlendiren DOD, teknolojik yatırımlarını bu doğrultuda yaparak araç almayı düşünenlerin karar vermelerini kolaylaştıran ve karar süreçlerini kısaltmaya yönelik 360 derece iç görünüm özelliğini geliştirdi. Türkiye ikinci el otomobil pazarında bir ilk olan DOD 360 iç görünüm özelliğiyle internetten araç inceleme sürecine farklı bir boyut kazandırıldı. DOD dijital platform kullanıcıları, DOD stoklarından ilgilendikleri araçların içini “360 Derece İç Görünüm” butonuna tıklayarak, tüm detaylarıyla 360 derece inceleyebiliyor. Kullanıcılar böylelikle aracın içinde fiziki olarak bulunmadan, sanal olarak aracın içindeymiş gibi her detayı daha yakından görebiliyor ve farklı bir araç inceleme deneyimi yaşıyorlar. DOD, ikinci el otoda internet üzerinden 360 derece iç görünüm özelliğini getirdi. DOD web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hayata geçirilen uygulamada, 360 derece araç içi görünüm özelliğiyle ikinci el otomobil satın almak isteyenlere, ilgilendikleri araçların içini çok daha detaylı inceleyebilme imkanı sunuluyor.

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