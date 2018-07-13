Mercedes-Benz Türk, “Sertifikalı Kullanılmış Otomobil Programı” için kullandığı “EL2” markasını, “Mercedes-Benz Certified” olarak yenileyerek, beraberinde pek çok hizmet ve avantajı “Kullanılmış Otomobil” pazarı için sunuyor.

Mercedes-Benz Türk, sertifikalı “Kullanılmış Otomobilleri” “Mercedes-Benz Certified” çatısı altında buluşturuyor. Mercedes-Benz Certified, Mercedes-Benz Türk Bayileri’ne ait “Kullanılmış Otomobil” havuzunda yer alan tüm otomobillere hızlı ve kolay erişim imkânı tanıyor, tercih edilen otomobil ilk günündeymiş gibi kullanıcısına teslim ediliyor.

MODEL VE YAŞ FARK ETMEZ

2018 yılının ilk yarısında “Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobil”satış hacminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık olarak %10 oranında artış sağlandığını belirten Mercedes-Benz Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Certified ile sertifikalı Kullanılmış Otomobil programımızın avantajlarını daha da güçlendirerek en iyi müşteri deneyimini pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, yetkili bayilerimiz kanalıyla 6 yaş ve 120.000 km’nin altında ve ayrıntılı teknik kontrollerle kriterlerimize uygun olduğu onaylanmış olan otomobillerin ‘Ücretsiz 2 Yıl Onarım Güvencesi’ ile müşterilerimize sunulacağı Mercedes-Benz Certified satış programı sayesinde yeni bir Mercedes-Benz otomobil satın alındığında yaşanan güven ve memnuniyetin, tıpkı ilk günkü gibi sürdürülmesini amaçlıyoruz” dedi.

KULLANILMIŞ MERCEDES-BENZ’E ONARIM GÜVENCESİ

Mercedes-Benz Türk bayilerinde, Mercedes-Benz Certified kapsamında olan otomobillere kilometre sınırı olmaksızın 24 ay süreli ücretsiz Onarım Güvencesi hizmeti sunuluyor. “Kullanılmış Otomobil Onarım Güvencesi” kapsamında, otomobilin motoru, dişli kutusu, tahrikli aksların güç aktarım parçaları, şaft, elektrik elektronik donanımı ve orijinal audio/video sisteminde meydana gelen arızalar, belirlenmiş şartlar dahilinde ücretsiz olarak onarılabiliyor. Mercedes-Benz Kullanılmış Otomobil Onarım Güvencesi hizmetleri Türkiye sınırları içindeki tüm Mercedes-Benz Yetkili Servisleri tarafından veriliyor. Bu hizmetin geçerlilik süresi içinde otomobilin satılması halinde tüm haklar yeni sahibine devredilebiliyor.

Mercedes-Benz Certified Markasının Sunduğu Özel Avantajlar