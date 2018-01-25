Opel’in geçtiğimiz yıllarda yenileyerek satışa sunduğu Insignia modeli, 1 yılda rekora ulaştı. Almanya üretilen yeni Insignia, Grand Sport, Sports Tourer ve Country Tourer gövde tipleriyle Avrupa’da 100 bin adeti geçti.

Opel’in yeni Amiral gemisi Insignia, Avrupa genelinde satışa sunulmasının üzerinden bir yıl geçmeden 100 bin satış adetine ulaşmayı başardı. Almanya’da Rüsselsheim fabrikasında üretilen yeni Insignia modelinin Grand Sport, Sports Tourer ve Country Tourer gövde tipleri mevcut. Ülkemizde de Haziran 2017’de satışa sunulduğu günden itibaren Insignia yaklaşık 5 bin adet’lik satışa ulaştı.

6 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

Insignia 6 ileri otomatik ve manuel şanzıman seçenekleri eşliğinde 1.6 Dizel ve 1.5 Benzinli motor seçenekleri ile sunuluyor. Güçlü 2.0 motor seçeneklerinde ise dört çeker sistemi ve 8 ileri otomatik şanzıman şeçeneği standart olarak sunuluyor. Ülkemizde en fazla tercih edilen motor-şanzıman seçeneği ise 1.6 litre 136 hp dizel-otomatik oldu.

DONANIMI ZENGİN

Yeni Insignia hem perakende hem de filo müşterileri için çekici bir model olduğunu aldığı ödüllerle de kanıtlıyor. En son olarak İngiltere’de Company Car Today Dergisi tarafından sınıfının en iyi otomobili seçildi. Insignia’nın bu ödüle layık görülmesinde çekici tasarımı ve verimli motor-şanzıman seçeneklerinin yanı sıra, giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunduğu Takip mesafesi göstergesi, Ön çarpışma ikazı, Şerit koruma özelliği ile şerit ihlali uyarı sistemi, Yaya tanıma özelliği ile aktif acil frenleme sistemi gibi üstün güvenlik özellikleri ile, üst donanım seviyelerinde sunduğu IntelliLux® LED Matrix Far Sistemi ve AGR sertifikalı ergonomik koltukları da önemli rol oynadı.

FİYATI 140 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Ülkemizde Design, Enjoy, Excellence ve Elite donanım seviyelerinde satışa sunulan yeni Insignia’da 2018 itibarı ile opsiyonel olarak sunulan tüm özellikleri bünyesinde barındıran Exclusive donanım seviyesi ve en sportif seçenek olan GSi donanım seviyesi de satışa sunulmaya başladı. Yeni Insignia 140 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Ülkemizde yoğun talep gören 1.6 Dizel-Otomatik seçeneği ise 167 bin 400 TL’den başlıyor.