IntelliLux ile gece gündüze dönüyor

Opel yeni teknolojisi IntelliLux far teknolojisiyle geceyi gündüze çeviriyor. Birbirinden bağımsız 32 LED aydınlatma hücresine sahip farlar, 400 metreye kadar aydınlatma sağlıyor. İkinci nesil IntelliLux LED matrix farlar Insignia’da kendine yer buluyor.

Gece otomobil kullanmaktan çoğu sürücünün çekindiği bir gerçek. Bunun arkasında ise geçerli sebepler yatıyor. Hava karardıktan sonra görüş mesafesi, derinlik algısı ve çevresel görüş önemli oranda azalıyor. Opel yeni Insignia’da geliştirilmiş adaptif IntelliLux LED matrix sistemi ile sınıfının en gelişmiş aydınlatma sistemini sunuyor. Herkesin ulaşabileceği üstün teknolojileri müşterilerine sunma hedefi doğrultusunda geliştirdiği yeni farlar daha hızlı, daha keskin ve 400 metreye kadar aydınlatma sağlıyor. Otomobil karanlıkta hareket etmeye başlar başlamaz IntelliLux LED matrix sistemi kendiliğinden aktif hale geliyor ve sonrasında trafik durumuna göre ışık hüzmesinin mesafesini, yoğunluğunu ve yanan hücrelerin dağılımını otomatik ayarlıyor. Sistem, trafikteki diğer otomobillerin bulunduğu noktaları aydınlatan hücreleri otomatik kapattığı için diğer sürücülerin gözünü hiçbir şekilde almıyor. Böylece sürücünün sürekli uzun ve kısa far arasında geçiş yapmasının da önüne geçiliyor. Trafikte seyir halindeki diğer araçların yanı sıra, yolu ve çevre aydınlatmasını da takip eden sistem, virajlarda viraj içini, aydınlatmanın yetersiz olduğu kırsal yollarda ise yol kenarlarını daha fazla aydınlatarak maksimum güvenlik sağlıyor.

YÜZDE 30 DAHA FAZLA AYDINLATMA

Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde sistem sürücüsüne tehlikeleri yaklaşık 1,8 saniye önceden görme olanağı sunuyor. LED farların eski teknoloji farlara kıyasla yüzde 30 daha fazla aydınlatma sağlaması da göz önüne alındığında sürücünün potansiyel tehlikeleri farketmek ve en doğru tepkiyi vermek için her koşulda daha fazla zamanı oluyor. 2015 yılında AutoBest juri üyelerinin prestijli SafetyBest ödülünü sistemin birinci nesline vermelerinin ardındaki temel neden de tam olarak buydu. İlk defa yeni Astra’da sunulmaya başlayan 16 LED aydınlatma hücresinden oluşan sistem juri üyeleri tarafından otomobil aydınlatma sistemleri için bir devrim niteliğinde olarak değerlendirilmişti. Başarısını kanıtlayan birinci nesil sistemin üzerinde yapılan geliştirmeler sayesinde IntelliLux LED Matrix sistemi artık daha da hassas ve etkileyici. Sistemin içinde daha eski nesil far sistemlerinde görülen hareketli parçaları olmadığı için tepkileri daha hızlı. Bu aynı zamanda potansiyel mekanik arızaların da önüne geçilmesini sağlıyor. LED aydınlatmaların uzun ömürlü olması ve düşük enerji tüketimi de göz önüne alındığında Opel’in müşterilerine hassas olduğu kadar sağlam bir sistem sunduğu görülüyor. IntelliLux LED Matrix sistemi yeni Insignia’da Excellence donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor. Yeni Insignia’nın bu donanım seviyesinde başlangıç fiyatı ise 154 bin 500 TL.