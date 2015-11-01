Son Dakika:
 
   

Son haberler

Fotoğraf-Video

IntelliLux ile gece gündüze dönüyor

IntelliLux ile gece gündüze dönüyor

Hurda otomobil teşviki yürürlüğe girdi

Hurda otomobil teşviki yürürlüğe girdi

Opel Astra Sedan 1.6 CDTI otomatik testi

Opel Astra Sedan 1.6 CDTI otomatik testi

Pick-up sınıfını da ikizler bastı

Pick-up sınıfını da ikizler bastı

Mazda CX-5 ve MX-5 modellerini elden geçirdi

Mazda CX-5 ve MX-5 modellerini elden geçirdi

Mercedes pick-up sınıfında X serisine geçti

Mercedes pick-up sınıfında X serisine geçti

Ferrari tasarım ödülünü kaptı

Ferrari tasarım ödülünü kaptı

GSI ruhu Insignia ile Eylül’de geri dönüyor

GSI ruhu Insignia ile Eylül’de geri dönüyor

Selden zarar gören Hyundai’lere özel destek

Selden zarar gören Hyundai’lere özel destek

En ucuz sıfır otomobiller

En ucuz sıfır otomobiller

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication – Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota tüketim türkiye yeni

IntelliLux ile gece gündüze dönüyor

IntelliLux ile gece gündüze dönüyor

Opel yeni teknolojisi IntelliLux far teknolojisiyle geceyi gündüze çeviriyor. Birbirinden bağımsız 32 LED aydınlatma hücresine sahip farlar, 400 metreye kadar aydınlatma sağlıyor. İkinci nesil IntelliLux LED matrix farlar Insignia’da kendine yer buluyor. Gece otomobil kullanmaktan çoğu sürücünün çekindiği bir gerçek. Bunun arkasında ise geçerli sebepler yatıyor. Hava karardıktan sonra görüş mesafesi, derinlik algısı ve çevresel […]

32 saniye önce -
Facebook 0 Twitter 0

Opel yeni teknolojisi IntelliLux far teknolojisiyle geceyi gündüze çeviriyor. Birbirinden bağımsız 32 LED aydınlatma hücresine sahip farlar, 400 metreye kadar aydınlatma sağlıyor. İkinci nesil IntelliLux LED matrix farlar Insignia’da kendine yer buluyor.

Gece otomobil kullanmaktan çoğu sürücünün çekindiği bir gerçek. Bunun arkasında ise geçerli sebepler yatıyor. Hava karardıktan sonra görüş mesafesi, derinlik algısı ve çevresel görüş önemli oranda azalıyor. Opel yeni Insignia’da geliştirilmiş adaptif IntelliLux LED matrix sistemi ile sınıfının en gelişmiş aydınlatma sistemini sunuyor. Herkesin ulaşabileceği üstün teknolojileri müşterilerine sunma hedefi doğrultusunda geliştirdiği yeni farlar daha hızlı, daha keskin ve 400 metreye kadar aydınlatma sağlıyor. Otomobil karanlıkta hareket etmeye başlar başlamaz IntelliLux LED matrix sistemi kendiliğinden aktif hale geliyor ve sonrasında trafik durumuna göre ışık hüzmesinin mesafesini, yoğunluğunu ve yanan hücrelerin dağılımını otomatik ayarlıyor. Sistem, trafikteki diğer otomobillerin bulunduğu noktaları aydınlatan hücreleri otomatik kapattığı için diğer sürücülerin gözünü hiçbir şekilde almıyor. Böylece sürücünün sürekli uzun ve kısa far arasında geçiş yapmasının da önüne geçiliyor. Trafikte seyir halindeki diğer araçların yanı sıra, yolu ve çevre aydınlatmasını da takip eden sistem, virajlarda viraj içini, aydınlatmanın yetersiz olduğu kırsal yollarda ise yol kenarlarını daha fazla aydınlatarak maksimum güvenlik sağlıyor.

YÜZDE 30 DAHA FAZLA AYDINLATMA

Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde sistem sürücüsüne tehlikeleri yaklaşık 1,8 saniye önceden görme olanağı sunuyor. LED farların eski teknoloji farlara kıyasla yüzde 30 daha fazla aydınlatma sağlaması da göz önüne alındığında sürücünün potansiyel tehlikeleri farketmek ve en doğru tepkiyi vermek için her koşulda daha fazla zamanı oluyor. 2015 yılında AutoBest juri üyelerinin prestijli SafetyBest ödülünü sistemin birinci nesline vermelerinin ardındaki temel neden de tam olarak buydu. İlk defa yeni Astra’da sunulmaya başlayan 16 LED aydınlatma hücresinden oluşan sistem juri üyeleri tarafından otomobil aydınlatma sistemleri için bir devrim niteliğinde olarak değerlendirilmişti. Başarısını kanıtlayan birinci nesil sistemin üzerinde yapılan geliştirmeler sayesinde IntelliLux LED Matrix sistemi artık daha da hassas ve etkileyici. Sistemin içinde daha eski nesil far sistemlerinde görülen hareketli parçaları olmadığı için tepkileri daha hızlı. Bu aynı zamanda potansiyel mekanik arızaların da önüne geçilmesini sağlıyor. LED aydınlatmaların uzun ömürlü olması ve düşük enerji tüketimi de göz önüne alındığında Opel’in müşterilerine hassas olduğu kadar sağlam bir sistem sunduğu görülüyor. IntelliLux LED Matrix sistemi yeni Insignia’da Excellence donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor. Yeni Insignia’nın bu donanım seviyesinde başlangıç fiyatı ise 154 bin 500 TL.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr