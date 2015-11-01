Yaklaşık 20 yıllık tecrübeyle üretilen en hızlı Honda Civic, yeni yüzüne kavuştu. 2.0 litrelik VTEC motoruyla dikkat çeken Type R’ın, 10 beygir artan gücü de 320 beygire ulaştı. Sürekli rekor kıran araç, İstanbul Park F1 pistinde de önden çekişli araçlar arasında zirveye oturdu.

ALİ YILDIRIM

Tüm dünyada otomotiv sektörünün büyük devleri, standart otomobil modellerinin yanı sıra ikonik ve efsaneleşmiş modellerinin de üretimini yapıyor. Özellikle sporcu modellerle rakiplerine göz dağı veren markalar, sıkı bir mücadeleyi de beraberinde getiriyor. Bu alandaki kompakt sporcu modellerini yaklaşık 20 yıl önce veren Japon üretici Honda ise Civic Type R ile tüm dikkatleri çekiyor. İlk olarak işin mutfağında ‘R’ ile neredeyse pistler için üretilen otomobil, gerekli düzenlemelerle yol otomobili olmayı da başardı. Markanın dillere destan olan VTEC motor tasarımı ise Type R’ı daha geniş kitlelere yayılmasına olanak sağladı. İlk olarak 2.0 litrelik 201 beygir güçle yola çıkan model şu sıralar 320 beygirlik güçle rekorlar kırıyor. 10’uncu nesil Honda Civic ile aynı platformu paylaşan güncel modelin ilk tanıtımı ise 2017 Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilmişti. Yol ve pist kullanımı göz önüne alınarak teknik olarak geliştirilen yeni Honda Civic Type R’ın kaputunun altında önceki nesil Civic Type R’da da kullanılan 2.0 VTEC turbo motor görev yapıyor.

GÜCÜ 10 BEYGİR ARTTI: TAM 320 HP

Yeni nesil Civic Type R’da kullanılmak üzere optimize edilen 2.0 litrelik turbo benzinli motor 320 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Motor üretmiş olduğu gücü kısa oranlı altı vitesli manuel şanzıman üzerinden ön tekerleklere aktarıyor. Bu güç Civic Type R’ı 5,7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor ve 272 km/s maksimum hıza imkan tanıyor. Bu, Civic Type R’ı sınıfının en çabuk hızlanan ve en hızlı otomobili yapıyor. Daha önce kullanıma sunulan ‘Sport’ ve pist odaklı ‘+R’ modları dışında ‘Comfort’ adında yeni bir sürüş modu daha sisteme dahil edildi. Sürüş modlarının her biri adaptif amortisörler, direksiyon sertliği, vites değiştirme hissi ve gaz tepkisini ayarlıyor.

‘YEŞİL CEHENNEM’DEN SONRA İKİNCİ REKOR

Yeni Honda Civic Type R, satışa sunulmadan önce dünyanın saygı duyulan pistlerinden Intercity İstanbul Park’ta kırdığı rekor ile yüksek performans alanındaki iddiasını tescillemiş oldu. Rekor denemesi için İstanbul Park’a çıkan yeni araç, 2 dakika 21,5 saniye ile önden çekişli araçlar klasmanında en iyi tur zamanına imza atarak yeni pist rekorunun sahibi oldu. Type R bir önceki nesliyle yine kendisine ait olan rekoru yaklaşık 0,6 sn geliştirerek önden çekişli araçlar sınıfının çıtasını ulaşılması güç seviyeye taşıdı. Daha öncede Nürburgring Nordschleife’de (Yeşil Cehennem) Honda Type R, 7 dakika 43,7 saniye ile önden çekişli araçlar klasmanında en iyi tur zamanına imza atarak yeni pist rekorunun sahibi oldu. Araç, elde etmiş olduğu yeni pist rekoru ile önden çekişli araçlar sınıfının çıtasını ulaşılması güç seviyeye taşıdı.

YÜKSEK HIZLARDA NAZ YAPMIYOR

Bizimde Intercity İstanbul Park’ta satışa çıkmadan önce ilk kez kullanma fırsatı yakaladığımız Honda Civic Type R, tamamen yeni bir süspansiyon, daha düşük ağırlık merkezi ve arttırılmış gövde rijitliği gibi özelliklere kavuşmuş. Ağırlık konusuna da önem veren marka, koltukları yüzde 10 hafifletmiş ve şasiyi de 16 kilogramdan kurtarmış. Elden geçen motor, şanzıman, süspansiyon ve alt taban yüksek hızların adeta vazgeçilmezi olmuş. Pistte attığımız tur deneyimlerinde bir önceki versiyonuna göre, belirgin bir biçimde artan yol tutuş yeteneği ve limitler modeli, tam bir sporcuya büründürmüş. Yüksek hızlara çıkma konusunda nazlanmayan araç, kullandığımız en iyi yol tutan otomobillerden biri. Hızlı girilen virajlarda bile, temiz direksiyon hareketleriyle etkileyici bir çekiş yakalayıp minimum hız kaybıyla ilerlemek mümkün. Temiz asfaltta sert manevralarda bile izinden çıkmayan aracın frenleri de çok başarılı. Arka kısımda yer alan yeni 3 egzoz düşük devirlerde bile bass gibi ses çıkartıyor. Ortada yer alan egzoz ise yüksek hızlarda ise emme gerçekleştiriyor.

FİYATI 260 BİN LİRA

Yüksek performans ve keyfin bedeli, hele de 2 litrelik bir motorla ağır olabiliyor. Civic Type R ülkemizde GT donanımı ve 260.000 TL’lik fiyat ile satışa sunulacak.