ISUZU D-Max İlk Sürüş: Hem hobi hem de KOBİ

HEM HOBİYE HEM KOBİYE

Isuzu’nun pick-up modeli D-Max, konfor seviyesi artırılarak makyajlandı. Tüm versiyonlarda kullanılacak yeni 1.9 litrelik dizel motor, vergi ve yakıt avantajı sağlıyor

GÖKHAN KARA-BATUM

Dünyanın önde gelen ticari araç üreticilerinden Isuzu, pick-up pazarındaki başarılı oyuncusu D-Max’i makyajladı. Daha dinamik bir görünüm ve yeni dizel motorla yollara çıkmaya başlayan araç, zenginleştirilen donanımıyla da binak araçları aratmayan özelliklere kavuştu. Ticari araç üretiminde 80 yılı geride bırakan Japon marka, ilk aşamada aracın V-Cross isimli üst paketini satışa sundu. 129 bin 800 liralık etiketiyle bir hayli iddialı olan D-Max V-Cross, küçük hacimli yeni motoruyla da düşük kullanım maliyeti avantajı sağlıyor.

AVRUPA’DA TEK MERKEZ

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, markanın Avrupa’daki tek üretim merkezi olduklarını söyledi. İlk aşamada pazara sundukları V-Cross’un Tayland’dan ithal edildiğini ifade eden Arıkan, “Diğer versiyonları ocak ayından itibaren Türkiye’de üreteceğiz. Artık tüm modellerde 1.9 litrelik yeni dizel motorumuz kullanılacak. Bu motor martta satışa sunacağımız 3.5 tonluk kamyonette de kullanılacak. Türkiye’de tek kabinli tek pick-up’ı da biz satacağız” dedi. Isuzu’nun güç, sağlamlık ve dayanıklılık kelimeleriyle anıldığını vurgulayan Arıkan, şöyle devam etti: “Daha çok KOBİ’lere hitap eden aracımızın konforu artırıldı. Böylece artık hobi kullanıcılarını de hedefimize aldık. Artık hedefimiz hem hobi hem KOBİ’ler. Yerli üretim olmamız piyasada güven ve süreklilik olarak karşılık buluyor. Şu anda yerlilik oranımız yüzde 30’larda. Bu arttıkça avantajımız da artacak.”

25 BİNLİK PAZAR HAYAL DEĞİL

Kamyon ve Pick-up İş Birimi Direktöra Yusuf Teoman ise 2003’te 6 bin 919 adet olan pick-up pazarının hızla büyüdüğünü, bu yıl beklentinin 21 bin adet olduğunu kaydetti. Oto Gündem’in sorularını cevaplayan temsilciler pazarda en çok otomatik vitesli modellerin tercih edildiğini söyleyen Teoman, “Bu sebeple ilk aşamada 4X4 ve otomatik vitese sahip V-Cross ile pazara giriş yaptık. 2-3 yıl içinde 25 binlik pazar hayal değil. Şu anda pazar payımız yüzde 10’larda. Hedefimiz önce yüzde 15, sonrasında bunun da üzerine çıkmak” diye konuştu. Aracın Tayland’da üretildiğini fakat V-Cross’ta sunulan yan basamaklar ve barların Türkiye’de eklendiğini aktaran Teoman, aracı gizli zırhlı olarak savunma sanayisine de ürettiklerini anlattı.

164 BEYGİRLİK YENİ DİZEL

Araçta kullanılan tamamen yeni 1.9 litrelik dizel ünite, tek turbo ile destekleniyor. Çift turbo beslemeli 2.5 litrelik önceki motorla aynı gücü üreten ünite, benzer performansı daha düşük tüketimle sunuyor. 164 beygir güç ve 360 nm tork üreten motor, 6 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 12.9 saniyede tamamlayan araç, versiyona göre 6.3 ile 7.8 litre arasında ortalama tüketim vadediyor. Oto Gündem ekibinin yaptığı test sürüşlerine göre bu rakamlar, önceki motora göre 0.6 ile 1.4 litre arası iyileştirme anlamına geliyor. Ocak ayı sonrası 4X2, tek kabin ve 6 ileri manuel vitese sahip versiyonlar da ürün gamına eklenecek. 1 ton taşıma ve 3.5 ton çekme kapasitesi sunan araç, 70 santime kadarki su geçişlerinde de rahatlıkla ilerleyebiliyor.

DONANIMI ZENGİNLEŞTİRİLDİ

Yeni araçtaki en büyük yenilikler, baz modelden itibaren tüm versiyonlarda standart olarak sunulmaya başlanan LED gündüz farları, yokuş kalkış ve iniş desteği, elektrikli-ısıtmalı yan aynalar, uzaktan kumandalı kilit ve kadranlarda vites değişim göstergesi olarak dikkat çekiyor. Üst donanım olan V-Cross’ta ise ayrıca anahtarsız giriş ve çalıştırma, 6 hava yastığı, yeni gösterge paneli, elektrikli sürücü koltuğu, ön koltuk ısıtma sistemi, ön orta kolçak ve kapılardaki yeni yumuşak dokulu pedler, hem ön hem de arka koltuktaki yolcular için sunulan USB şarj portları, cruise control, D-VISION Multimedya sistemi, navigasyon sistemi, geri görüş kamerası, otomatik klima, 2’si tavanda toplam 8 hoparlör, 5 farklı şekilde katlanabilen ve 24 derecelik açısıyla arka koltuklar, 18 inçlik alaşım jantlar, yan basamaklar, nikelaj rollbar, kasa havuzu ve tavan rayları standart olarak sunuluyor.

Minimun 9 bin lira avantajı

DNA’sında’ sloganıyla pazara sunduklarını anlattı. 5 yıl 100 bin kilometre garantiyle yollara çıkan yeni D-Max ile daha çok perakende ve şehirli tüketiciye sesleneceklerini belirten Çelik, “Pick-up sahipleri araçlarını en az 5 yıl kullanıyor. Yeni 1.9 litrelik motorumuzla 5 yılda minimum 9 bin liralık MTV avantajı sağlıyoruz. 3 litre üzeri modellere göreyse bu rakam 40 bin lirayı buluyor. Ayrıca düşük tüketimimiz de önemli bir avantaj” diye konuştu.

Konforlu ve tutumlu

Aracın Trabzon-Batum arasında gerçekleştirilen lansmanında yaklaşık 300 kilometre boyuncu kullanma fırsatı yakalayan Oto Gündem ekibi, yeterli performansı ve otoyol kullanımına çok daha uygun hale getirilen sürüşüyle beklentilerimizi karşıladı. Yüksek hızlara çıkmada sorun yaşamayan D-Max V-Cross, yalıtım ve yol tutuş bakımındarn da sınıfı geçiyor. Önde oldukça rahat koltuklar sunulurken, arkada oturanlar da eğimli yapı sayesinde konforlu yolculuklar yapabiliyor. Lansman süresince yeni motorun oldukça tasarruflu olduğunu da deneyimleme fırsatı yakaladık.