Jeep Compass Türkiye için baharı bekliyor

Sınıfının en gelişmiş 4×4 sistemlerine sahip, en yetenekli kompakt SUV modeli olarak dikkat çekecek Jeep Compass’ın Avrupa lansmanı, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapıldı. 2017 yılının sonbahar aylarından itibaren ülkemiz yollarına çıkmaya başlayacak olan yeni Jeep Compass, yakıt verimliliğine sahip güçlü motorlar, geleneklerine bağlı Premium Jeep tasarımı, on-road sürüş dinamikleri ve yenilikçi güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındırıyor ve markanın küresel pazarlarda daha geniş kitlelere ulaşma stratejisini destekliyor.

Dünyanın farklı noktalarındaki müşterilerin ortak beğenisi için geliştirilip üretilen yeni Jeep Compass’ın Avrupa tanıtımı, Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında gerçekleştirildi. Kompakt SUV segmentinin çıtasını yükseltme hedefiyle pazarda yerini alacak olan ve tamamen yenilenen Jeep Compass, sonbahar aylarında Türkiye’de satışa sunulacak. Yeni Jeep Compass zarif ve güçlü tasarım hatlarıyla dikkat çekiyor. Otomobilin yeni ve geniş gövde tasarımı, camdan tekerleğe kadar olan mükemmel orantısıyla ilk bakışta heyecan uyandırıyor. Compass’ta efsanevi yedi dikey kanallı Jeep ızgarası, petek dokunun dışındaki bölümleri parlak siyah yüzeylerle yeniden yorumlayarak modernize edildi. Ön farların etrafını çevreleyen siyah kontür araca daha dinamik bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda yeni Jeep Compass’a daha kişilikli ve özgün bir görünüm sağlıyor. Arkaya doğru eğimli tavan çizgisi, şişkin çamurluklar ve belirgin omuz çizgisiyle yeni Jeep Compass son derece çekici ve dinamik bir profil sergiliyor. Parlak siyah tavan kompakt SUV segmentinde benzersiz ve premium bir görünümü beraberinde getiriyor. Çift parça açılabilir cam tavan mümkün olan en geniş açılma alanını sağlarken Jeep sürücüsü ve beraberindeki yolcularını açık hava özgürlüğü ile adeta şımartıyor. Yeni Jeep Compass arka tasarımla da çekici bir görünüm sunuyor. Arka tasarımı LED teknolojisine sahip stop lambaları domine ediyor. Bagaj kapağına kadar uzanan iki parçalı stop tasarımı yeni Jeep Compass’ın genişlik algısını arttırıyor.

İÇ MEKANDA İKİ FARKLI EKRAN

Yeni Jeep Compass, sürücü ve beraberindeki yolcularını malzeme kalite yüksek ve üstün teknik detaylarla bezenmiş iç mekânıyla karşılıyor. Trapez formlu orta konsolun üst bölümü donanım seviyesine göre değişkenlik gösteren 5, 7 veya 8,4 inçlik dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor. Bu bölümün altında iklimlendirme sistemine ait kumanda paneli ve hemen altında ise ayrı bir bölüm olarak vites konsolu yer alıyor. Vites kolu, Selec-Terrain kumanda paneli, elektrikli el freni, start&stop (ESS) düğmesi, ses kontrol düğmesi ve mobil cihaz şarj ve bağlantı girişi ergonomik bir dizilimle orta konsolda toplanıyor.

OFF-ROAD KABİLİYETİ DE VAR

Yeni Jeep Compass her biri son derece gelişmiş iki farklı, akıllı 4×4 sistemi sayesinde sınıfının en iyi off-road kabiliyetini sunmaya hazırlanıyor. Yeni akıllı 4X4 sistemlerinin ikisi de motor torkunun yüzde 100’ünü tek bir tekerleğe iletebiliyor: Jeep Active Drive – sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve Jeep Active Drive Low – bu sınıfta tek 20:1 oranlı sürünme moduna sahip sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi olarak ön plana çıkıyor. Gerek Jeep Active Drive, gerekse Active Drive Low olmak üzere her iki dört tekerlekten çekiş sistemi de Jeep Selec-Terrain ile donatılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Jeep Selec-Terrain, her türlü hava ve yol şartında mümkün olan en iyi dört tekerlekten çekiş performansını sunmak üzere sürücüye “Normal, Kar, Kum ve Çamur” sürüş modları dışında Trailhawk versiyonuna özel “Rock” modu olmak üzere sürüş şartlarına göre 5 farklı sürüş modundan birini seçme imkânı sunuyor.

4 FARKLI DONANIMLA GELİYOR

Bünyesinde 70’in üzerinde aktif ve pasif güvenlik donanımı bulunan yeni Jeep Compass geliştirilirken güvenliğe büyük önem verildi. Yeni Jeep Compass’ın güvenlik kafesinde yüzde 65’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik kullanıldı. Bunun dışında Önden Çarpışma Uyarı Sistemi Plus, Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi Plus, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Arka Çapraz Trafik Denetleme Sistemi, dinamik kılavuz çizgilerine sahip geri görüş kamerası, gövdenin yanal salınımlarını elektronik olarak önleyen elektronik stabilite kontörlü ve yedi hava yastığı, sürücü ve beraberindeki yolcuların güvenliğini tesis ediyor. Jeep Compass; Sport, Latitude, Limited ve Trailhawk olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle 100’ün üzerinde ülkede kademeli olarak satışa sunulacak.