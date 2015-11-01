Jeep Renegade için bahar fırsatı

5 saat önce

Jeep, Eylül ayında Renegade modelinde sunduğu kredi imkânıyla, otomobilseverlere fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, Jeep’in Renegade Limited versiyonları, 30 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeyle 0.99 faizli cazip kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

SUV araçların efsanevi markası Jeep, Renegade modeli için Eylül ayı kampanyası ile özel kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. 2017 model Jeep Renegade Limited versiyonlarında geçerli olan kampanya kapsamında, Jeep sahibi olmak isteyenlere 30 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeyle 0.99 faizli kredi imkânı sunuluyor. 1.6 litre 120 HP dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla dikkat çeken Renegade Limited, ayrıca peşin alımlarda yüzde 1 nakit indirimi desteğiyle de satın alınabiliyor.