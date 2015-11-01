Son Dakika:
 
     

Son haberler

Fotoğraf-Video

Toyota C-HR Hybrid ve 1.2 benzinli karşılaştırma testi

Toyota C-HR Hybrid ve 1.2 benzinli karşılaştırma testi

Peugeot 208 GT-Line 1.2 Puretech Test

Peugeot 208 GT-Line 1.2 Puretech Test

Renault Koleos’a çarpışma testinden tam not

Renault Koleos’a çarpışma testinden tam not

Hyundai Avrupa’nın en iyisi olmak için kolları sıvadı

Hyundai Avrupa’nın en iyisi olmak için kolları sıvadı

Mercedes-Benz S Serisi ile patronları tavlayacak

Mercedes-Benz S Serisi ile patronları tavlayacak

Şimdi Fiesta zamanı: İLK SÜRÜŞ

Şimdi Fiesta zamanı: İLK SÜRÜŞ

Volvo XC40 fuar yerine Milano’da sahne aldı

Volvo XC40 fuar yerine Milano’da sahne aldı

Opel Insignia Grand Sport 1.6 dizel otomatik testi

Opel Insignia Grand Sport 1.6 dizel otomatik testi

Hyundai i30 1.4 Turbo DCT Test Sürüşü

Hyundai i30 1.4 Turbo DCT Test Sürüşü

LeasePlan filoyu elektriklendirdi

LeasePlan filoyu elektriklendirdi

Çok Okunan haberler

Oto Gündem Dergi Yeni Sayı

Open publication – Free publishing

Jeep Renegade için bahar fırsatı

Jeep Renegade için bahar fırsatı
5 saat önce
Facebook 0 Twitter 0

Jeep, Eylül ayında Renegade modelinde sunduğu kredi imkânıyla, otomobilseverlere fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, Jeep’in Renegade Limited versiyonları, 30 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeyle 0.99 faizli cazip kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

SUV araçların efsanevi markası Jeep, Renegade modeli için Eylül ayı kampanyası ile özel kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. 2017 model Jeep Renegade Limited versiyonlarında geçerli olan kampanya kapsamında, Jeep sahibi olmak isteyenlere 30 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeyle 0.99 faizli kredi imkânı sunuluyor. 1.6 litre 120 HP dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla dikkat çeken Renegade Limited, ayrıca peşin alımlarda yüzde 1 nakit indirimi desteğiyle de satın alınabiliyor.

,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr