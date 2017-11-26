Karsan Jest’e Alman elektriği

Karsan, BMW ile elektrikli motorlu araçlar için tedarik anlaşması yaptı. Anlaşmanın ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, BMW teknolojisi ile birleşerek elektriklendi.

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, elektrikli araç teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen otomobil ve motorsiklet üreticisi BMW Grubu ile elektrikli motor tedariği için anlaştı. Bu kapsamda, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda içten yanmalı versiyonlarıyla kendini ispat eden Karsan Jest+, BMW teknolojisiyle birleşerek elektriklendi. Karsan Jest Electric, BMW elektrikli motoru ve bataryasıyla sürüş güvenliği, dayanıklılık ve performans avantajı sunuyor. BMW Grubu’nun çağın ötesinde elektrikli çözümleriyle menzil ve çalışma saati bakımından da rakiplerinden ayrılan Karsan Jest Electric, Madrid Belediyesi ihalesine yönelik kapsamlı testlerde tek şarj ile 180 kilometrelik menzile ve tam 18 saatlik çalışma süresine ulaşmayı başardı.

SADECE JEST DEĞİL FARKLI PROJELERDE DE KULLANILACAK

Gerçekleştirmiş olduğu 100.000 adetlik BMW i3 satışıyla (sınıfında dünyanın en çok satan elektrikli otomobili) alanında dünyanın lider premium otomobil üreticisi olan BMW Grubu ile yapılan tedarik anlaşması Karsan’ı daha da güçlendirmek adına atılmış çok önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Karsan’ın işbirliklerine ve girişimlerine de dikkat çeken Okan Baş, “Kendi ürünlerini sıfırdan tasarlayıp üreten ve pazara sunan %100 Türk markası olarak Avrupa’da ve ABD’de de önemli ihalelere giriyor, ticari araç alanında dünyaya çözümler sunmayı sürdürüyoruz. Duyurduğumuz anlaşmalar ve işbirlikleri ise dünya markası olma hedefimizde nasıl sağlam adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. BMW ile yaptığımız tedarik anlaşması da müşterilerimiz tarafından takdir ve talep edilen özelliklerimizi elektrikli versiyonumlarımızda da korumamıza ve hatta bir adım öteye taşımamıza olanak sağlamıştır. Karsan ve BMW arasındaki işbirliğinin ilerleyen günlerde yapılacak olan diğer projelerde de süreceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Karsan Jest Electric, BMW’nin 94 amper saat (Ah) veya 33 kilowatt saat (kWh) kapasiteli yüksek voltajlı lityum iyon piller tarafından besleniyor.