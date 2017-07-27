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Karsan’dan Romanya ‘Atak’

Karsan’dan Romanya ‘Atak’
27 Temmuz 2017 Perşembe
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Yerli üretici Karsan, yurt dışında yayılmaya devam ediyor. Başta İtalya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ihracat gerçekleştiren Karsan, son olarak Romanya pazarına yeni bir satış daha yaptı. 2017’yi yurtdışına yayılma yılı ilan eden Karsan, Romanya’ya 20 adet Karsan Atak satışı gerçekleştirdi.

Geçen yıl Dominik Cumhuriyeti’nden İtalya’ya kadar dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Karsan, yurtdışında yayılmaya devam ediyor. Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, son olarak Romanya’ya ihracat gerçekleştirdi. 2017’yi yurt dışında yayılma yılı ilan eden Karsan, bu kapsamda Romanya’nın güneydoğusunda yer alan Brelia Belediyesi’ne 20 adet Karsan Atak satışı gerçekleştirdi. Türk İşadamları Derneği (TİAD) Üyesi Hüseyin Akyol tarafından yönetilen Anadolu Automobil Rom tarafından yapılan satışın imza töreni ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Braila Belediyesi’nde gerçekleştirilen teslim törenine Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, Türkiye Köstence Konsolosu Uygar Mustafa Sertel, Braila Belediye Başkanı Viorel Marian Dragomir, TİAD Başkanı Murat Demiray, TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Naci Kanbay ve Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ile Karsan İhracat Müdürü Kagan Deniz katıldı.

60 KİŞİLİK YOLCU KAPASİTESİ

Karsan, Avrupa’nın birçok ülkesinde belediyeler ile çalışıyor. Karsan, bu kapsamda İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa’da birçok ülkeye araç satışı gerçekleştirmesiyle ön plana çıkıyor. 8,1 metre uzunluğundaki Karsan Atak, şehir içi toplu taşımacılık anlayışını değiştiren özelliklere sahip ideal toplu taşıma aracı olarak ön plana çıkıyor. Karsan’ın Atak modeli, 60 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve bağımsız ön süspansiyonu ile çağdaş, konforlu ve güvenli bir toplu taşıma sağlıyor.

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