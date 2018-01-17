SEDAN PAZARINA TAZE KAN

Kompakt sedan pazarının yeni modellerinden Kia Cerato, şık tasarımı ve zengin donanımıyla dikkat çekiyor. Test konuğumuz olan benzinli ve dizel motorlar, çift kavramalı otomatik şanzımanla sunuluyor

GÖKHAN KARA

Türkiye’de rekabetin en yoğun yaşandığı sınıf kuşkusuz kompakt sedan. Geniş yükleme alanı, prestijli tasarım ve tasarruflu motor seçeneklerinin arandığı bu sınıf, filoların da ağırlıklı olarak tercih ettiği bir alan. Bu durum markaların araç geliştirme evrelerine de yansıyor. Pazarın yeni oyuncularından Kia, kısa bir aradan sonra yenilediği Cerato Sedan modeliyle bu pastadan büyük bir payı hedefliyor. Şık tasarımı ve geniş iç hacmiyle öne çıkan otomobili, 1.6 litrelik dizel motor ve çift kavramalı otamatik şanzıman DCT işbirliğiyle konuk ettik.

KIZGIN BAKIŞLAR

Şık ve spotif tasarım öğelerinin buluştuğu karoser, 4.56 metrelik uzunluğu ve 2.7 metrelik aks aralığıyla sınıfının iri modelleri arasında yerini aldı. Çekik farları ve aerodinamik hatlarıyla Uzakdoğulu genlerini gizlemeyen araç, sportif arka tasarımıyla da sınıfının prestijini yansıtıyor. Kızgın bakışlı farları ve artık Kia ile özdeşleşmeye başlayan çevresi kromaj kaplı ön ızgara sayesinde oldukça sportif görünen aracın dinamikliği profil ve arka bölümde de sürüyor. Profile taşan far grubu, bagaj kapağına da uzanarak farklı bir görüntü oluşturuyor. Bagaj kapağının üzerindeki çıkıntı da spoyler etkisi yapıyor. Aracın iç mekanı, markanın kaliteli ve sade tasarım dilini yansıtıyor. Yuvarlak hatların hakim olduğu kokpitte malzeme kalitesi sınıf standartlarını karşılarken ergonomik açıdan bir sorun görünmüyor. 7 inçlik dokunmatik ekran olduğundan küçük hissettirse de kaliteli ve kullanımı oldukça rahat. Piyano siyahı kaplamalar vites kolu ve konsolunda yer buluyor. Bu alanda geniş çaplı eşya gözlerine yer verilmiş. Bol tuşa sahip direksiyon simidi ele iyi oturuyor, şanzımanın konumu da başarılı. İç mekanda sunulan yaşam alanı oldukça ferah. Hem ön hem arkada baş ve diz mesafesi bakımından sorun yok. 482 litrelik bagaj da ortalamaların üzerinde.

7 İLERİ OTOMATİK VİTES

Yeni Cerato Sedan Türkiye’de 1.6 litrelik benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satılıyor. Bize konuk olan 1.6 litrelik dizel ünite, 136 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik vites DCT ile kombine edilen motor, 1310 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 10.8 saniyede tamamlayabilen araç, saatte 190 kilometre sürate ulaşabiliyor. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan motor sessiz yapısıyla öne çıkarken, DCT şanzıman da hızlı ve sarsıntısız geçişleriyle konforlu bir sürüş sağlıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.6 litre olarak belirlenmiş. 50 litrelik depoyla menzil yaklaşık 1000 kilometre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan rakamsa 5.7 litre oldu. Yol tutuş konusunda da başarılı bir grafik çizen araç, sportif kullanıma da karşılık verebiliyor.

FİYAT RAKİPLERDEN CAZİP

Kia, yeni Cerato Sedan’ı 79 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla (1.6 litre benzinli, Comfort) satışa sunuyor. Bize konuk olan dizel-otomatik vitesli ve Concept Plus donanımlı versiyon ise 122 bin liralık etiket taşıyor. (Ocak 2018 fiyatı)Fiyat seviyesini rakiplerden bir miktar daha uygun tutan marka, donanımı da zengin tutuyor. Concept Plus’ta 7 inçlik dokunmatik ekran, navigasyon sistemi, hız sabitleyici, değiştirilebilir sürüş modu (Comfort, Sport, Normal), çift bölgeli otomatik klima, 16 inçlik alaşım jantlar, ön/arka park sensörleri, sunroof, LED gündüz farları, 6 hava yastığı. yokuş kalkış desteği, lastik basınç sensörü gibi uzun bir liste sunuluyor.