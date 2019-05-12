Kia , Mayıs ayına özel olarak hazırladığı kampanyalarla fırsatlar sunuyor. Kia Sportage dizel otomatik versiyonu 50 bin TL’ye, 12 ay % 0.99 faiz avantajı. Yeni Ceed’i ise 5 bin TL’ye varan lansman indirimiyle dikkat çekiyor.

Kia, kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. KIA, Mayıs ayına özel olarak düzenlediği kampanyalarda Sportage, Ceed, Rio ve Bongo’da avantajlı faiz oranları ve fiyatlar sunuyor. KIA’nın Avrupa’ya özel olarak, Avrupa’da tasarlanan ve üretilen Ceed modelinin üçüncü nesli lansmana özel avantajlarla meraklılarını bekliyor. Ceed, lansmana özel 5 bin TL’ye varan indirim fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Yeni Ceed, dizel motor seçeneğinde ortalama 4,3 litre yakıt tüketimiyle de ön plana çıkıyor.

YENİ SPORTAGE 50 BİN TL’YE FAİZ AVANTAJI

KIA’nın amiral modeli olan ve 1.6 dizel otomatik versiyona kavuşan Sportage, Mayıs ayında özel fiyata sahip. 50 bin TL’ye, 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla KIA yetkili satış noktalarında bu avantajlardan yararlanmak isteyenleri bekliyor. Yeni Sportage iddialı tasarımı ve yakıt tüketimiyle C SUV segmentinde fark yaratıyor. Araç, 136 PS güç üreten 1.6 litrelik dizel motora sahip. Sportage ayrıca, 8 inçlik multimedya ekranı, yenilenen iç tasarımı, gelişmiş donanım özellikleri, Apple Car Play ve Android Auto desteğiyle de sınıfının öncü modelleri arasında yer alıyor.

RİO 84 BİN 900 TL’DEN BAŞLIYOR

Tasarım ve performans söz konusu olduğunda farkını ortaya koyan KIA Rio, 84 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile yeni sahiplerini bekliyor. Kusursuz ve ergonomik tasarımı ile B Hatcback segmentinin etkin oyuncusu olan KIA Rio, modern ve yenilikçi çizgileri ile yollarda farkını ortaya koyuyor. ESC, VSM, altı adet hava yastığı ve ISOFIX bebek koltuğu bağlantı noktaları gibi güvenlik çözümlerini de standart olarak sunan Rio, şehrin dinamizmini üzerindeki bakışlar ile yansıtıyor.

BONGO’DA SIFIR FAİZ

KOBİ’lerin vazgeçilmezi KIA Bongo, Mayıs ayına özel olarak 20 bin TL’ye, 12 ay 0 faiz fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Bongo, KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için markayetkili satış noktalarında bu avantajlardan yararlanmak isteyenleri bekliyor.