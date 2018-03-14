Lamborghini Huracan Performante Spyder’ı tanıtıldı. 640 beygirlik aracın üstünü açan marka, şimdilik yumuşak tavanla sipariş edilecek.

Benzersiz 5.2 l V10 atmosferik motoruyla, sürekli dört tekerlekten çekiş sistemli Performante Spyder, 0-100 km/s hızlanmasını 3,1 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızı ise 325 km/s ile coupe modeliyle aynı seviyede. Otomobil 100 km/s hızla giderken 31,5 metrede mesefede durabiliyor.

640 BEYGİRLİK GÜÇ

Performante coupe gibi Spyder da 8.000 d/d’de 640 HP güç, 6.500 d/d’de 600 Nm maksimum tork üretiyor. 1.000 d/d’de bile torkun yüzde 70’ten fazlası hazır oluyor. Toplam boş ağırlığı sadece 1.507 kg olan Spyder’ın ağırlık/güç oranı 2,35 kg/hp, ön/arka ağırlık dağılımı ise %43/57.

HAFİF GÖVDE YAPISI

Huracan Performante’nin özünde var olan tasarım, teknoloji ve performans özellikleri Spyder’da temel nitelikte bulunuyor ve Performante’nin üstün sürüş deneyimine yeni bir sürüş keyfi boyutu katıyor. Alüminyum gövde boyunca uzandığı görülen karbon fiber, Huracan Performante Spyder’ın hafif karakterine işaret ediyor ve Huracan Spyder’a kıyasla 35 kg ağırlık azaltımına katkıda bulunuyor. Karmaşık geometrik şekiller dövme kompozit ön ve arka rüzgarlıklarda, motor kaputunda, arka tamponda ve aerodinamik difüzörde kullanılyor: Bunlar da, Huracan Performante’de kullanıma giren Lamborghini’nin patentli aktif aerodinamik sistemi olan Aerodinamica Lamborghini Attiva – ALA’nın fonksiyonel bileşenlerini oluşturuyor.

YUMUŞAK AÇILABİLİR TAVAN

Spyder’ın yumuşak tavanı ALA sisteminden taviz vermiyor ve sistem yüksek bastırma kuvveti veya düşük sürüklenme kuvveti gerektiren şartlarda hava yükünü değiştiriyor. Hızlı viraj alırken aero vektörleme yapabiliyor ve böylece pistte ve yolda her şart altında mükemmel sürüş dinamikleri sağlıyor. Lamborghini’nin Piattaforma Inerziale (LPI) sistemi, otomobilin tüm sistemlerini, otomobilin ayarları ve ALA sisteminin 500 saniyeden kısa sürede aktive edilmesi dahil olmak üzere gerçek zamanlı olarak yönetiyor. Her sürüş şartı altında otomobilin aerodinamik ayarlarının en iyi şekilde yapılmasını sağlıyor.

4 ÇEKER SİSTEMİ VAR

Huracan Performante Coupe gibi, Spyder da geliştirilmiş bir süspansiyon sistemine, yeniden kalibre edilmiş ESC’ye; daha hassas bir Lamborghini Dynamic Steering (LDS) sistemine; ALA sistemiyle birlikte çekiş gücünü maksimum düzeye çıkaran sürekli dört çekerlekten çekiş sistemine ve revize edilmiş ANIMA sistemine sahip. Lamborghini’nin STRADA, SPORT ve CORSA modları otomobilin tüm dinamik sistemlerinin ayarlarını özelleştiriyor.

TAVAN 17 SANİYEDE AÇILIYOR

Tavan, saatte 50 km sürüş hızına kadar, sadece 17 saniyede açılıyor. Arka pencere de elektrikli olarak açılıyor ve kapalı olduğu zaman rüzgarlık olarak işlev görüyor. Tavan indirildiği zaman, Huracan Performante Spyder’ın tasarımında bulunan iki hareketli kanatçık, katlanabilir tavan kasasından çıkıyor ve tavan hattını koltukların sırtından otomobilin arkasına kadar sürdürerek Spyder’a farklı siluetini veriyor. Kanatların içindeki entegre kanal, üstü açık sürüş sırasında kafa boşluğundaki türbülansı azaltıyor. İki ilave çıkarılabilir rüzgar siperi, yanal aerodinamik titreşimleri söndürerek yüksek hızlarda bile konuşmaya izin veren mükemmel bir akustik konfor sağlıyor.

Lamborghini Huracan

Performante Spyder özellikleri

TEKNİK VERİLER

ŞASİ VE GÖVDE:

Şasi Alüminyum ve karbon fiberden yapılmış hibrit şasi

Kaporta Alüminyum ve kompozit malzemeden yapılmış dış kaplama

Yüksek kaliteli yumuşak tavan

Süspansiyon Alüminyum çift salıncaklı Süspansiyon

Yaylar ve amortisörler Çelik yaylar ve hidrolik amortisörler. Seçenek olarak magneto reolojik amortisör kontrolü sunuluyor.

Elektronik Stabilite ESC/ABS özellikleri ANIMA üzerinden ayarlanabiliyor,

Kontrolü ESC ESC devre dışı bırakılabiliyor

Direksiyon Elektromekanik hidrolik direksiyon, değişken direksiyon oranına sahip opsiyonel LDS direksiyon

Frenler Vakumlu fren servo ünitesine sahip hidrolik çift devre fren sistemi, önde 6 pistonlu alüminyum kaliperler,

arkada 4 pistonlu alüminyum kaliperler

Fren diskleri Karbon seramik diskler, soğutmalı ve çapraz delikli

∅ 380 x 38 mm ön, 356 x 32 mm arka∅356 x 32 mm arka

Lastikler (standart) Pirelli P Zero Corsa 245/30 R20 (ön) – 305/30 R20 (arka)

Tekerler (standart) 8.5J x 20” (ön) – 11J x 20” (arka)

Aynalar Elektrik kontrollü dış aynalar

Hava yastıkları Tam Boy çift kademeli ön hava yastıkları

Tam boy yan hava yastıkları. Bazı ülkelerde diz hava yastıkları.

MOTOR GÜCÜ

Tür 10 silindirli V, 90°, IDS+MPI çift enjeksiyon

Hacim 5204 cm3

Silindir çapı/piston stroku Ø 84,5 mm x 92,8 mm (3,33 x 3,65 in)

Valf kontrolü Sürekli değişken ayarlamaya sahip giriş ve egzoz kam milleri

Kompresyon 12,7 : 1

Maksimum güç 8.000 d/d’de 640 HP

Maksimum tork 6.500 d/d’de 600 Nm

Emisyon sınıfı EURO 6 – LEV 3

Egzoz işleme Lambda düzenlemesine sahip iki katalizör

Soğutma sistemi Su ve yağ soğutma sistemleri

Motor Yönetimi Bosch MED 17 Efendi Köle

Yağlama Kuru karter

GÜÇ AKTARIMI:

Tür Arka mekanik kendinden kilitli diferansiyel bulunan elektronik kontrollü dört çeker sistem (Haldex V. Nesil)

Şanzıman 7 vitesli LDF çift kavramalı şanzıman, ANIMA üzerinden değişken vites değiştirme özellikleri

Debriyaj Çift diskli debriyaj ∅ 187 mm (7,36 in)

PERFORMANS:

Maksimum Hız > 325 km/s

0–100 km/s 3,1 sn

0–200 km/s 9,3 sn

Frenleme (100-0 km/s) 31,5 metre

EBATLAR:

Aks mesafesi 2.620 mm

Uzunluk 4.506 mm

Genişlik 1.924 mm

Genişlik (dış aynalar dahil) 2.236 mm

Yükseklik 1.180 mm

Ön tekerlek izi 1.668 mm

Arka tekerlek izi 1.620 mm

Dönüş çapı 11,5 m

Ağırlık (boş) 1.507 kg

Ağırlık/güç 2,35 kg/hp

Ağırlık Dağıtımı %43 (ön) – %57 (arka)

KAPASİTE:

Yakıt 83 litre

Bagaj 100 litre

TÜKETİM: (EC 715/2007 direktifine göre)

Şehir içi 19,8 l/100 km

Şehir dışı 10,6 l/100 km

Kombine 14,0 l/100 km

CO2 emisyonu 320 g/km