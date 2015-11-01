LS 500H Cenevre’de sahne aldı

Premium araç üreticisi Lexus, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni konsept standını ve yeni otomobillerini ziyaretçilerle buluşturdu. Markanın amiral gemisi yeni LS’in hibrit modeli LS 500h, önceki nesilde olduğu gibi sınıfında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Üretildiği 1989 yılından bu yana lüks sedan segmentinde ses getirmeyi başaran yeni nesil LS’de, çekici tasarım, etkileyici performans ve lüks yine öne planda yer aldı. Yeni LS’in etkileyici tasarımı daha genç kullanıcıları da hedefleyecek. LS’in çekici tasarımı, sportif çizgilerle birleşiyor. Uzun dingil mesafesine sahip olan yeni LS, premium kullanıcıların beklentilerini aşmaya hazırlanıyor. Yeni Lexus LS, dış tasarımıyla olduğu kadar kabin tasarımıyla da etkileyici. İç mekanında Japon estetikleri ve geleneksel el işçiliği, lüks ve yenilikçi özelliklerle bir araya getiriliyor.

LS 500h’nin sessiz ve lüks kabini Japon misafirperverlik felsefesi Omotenashi ile tasarlandı. Konforlu ön ve arka koltuklarda ısıtma, soğutma ve masaj özellikleri yer alırken, arka koltuklar için konforu artıran “Ottoman Style” koltuklar da tercih edilebiliyor. Sağ arka koltuk 48 dereceye kadar yatabiliyor ve araçtan çıkışı kolaylaştırmak için 24 dereceye kadar yükselebiliyor.

Bununla birlikte Yeni LS’in dingil mesafesi de 3,090 mm’den 3,125 mm’ye çıktı. Lexus’un fark yaratan Takumi işçiliği ise LS 500h’nin özel kabininde yeni döşemeler ve malzemeler üzerindeki detaylarda kendini gösteriyor. Son derece sessiz bir kabin sunan Yeni LS’de, “Yeni Aktif Gürültü Engelleme” özelliği, kabin içerisinde daha sessiz bir ortam sağlamaya yardımcı oluyor.

ÇİFT TURBO V6 LÜKS SEDAN

Yeni LS 500h’de 3.5 litre Dual VVT-i V6 benzinli motor ve iki elektrikli motor bulunuyor. Sistem gücü 354 HP oluyor. Sadece benzinli motora sahip LS 500 dört çeker olarak sunulacakken, LS 500h ise, tercihe göre arkadan itişli veya dört çeker olarak sunulacak. LS 500h’de yer alan yeni Lexus Çok Aşamalı Hibrit Sistemi teknolojisi, performansı ve sürüş keyfini artıracak şekilde daha fazla güç ve tork sağlıyor. LS’in performansını artırmasının yanı sıra daha verimli yakıt tüketimi sağlıyor. LS 500h, yeni Lexus Global Mimarisi (GA-L) üzerine yapıldı. Bu sayede alçak bir ağırlık merkezine ve optimum ağırlık dağılımına sahip oldu. Böylece Yeni LS, daha yüksek denge ve çeviklik sunuyor. Lexus markasının global alandaki yeni zirvesi olarak gösterilen LS, bir lüks otomobilden istenen tüm beklentileri aşmayı başarıyor.

YARIŞÇI RC F GT3

Tamamen yeni RC F GT3 ile birlikte 2017 yılında motor sporlarına daha fazla odaklanmaya başlayan Lexus, dünya çapında takip edilen yarış serilerinde mücadele etmeye başlıyor. Amerika ve Japonya’nın yanı sıra Avrupa’da da yarışacak olan RC F GT3, Cenevre Fuarı’nda yoğun sezon programı öncesi Avrupa’da ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileniyor. 5.4 litrelik V8 motora sahip olan RC F GT3, 500 HP’nin üzerinde güç üretiyor ve bu güç, altı ileri sıralı vites kutusu ile arka tekerleklere aktarılıyor. Cenevre’de sergilenen Lexus’un yarış otomobili Lexus yarış takımı, üretim versiyonu RC F baz alınarak yapılan GT3 yarış otomobilini çeşitli serilerde yarıştırarak Lexus markasının performans imajını güçlendirmeyi ve dünya çapında daha fazla ses getirmeyi amaçlıyor.

ÖZEL SERİ LEXUS LC

Lexus’un Cenevre’deki yeni konsepte sahip standında LC 500 ve LC 500h modelleri de sergilendi. Lexus’un bu yıldan itibaren satışa sunacağı süper coupe’nin özel serisi de ilk kez burada gösterildi. Bu özel seri, 21 inç jantlarıyla birlikte özel beyaz rengi ve mavi kabiniyle satışa sunulacak. Lexus’un yeni global mimarisi üzerine yapılan LC, hibrit veya benzinli motorla tercih edilebilecek. Stantta yer alan diğer modeller ise CT, IS, GS, RC, RC F, RX ve NX oldu.