Lüks satışları 2017’de frenledi

İthal otomobillerdeki kur farkı ve değişen ÖTV sistemi lüks segmenti frenledi. 2017 Ocak-Ekim aralığında toplam otomobil pazarı yüzde 1 daralırken, lüks sınıfta bu oran yüzde 15’lere çıktı. Yüzdesel olarak lüks satışlarında en fazla kaybı ise sırasıyla DS, Alfa Romeo, Aston Martin ve BMW yaşadı.

ALİ YILDIRIM

Geçen yıl değişen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve artan kur farkı Türkiye otomobil pazarını oldukça etkiledi. Hatta otomotiv sektörünün duayenleri bile bu değişimin satışlara direkt olarak yansıyacağını belirtirken, geçen yıl neredeyse 1 milyon adeti gören iç pazarda 2017’de yüzde 10-20 arasında düşeceğini yorumlamıştı. Fakat, yılın ilk 10 ayında ana görüntü pek de öyle olmadı. 2016 Ocak-Ekim arasında otomobil ve hafif ticari araç satışları 719 bin 499 olarak gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 719 bin 95 oldu. Yani yılın ilk 10 ayda daralma yüzde 1’i bile bulmadı. Tabi bu ÖTV değişiminden en çok etkilenenler premium markalar ve ithal otomobiller oldu. Geçen yıla göre yükseliş kaydeden 1600cc altındaki otomobillerin Ekim sonu itibarıyla payları yüzde 96’ya çıktı. Sene başında neredeyse yüzde 40 oranında daralma yaşayan lüks segment, yılın bitmesine son iki ay kala biraz daha toparladı.

NEREDEYSE YÜZDE 100 ZAM

Hatta 2015 yılında yaklaşık 180 bin liraya satılan BMW 520i (serinin giriş modeli) şu an minimum 309 bin liradan alıcı buluyor. Mercedes E180 ise aynı dönemde 170 bin lira olan fiyat etiketi şu an 318 bin lira. Geçen yıl aynı dönemde 71 bin 99 adet olan lüks otomobil pazarı, 2017’de 60 bin 117 adete düşerek, yüzde 15,3 oranında daralma yaşadı. Tabi bu daralmadan da bütün lüksler nasiplenmedi. İlk 10 aylık dönemde otomobil satışlarında Mercedes-Benz 20 bin 250 adetle en çok satan birinci premium marka olurken, onu 16 bin 135 adetle Audi takip etti ve BMW 13 bin 667 adetle ilk üçe girdi. Bu ilk üç markanın en çok sattığı modellere bakacak olursak, Mercedes-Benz 8 bin 492 adetle C serisiyle liderliğe ulaştı. Otomobil tarafında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 13 daralma yaşayan marka, 2017’de C serisi satışlarını arttırmış. Audi tarafında ise en fazla satılan model bu yıl 3 bin 598 adetle A4 oldu. Geçen yıl ise başı A3 modeli çekiyordu. Geçen sene en fazla 3 serisi satışı gerçekleştiren BMW’de bu yıl 5 serisi ile yüzü güldü.

EN BÜYÜK KAYIP BMW’NİN

Lüks markaların otomobil satışlarını geçen sene ile kıyaslayacak olursak, toplam pazar yüzde 1 daralırken, premium segmentin satış lideri Mercedes-Benz yaklaşık yüzde 13’lük kayıp yaşamış. Audi ise aynı dönemde satış adetlerini arttıran nadir lükslerden biri olmuş. Geçen yıl 15 bin 824 adet otomobil satan marka, 2017’de yüzde 2’lik artışla 16 bin 135 adete ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ikinci olarak mücadele veren BMW liderliği zorlarken, bu yıl üçüncülüğe geriledi. Artan kur ver ÖTV Alman üreticiye pek de yaramadı. 2016 Ocak-Ekim döneminde 20 bin 861 otomobil satan marka, bu yıl yüzde 35’e yakın kayıp yaşayarak 13 bin 667 adete kadar geriledi.

KAZANANLAR KAYBEDENLER

Yaklaşık 20 lüks modelden derlediğimiz bilgilere göre, sadece 8 lüks üretici Türkiye pazarındaki satışlarını arttırmış. Alfabetik sıraya göre bakacak olursak; Audi, Bentley, Infiniti, Jeep, Lexus, Maserati, Subaru, Volvo yükseliş kaydedenlerden. Bu segmentte satışlara da kayıp yaşayan 12 marka ise Alfa Romeo, Aston Martin, BMW, DS, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Posrche, Smart olarak ön plana çıkıyor.