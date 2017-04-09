Makyajlı 301 Türkiye’de satışa sunuldu

Fransız üretici Peugeot’un B sedan segmentindeki temsilcisi 301 yenilendi. Ekonomik motor seçenekleriyle ön plana çıkan araç, fiyatıyla da iddialı.

Peugeot 301 modelini tekrar elden geçirdi. Artık daha kaslı bir yüze kavuşan model, çok daha şık bir görüme sahip oldu. İlk bakışta özellikle ağabeyi 508’i andıran yenilenen araç, 58 bin 900 liralık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Peugeot Otomotiv Genel Müdürü Laurent Pernet, 2012’den yollara çıkmaya başlayan 301’in dünya çapında 393 bin adedin üzerinde satışa ulaştığını söyledi.

YOL TESTİ TÜRKİYE’DE YAPILDI

Aracın yol testlerinin Türkiye’de gerçekleştirildiğini ifade eden Pernet, “Aracı Türkiye’de üretmesek de bizim görüşlerimiz ve önerilerimizle şekillendirildi. Aracımız, ferah yaşam alanı, geniş bagaj hacmi ve markamıza özgü dinamik sürüş özelliklerini bir arada sunuyor” dedi. Dik konumlu radyatör ızgarası, gövde ile aynı düzeyde bulunan farlar ve büyük bir titizlikle uygulanan değişikliklerle yeni 301 dinamik ve çekici bir görünüm sunarken markanın imzası niteliğinde olan LED gündüz farları bünyesinde barındırdığı teknolojiyi gözler önüne seriyor. Kaliteli ve modern algısıyla dikkat çeken iç mekân, önde ve arka koltuk sırasında konforlu ve pratik bir yaşam alanı sunuyor. Geniş yükleme ağzının ardında 35 litresi bagaj halısının altında olmak üzere 640 litrelik bir bagaj gizleniyor.

100 KM’DE 4,1 LİTRE

301’de 1,2 litrelik PureTech benzinli ve 1.6 litrelik HDi dizel motor seçenekleri sunuluyor. 3 silindirli benzinli ünite, 82 beygir güç üretiyor ve 4.9 litrelik ortalama tüketim vadediyor. Dizel üniteyse 92 beygir güç ve 230 nm torka sahip. 5 ileri manuel şanzımanla sunulan dizel ünitenin ortalama tüketimiyse 4,1 litre olarak belirlenmiş. Araç, geniş iç hacmi ve tasarruf potansiyeliyle dikkat çekiyor. Aracın arka bölümünde sunulan diz mesafesiyle orta sınıftaki bazı modellerle bile yarışacak boyutta.