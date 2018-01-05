Geçen yılı yüzde 2,8 küçülerek 956 bin 194 adetle kapatan otomobil ve hafif ticari araç pazarının liderleri de belli oldu. Geçen yılın pazar lideri olan Volkswagen’in yerini alan Renault, 130 bin adetten fazla araç satarak yılı lider kapattı. Fiat ise en fazla satılan otomobil modeli ismini bırakmadı ve Egea Sedan ile otomobilin zirve ismi oldu.

ALİ YILDIRIM

Zor bir yılı geride bırakan otomobil ve hafif ticari araç sektörü, yüzde 2,8 daraldı. 2017 başında iç pazara yönelik yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliği, dalgalı kur ve yeni model yılı zamlar sayesinde pazarın en az yüzde 10-15 küçülme öngörüyordu. 2016’ya kıyasla 956 bin 194’e gerileyen pazar, önceki yıl 983 bin 720 seviyesinde gerçekleşmişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) organize ettiği “8’inci ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri” gecesinde konuşan Başkan Mustafa Bayraktar, “2017 satışlarının 722 bin 759 adedini yüzde 4,52 azalarak otomobil, 233 bin 435 adedini ise yüzde 2,93 artarak hafif ticari araç satışları oluşturdu. Her yıl toplam pazarı hesaplarken ağır vasıta satışlarını da ekliyoruz. Henüz resmi olmamakla birlikte ağır vasıta satışını da eklediğimizde toplam otomotiv pazarının 980 bin adede yaklaştığını görüyoruz” dedi.

2017’NİN EN ÇOK SATAN İLK 10 OTOMOBİL MARKASI

İç pazarda satış konusunda da isimler değişmedi fakat, Renault bu yıl toplam pazar liderliğini de ele geçirdi. 2017’nin en çok satılan otomobil modeli Fiat Egea olurken hem en çok satılan otomobil hem de en çok satılan hafif ticari araç markası Renault oldu. 2017 yılının en çok satan ilk 10 markası ise şöyle: Renault 130 bin 276, Fiat 120 bin 49, Volkswagen 117 bin 481, Ford 111 bin 64, Hyundai 52 bin 265, Dacia 48 bin 370, Toyota 45 bin 209, Opel 44 bin 707, Peugeot 40 bin 482 Nissan 34 bin 822 adet araç sattı.

ARALIK 2017’DE PAZAR YÜZDE 4 DARALDI

2017’nin aralık ayına bakacak olursak, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4 azalarak 136 bin 240 seviyesinde gerçekleşti. Aralık 2017’de otomobil satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,73 düşerek 99 bin 694 oldu. Hafif ticari araç pazarı ise geçen yıl aralık ayında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 7,91 artarak 36 bin 546 oldu.

Ödül Alan Gladyatörler:

SATIŞ ÖDÜLLERİ

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Bentley

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Yılın Televizyon Uygulaması: Ford “Ticarette Farklı Olmak Bir Başka-Yeni Ford Tourneo Courier Blackline”

Yılın Gazete Uygulaması: JEEP “Otobüs Kamyon JEEP Bip”

Yılın Radyo Uygulaması: Volkswagen “Volkswagen Binek Araç Tiguan Yolda”

Yılın Fuar Standı Uygulaması: Hyundai “Autoshow 2017”

Yılın Dergi Uygulaması: Opel “Mokka X”

Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Toyota “Toyota Interaktif Showroom”

Yılın Outdoor Uygulaması: Renault “Renault-Nişantaşı City’s”

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Fiat “Fiat Motor Sporları: Egea Seni Piste Çağırıyor”

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Doğuş Otomotiv “Türkiye’nin İlk Trafik Güvenliği Jingle’ı”

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Toyota “Toyota Hybrid”

Yılın Basın Lansmanı: Mercedes-Benz E Serisi

Yılın Basın Lansmanı: Volkswagen Polo

Yılın En Dijital Markası (Vodafone): Ford

Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz 50’inci Yıl Etkinliği

HIBRIT SATIŞLARININ YÜZDE 95’İ TOYOTA’DAN

2017 yılı aralık sonunda 76 elektrikli ve 4 bin 507 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. 2016 yılında ise 44 adet elektrikli ve 1010 adet hibrit otomobil satılmıştı. Yani 2017’de elektrikli araç pazarı yüzde yüzde 72, hibrit araç pazarı ise yüzde 347 arttı. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt ile ödül gecesinde yaptığımız konuşmada, Türkiye’de satılan hibrit araçlarda Toyota’nın payının neredeyse yüzde 95 olduğunu ifade etti. Teknolojinin artık alternatif yakıtlı araçlara kaymaya başladığını belirten Bozkurt, hidrojen teknolojisinin de en az hibrit kadar ses getireceğini söyleyerek, “Toyota mühendislerinin de bu konuda büyük çabası var” dedi. Bozkurt, 2020 yılına kadar her Toyota modelinin bir hibrit versiyonu olacağını da ekledi.

OTOMATİK PAYI YÜKSELDİ DİZELDEN VAZGEÇMEDİK

2017’de dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 60,5’e yükseldi.