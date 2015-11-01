Mazda CX-5 için Hofu’da düğmeye bastı

Mazda ödüllü crossover SUV’larına yönelik artan küresel talep doğrultusunda harekete geçiyor. Mazda CX-5 üretimi için düğmeye Hofu’da bastı.

Mazda Japonya’nın güneyindeki Hofu tesisinde tamamen yeni olan Mazda CX-5 kompakt SUV üretimine başladı. Şirket, aynı zamanda Mazda’nın Hiroşima tesisinde olduğu kadar Çin ve Malezya’da da bulunan CX-5 gibi crossover SUV’lara yönelik artan küresel talebe cevap olarak harekete geçti. Küresel üretim ve fabrika genel müdürü yetkili yardımcısı İcra Kurulu Üyesi Hidenori Kawakami, “CX-5’in üretiminin Hofu Fabrikasında başladığından memnunum,” dedi. “Mazda’nın global üretim ağı üst fabrikalarından biri olarak pozisyonumuzun bilincindeyiz ve Mazda’nın marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizi memnun etmek için detaylara, gururla ve bağlılığa özen göstererek her arabayı dikkatle hazırlıyoruz. ”

HEDEF 1.6 MİLYON

Mazda, son mali yılda başlattığı üç yıllık iş planının sonunda 1.65 milyon adetlik global satış hedefine ulaşmaya çalışıyor. Şirket, SUV talebindeki artışa ayak uydurabilmek için üretim sistemini daha esnek hale getirdi. Hiroşima’da üretilen popüler B-SUV olan Mazda CX-3’ün son Aralık ayında Hofu fabrikası üretime başladı. Ağustos ayında şirket, Hiroshima araç gövde fabrikasındaki crossover sistemini geliştirmişti. Mazda Hofu’da, SKYACTIV şanzımanları ile birlikte Mazda2, supermini, Mazda3 kompakt ve orta ölçekli Mazda6 gibi bir dizi diğer modelleri üretiyor. Hiroşima’nın yaklaşık 110 km güneybatısındaki bu şanzıman üretim tesisi 1981’de hizmete girmiş ve ertesi yıldan itibaren araç imalatına başlamıştır. Toplam otomobil üretimi 2013 yılında 10 milyon adedi aşmıştır.

TÜRKİYE’YE TEMMUZ 2017’DE GELDİ

İlk önce 2012’de piyasaya sürülen ödüllü CX-5, SKYACTIV Teknolojisinin ve KODO – Soul of Motion stilinin kazandığı kombinasyonuyla Avrupa’nın en çok satan Mazda’sını oluşturuyor. Şimdiye kadar 1.7 milyondan fazla CX-5 üretildi ve CX-5 şu anda Mazda’nın küresel satışlarının yaklaşık % 25’ini oluşturuyor. 2016 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyeri yapılan ve Mart ayında Avrupa’da gerçekleşen Cenevre Motor Show’da sunulan, tamamen yeni olan CX-5, Temmuz 2017 yılından itibaren Türkiye’de satışa çıktı.