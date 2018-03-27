Mazda daha iyisi için eğitecek

Mazda, tüm dünyada SKYACTIV Teknolojileri ile çığır açan yeniliklerini duyururken Türkiye’de de faaliyetlerine son hız devam ediyor. Bu gelişmelerin en sonuncusu Mazda Eğitim Merkezi (Mazda Training Center)…

Mazda Bayilerinde ve Servislerinde çalışan tüm personelin Teknik, Ticari ve idari eğitimlerinin verileceği 350 m2 lik alana yerleşmiş, modern cihaz ve ekipmanlarla donatılmış, yılda 150 kişiye teorik ve Pratik eğitim verebilme kapasitesine sahip olan “Mazda Training Center” (Mazda Eğitim Merkezi) hizmete açıldı.

MAZDA DAHA FAZLASINI HAKEDİYOR

Mazda markasının Türkiye ye verdiği değeri ve gelecek ile ilgili bakış açısını göstermesi bakımından son derece önemli olan “Mazda Training Center “açılış töreninde konuşma yapan Satış Sonrası Direktörü Tamer Atsan Mazda’nın Türkiye’de bulunduğu konumdan çok daha fazlasını hakettiğini ve Markanın gelişmesi için gerekli yatırımların planlandığını ve bunun en güzel örneğinin Mazda Training Center olduğunu ifade etti.

GELECEĞİN ‘MAZDA’CILARI YETİŞİYOR

Koşulsuz müşteri memnuniyeti için eğitimin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Tamer Atsan bu konuda ilk adımlarını 2015 yılında Şişli Endüstri meslek lisesinde bir sınıf açarak attıklarını ve bu güne kadar toplam 40 Mazda teknisyenini mezun ettiklerini ve 25 teknisyene yaz dönemlerinde staj imkanı sağladıklarını, böylece hem bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını hem de Mazda’nın gelecekteki teknisyenlerini yetiştirdiklerini belirtti.