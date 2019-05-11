Mercedes-Benz CLA yeni yüzüne kavuştu. 4 kapılı kompakt Coupé, 2 farklı motor seçeneğiyle Mayıs ayı itibarıyla satışa sunuldu. CLA 301 bin 500 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.

Mercedes-Benz CLA, dünya çapında 750.000’i aşkın satışın ardından ikinci nesliyle yolla çıktı. Türkiye’de CLA 200 ve CLA 180 d olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz CLA’nın fiyatı 301.500 TL’den başlıyor. Mercedes-Benz CLA sadece tasarımıyla sınıfının en heyecan uyandıran modeli olmakla kalmıyor, aynı zamanda sınıfının en zeki otomobili olarak da öne çıkıyor. Mercedes-Benz, A-Serisi’nin satışa sunulmasından bu yana MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi teknolojisi ile otomobilin kullanımı ve onunla iletişim kurma konusunda devrim yaratıyor.

ÎÇ MEKANA TEKNOLOJİ HAKİM

Direksiyon kumandaları, kapı kolu kumanda paneli, orta konsol ve de koltuk kumandaları ile kabin içindeki tüm kumanda elemanlarında “ileri teknoloji” ve “avangart” temaları hayata geçirildi. Yeni A-Serisi’nde olduğu gibi iç mekândaki benzersiz mimaride yenilikçi ve modern konsol tasarımı öne çıkıyor. Tamamen dijital olan gösterge panelinin üzerinde ilave bir çıtaya gerek duyulmayan mimaride sol kapıdan sağ kapıya kanat şeklinde kesintisiz ve akıcı bir hat uzanıyor. Zekice uygulanan tasarım sayesinde söz konusu mimaride geniş ekran tamamen özgür ve havada asılı gibi duruyor. Ambiyans aydınlatması bu etkiyi daha da arttırırken türbin motoru görünümlü havalandırma çıkışları iç mekândaki modern ve sportif ambiyansı destekliyor.

DİNAMİK BİR SİSTEMLE GELDİ

Yeni CLA, tasarımını yansıtan sürüş dinamikleriyle dikkat çekiyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında önde 63 mm ve arkada 55 mm arttırılmış iz genişliği, alçaltılan ağırlık merkezi ve köşelere konumlandırılan tekerlekler, Mercedes-Benz’in yeni kompakt modeline son derece sportif sürüş özellikleri kazandırıyor. Bütün bunları sessiz çalışan tam bağımsız arka aks, standart olarak sunulan konforlu, hıza duyarlı direksiyon sistemi ve sıvı dolgulu ön mafsallar da dahil son derece gelişmiş bir yürüyen aksam tamamlıyor. Daha geniş çaplı stabilizatör yana yatma eğilimlerini azaltıyor. İsteğe bağlı olarak sürücüye konfor ile konfordan ödün vermeden sportif bir yapı sunan, sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi devreye giriyor. Lastik ebatları 225/45 R 18 ile başlıyor ve 225/40 R 19’a kadar uzanıyor.

KONFOR ODAKLI SÜRÜŞ

ENERGIZING Paketi araç içindeki konfor sistemlerini birbirine bağlıyor. ENERGIZING Paketi daha çok klima, koltuk (ısıtma, soğutma, masaj) veya aydınlatma ile müzik sistemine müdahale ederek ruh haline veya gereksinimine uygun olan en özel içeriği sunuyor. Akıllı bir algoritmaya dayanan ENERGIZING ve ENERGIZING Plus Paketleri, duruma ve bireye uygun olarak programlardan birini öneriyor.