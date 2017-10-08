Mercedes-Benz E-Serisi ailesi yola çıktı

Mercedes-Benz Türk 50’nci yılında E-Serisi ailesini tamamladı. All-Terrain, Coupe ve Cabriolet modellerini de Türkiye pazarına sunan lüks üretici, zengin motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, E Serisi ailesini elden geçirdi. 50’nci yılında aileyi tamamlayan Mercedes-Benz Türk, serinin en genç üyesi olan Cabriolet modelini ilk kez Türkiye yollarına çıkardı. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Türk olarak, yarım asırdır hedefimiz mükemmel müşteri deneyimini her alanda gerçekleştirmek oldu ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Geçen yıl Türkiye’de otomobil pazarında yeni bir satış rekoruna imza attık ve Premium Segment’in 1 numaralı markası olduk. Bu yıl, Mercedes-Benz E-Serisi ailesinin yeni üyeleri olan All-Terrain ve Coupe modellerini Türkiye’de satışa sunarak markamızın tutkunlarının beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

ARAÇ DIŞINDAN PARK EDİLEBİLİNİYOR

Mercedes-Benz, me connect hizmetlerini Türkiye’de ilk kez E-Serisi ile birlikte sundu. Bu uygulama ve bununla birlikte COMAND donanımına sahip araçlarda beraberinde gelen Araç Dışından Park Etme Yardımcısı, Bluetooth üzerinden sisteme bağlanan Android ve iOS akıllı telefonlar ile kumanda ediliyor. Park etmek için sistem tarafından önerilen ve önceden sisteme tanımlanmış olan; dikey veya paralel, sol veya sağ, önden veya geri geri olmak üzere park senaryolarından birinin seçilmesi gerekiyor. Ardından araç dışına çıkılarak harekete geçirilebiliyor. Yeni E Serisi Sedan 294 bin liradan başlayan fiyat etiketine sahip.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

E-Serisi Sedan, tamamı 9G-TRONIC otomatik şanzımanla donatılan E 180, E 220 d 4MATIC, E 300 ve E 350 d 4MATIC versiyonları ile sunuluyor. All-Terrain versiyon yerden yüksek yapısı ile standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ve AIR BODY CONTROL hava süspansiyonu sayesinde zorlu şartlara da uygun. E 220 d 4MATIC 195 beygirlik dizel motora sahip iken E 300 AMG Coupe 2.0 litrelik motorla 245 beygir gücünde. 4MATIC Coupe dizel motorlu araçlar vites geçişlerini son derece hızlı gerçekleştiren 9G-TRONIC otomatik şanzıman, düşük devirde sürüşe imkân tanıyor. Kumaş tenteye sahip dört koltuklu E-Serisi Cabriolet ise, dört kişilik geniş yaşam alanını, uzun yol konforunu ve modern teknolojiyi bir arada sunuyor.