Mercedes-Benz S Serisi ile patronları tavlayacak

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz S-Serisi’nin yeni versiyonunu sundu. Yeni motor seçeneklerine kavuşan lüks modelin otonom sürüşe de imkan tanıyor. Marka bu modelle tam olarak patronların kalbine inmeyi hedefliyor.

Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi, kapsamlı yenilikleri ve yeni motor ailesi ile otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor. Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi’nde yeni motorlar kullanılmaya başlanıyor: Sıralı altı silindirli dizel ve benzinli motorların yanı sıra yeni V8 silindirli çift turbo beslemeli benzinli motor da ürün gamına ekleniyor.^Mercedes-Benz ürün gamının tepe noktasını oluşturan S-Serisi, daha da geliştirilen Intelligent Drive donanımı ile otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım daha atıyor. Sürücüyü mesafe takibi ve direksiyon yönlendirmesinde daha da konforlu destekleyen Aktif Takip Yardımcısı DISTRONIC ve Aktif Direksiyon Yardımcısı, viraj veya kavşak öncesinde seyir hızını otomatik olarak ayarlıyor. MULTIBEAM LED farlar ve ULTRA RANGE uzun farlar geceyi gündüze çevirirken, yol bozukluklarını önceden tespit eden ROAD SURFACE SCAN ve virajda eğimi dengeleyen CURVE gibi özellikler yeni Mercedes-Benz S-Serisi’ndeki diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor. Mercedes-Benz’in amiral gemisi olarak tanımlanan otomobil, 2016 yılında tüm dünyada lüks sedan pazarının en çok satan modeli oldu. 2013 yılından günümüze kadar sedan gövde tipi 300.000 adetlik satış performansına imza atarken, Mercedes-Benz S-Serisi’nin halen altı farklı gövde tipi bulunuyor.

12,3 İNÇLİK DEV EKRAN

Yeni Mercedes S-Serisi’nin yaşam alanını her biri 12,3 inç büyüklüğünde iki adet yüksek çözünürlüklü parlak ekran domine ediyor. Tek bir cam panel altında bir araya gelen ekranlar böylece tek bir geniş ekran görünümü sunuyor ve tasarım anlamında da orta konsolun yatay formlu mimarisini destekliyor. Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin direksiyonunda dokunmatik kumanda panelleri bulunuyor. Bu yüzeyler tıpkı akıllı cep telefonlarında olduğu gibi dokunma ve kaydırma hareketlerine cevap veriyor. Böylece sürücü ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan bilgi ve eğlence sistemini güvenli ve konforlu bir şekilde yönetebiliyor. Bilgi ve eğlence sistemi ayrıca orta konsoldaki Touchpad kumanda paneli veya sesli komut sistemi LINGUATRONIC üzerinden de kumanda edilebiliyor. Doğrudan direksiyon üzerine entegre edilen DISTRONIC ve hız sabitleme sistemine ait kumanda düğmeleri de yeni S-Serisi’ndeki yeniliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

YENİ V8 TURBO MOTORLAR

Mercedes-Benz S 560 4MATIC ve Mercedes-Maybach S 560 4MATIC modellerinde sunulan yeni V8 silindirli çift turbo beslemeli motor 469 BG (345 kW) ve 700 Nm ile yerini aldığı V8 motor ile kıyaslandığında ortalama yüzde 10 daha az yakıt tüketerek dünyanın en tutumlu V8 silindirli benzinli motoru olarak öne çıkıyor. Modern teknolojinin nimetlerinden yararlanan yeni V8 motorda güç gereksiniminin olmadığı sürüş koşullarında subap kontrol sistemi CAMTRONIC sekiz silindirin dördünü kapatarak devreden çıkartıyor ve böylece yakıt tüketimini önemli oranda düşürüyor. Bu sayede kayıplar azaltılırken, toplam verimlilik de arttırılıyor. Silindir sıralarının V’sinin içine yerleştirilen turbo beslemeler de bir diğer yenilik olarak öne çıkıyor. Böylece termal verimlilik ve performans artarken turbo beslemeli motorların ortak sorunu olan turbo boşluğu ortadan kalkıyor.

612 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ modelinde ise üstün performansı çok daha düşük yakıt tüketimi değerleriyle elde etmek üzere önceki nesildeki 5,5 litre hacimli V8 motor, yerini silindir kapatma özelliğine sahip AMG imzalı 4,0 litre hacimli V8 silindirli çift turbo beslemeli motora bırakıyor. Yeni motor çok daha düşük olan hacmine karşın 612 BG (450 kW) üretirken, karma koşullarda yakıt tüketimi 8,9 lt/100 km ve karma koşullarda CO 2 salınımı 203 gr/km olarak gerçekleşiyor.

100 KM’DE 5,6 LİTRELİK TÜKETİM

Mercedes-Benz, tarihinin en güçlü dizel otomobil motorunu Mercedes-Benz, S 400 d 4MATIC versiyonunda kullanıma sunuyor. Yeni sıralı altı silindirli turbo beslemeli dizel motor 340 BG (250 kW) güç ile 700 Nm tork üretirken, karma koşullarda yakıt tüketimi 5,6 lt/100 km ve karma koşullarda CO 2 salınımı 147 gr/km olarak gerçekleşiyor. Yerini aldığı öncüsüne oranla güç üretimi önemli oranda artmış olsa da yeni motor yüzde 7 daha az yakıt tüketiyor. Premium dizel motor ailesinin tepe noktasını oluşturan motor; kademeli yanma süreci, iki kademeli turbo besleme ve değişken subap kontrol sistemi CAMTRONIC gibi teknolojilerle öne çıkıyor. Alüminyum yatak ve çelik piston kombinasyonundan oluşan motor ayrıca daha da geliştirilen NANOSLIDE® adındaki yatak kaplamasıyla yüksek verimlilik ve dayanım seviyesi sunuyor.

MERCEDES-BENZ S SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

S 350 d (4MATIC) S 400 4MATIC Long S 600 Silindir adedi/düzeni 6/sıralı 6/Sıralı 12/V Silindir hacmi (cc) 2.987 2.996 5.980 Maksimum güç (BG) 258 333 530 Maksimum tork (Nm) 600 700 830 Yakıt Tüketimi lt/100 km * 5,1 (5,5) 5,2 (5,6) 11,6 Hızlanma (sn) 0-100 km/sa 6,0 (5,8) 5,4 (5,2) 4,6

OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ ARTTI

Mercedes-Benz, yeni S-Serisi ile otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım daha atıyor ve daha da geliştirilen Intelligent Drive ile bir sonraki aşamaya geçiyor. Sürücüyü mesafe takibi ve direksiyon yönlendirmesinde daha da konforlu destekleyen Aktif Takip Sistemi DISTRONIC ve aktif direksiyon yardımcısı viraj veya kavşak öncesinde seyir hızını otomatik olarak ayarlıyor. Daha da geliştirilen Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı ve ilave fonksiyonlara kavuşan Aktif Acil Durum Fren Yardımcısı gibi elektronik yardımcılar da sürüş güvenliğini sağlama noktasında sürücüyü destekliyor.

Bütün fonksiyonların yönetimi direksiyon üzerinden gerçekleşiyor. Yeni sürüş yardım sistemleri paketi aşağıdaki fonksiyonları kapsıyor:

Harita ve navigasyon verisini daha fazla kullanan Aktif Takip Sistemi DISTRONIC sürücüye güzergâhlar bazında farklı sürüş koşulları altında yardımcı olurken konforlu bir şekilde sürüş hızını da ayarlayabiliyor.

Sahip olduğu niteliklerin tamamı daha da geliştirilen Aktif Direksiyon Yardımcısı sürücü desteğini belirgin bir şekilde arttırırken daha fazla kullanışlılık sunuyor.

sürücü desteğini belirgin bir şekilde arttırırken daha fazla kullanışlılık sunuyor. Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı da hissedilir derece iyileştirilen donanımlardan. Sürücünün şerit değişikliğini gerçekleştirmesi için sinyal koluna dokunması yeterli oluyor. Sistem takip eden 10 saniyelik süre boyunca gösterge panelinde aktif olan fonksiyonu gösterirken sensörlerin güvenli bölgede herhangi bir araç tespit etmemesi halinde şerit değişikliği gerçekleşebiliyor.

da hissedilir derece iyileştirilen donanımlardan. Sürücünün şerit değişikliğini gerçekleştirmesi için sinyal koluna dokunması yeterli oluyor. Sistem takip eden 10 saniyelik süre boyunca gösterge panelinde aktif olan fonksiyonu gösterirken sensörlerin güvenli bölgede herhangi bir araç tespit etmemesi halinde şerit değişikliği gerçekleşebiliyor. Sürücünün sürüşe aktif olarak katılmadığını hisseden Aktif Acil Durum Fren Yardımcısı , Aktif Direksiyon Yardımcısı ile birlikte devreye giriyor ve durma noktasına kadar fren yapıyor.

, Aktif Direksiyon Yardımcısı ile birlikte devreye giriyor ve durma noktasına kadar fren yapıyor. Sıkışık Trafik Sürüşü otoyol veya otoyol benzeri yol şartlarındaki yoğun dur-kalk trafikte 30 saniyeye varan duraklamalarda otomatik devam etmeyi mümkün kılıyor. Otomatik olarak duran S-Serisi yine otomatik olarak harekete geçiyor ve Aktif Park Yardımcısı sensörleri ile birlikte çalışarak öndeki aracı takip ediyor.

Araç Dışından Park Yardımcısı sürücüye ilgili trafik düzenlemelerine bağlı olarak dar park alanı veya garajlarda otomobilin manevralarını akıllı telefon üzerinden araç dışındayken yönetme imkânı sunuyor. Böylece sürücü dar veya uygun olmayan yerlerde bile araçtan rahatlıkla inebiliyor veya araca rahatlıkla binebiliyor. Sistem aracı ileri-geri düz bir çizgi üzerinde veya dik-paralel park manevraları olmak üzere iki farklı şekilde yönlendirebiliyor. Sistem, örneğin park halindeyken başka bir araç tarafından engellenmesi halinde de manevra yaparak dışarıya çıkma imkânı sunuyor. 15 metreye kadar ileri veya geri olmak üzere ilerleme imkânı sunan sistem bu arada tespit ettiği engellere çarpmadan küçük direksiyon müdahaleleriyle engel aşma noktasında da destek veriyor.

Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi, Eylül ayından itibaren 853.300 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuluyor.