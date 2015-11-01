MICHAEL FERRARI’DE CAHALLENGE’DA YARIŞIYOR

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“Steve Jobs”, “Yaratık: Covenant”, “12 Yıllık Esaret”, “Suikastçının İtikadı: Assassin’s Creed” gibi ses getiren filmlerde rol alan başarılı aktör Michael Fassbender, gerçek bir sürücü koltuğuna oturarak, Ferrari Challenge’da yarışacak.

Kuruluşunun 70’inci yılını kutlayan ve dünyanın sayılı otomobil üreticilerinden olan Ferrari, Ferrari Chalenge’a bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Steve Jobs”, “Yaratık: Covenant”, “12 Yıllık Esaret”, “Suikastçının İtikadı: Assassin’s Creed” gibi ses getiren filmlerde rol alan başarılı aktör Michael Fassbender’ın da bu yıl sürücü olarak katıldığı Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, 1992 yılından bu yana, ruhunda yarışma aşkı bulunan Ferrari müşterileri için düzenleniyor.

FERRARİ TUTKUNU

Çocukluğundan bu yana gerçek bir Ferrari tutkunu olduğunu dile getiren ünlü aktör Michael Fassbender, 2016 yılında, gelişmiş sürüş simülatörlerinde aldığı eğitimlerin ardından, gerçek bir otomobille piste çıkıyor. Fassbender 2017 Kuzey Amerika Yarışı’nda ilk turu başarıyla tamamlayarak aktörlük kariyerine yarışçı kimliğini de ekledi. Fassbender konuyla ilgili “Ferrari, benim için yarış ile tam anlamıyla özdeşleşmiş ve aynı zamanda benim de hayranı olduğum bir marka. Ferrari ekibi ile yapmış olduğum antrenmanlarda 488 Challenge ile yeteneklerimi geliştirme imkânı buldum. Özellikle efsane pilot Michael Schumacher, küçük yaşlardan itibaren beni çok etkilemişti. Bu yüzden Ferrari Challenge’da yarışıyor olmak, benim için rüyalarımın gerçekleşmesi anlamına geliyor” dedi.