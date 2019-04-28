Otomobilde daralan iç pazar karşısında madeni yağ sektörünün yeni rotası ikinci el araç piyasası oldu. Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç “İkinci el araç satışlarında ve araç bakımlarında orta ve uzun vadede talebin artacağını öngörüyor. Ve planlarımızı bu doğrultuda revize ediyoruz. Bu rakamın 5 yıl içerisine 16 milyonu geçeceği ve yüzde 20 ila 25 arasında büyüme gerçekleşeceğini düşünüyoruz” dedi.

ALİ YILDIRIM-GİRNE

Türkiye’de kan kaybeden ve kaybetmeye devam eden otomobil satışları, sadece kendini değil bağlı sektörleri de etkiliyor. Bir taraftan sıfır araç satışları daralırken, diğer köşede ikinci elde oldukça hızlı bir büyüme var. 2019’un herkes için zorlu bir yıl olacağını ifade eden Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç “Yeni araç satışlarında küçülme olmasını bekliyoruz. Bunların yanında, 2.el araç satışlarında ve araç bakımlarında orta ve uzun vadede talebin artacağını öngörüyor ve planlarımızı bu doğrultuda revize ediyoruz. Türkiye’de bu yıl yüzde 3’lük bir büyüme hedefliyoruz. Bununla birlikte ülkemizde sayısı 12 milyon 700 bin olan binek oto pazarının önümüzdeki 5 yıl içerisine 16 milyonu geçecek. Yüzde 20 ila 25 arasında büyüme gerçekleşeceği düşünülüyor. Benzer şekilde sayıları 4.3 milyonun üzerinde olan hafif ticari araç pazarında da bu büyüme gerçekleşecektir” açıklamasında bulundu.

114 YILLIK TARİHİ VAR

Otomotiv madeni yağları sektöründe Türkiye’de 114 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Bilgiç, yeni nesil araç bakım servisi olan Mobil 1 Center’lardan da bahsetti. Bilgiç “Türkiye’nin 37 ilinde yer alan Mobil 1 Center’larda ücretsiz olarak sunulan 10 nokta kontrolü ile değişim ihtiyacı olabilecek fren bakımları gibi konularda kullanıcılara hizmet vermekte ve bilgilendirmekteyiz. Son birkaç yıldır büyüyen konseptimiz aynı zamanda franchise şirketler arasında da görülmeye başladı. Bu noktada ücret alan bir yapımız olmadığı gibi distribütörlerimiz aracılığı ile bu merkezleri daha bilinir ve görünür hale getirmekteyiz. Avrupa, Rusya, Afrika, ve Orta Doğu’nun da yer aldığı bölgemizde 500 adet Mobil 1 Center’a sahip olan Rusya’nın ardından 70 adet ile Türkiye olarak ikinci sırada yer alıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise 2 lokasyonda varız. 2019 yılı hedeflerimiz arasında Türkiye’de 15 adet Mobil 1 Center servis noktası eklemek ve 3 yıl içerisinde de servis ağımızı 120’ye ulaştırmak yer alıyor” açıklamasını yaptı.

MOBİL 1 CENTER İÇİN FRANCHISE ÜCRETİ YOK

“Mobil 1 Center olarak seçilen yerler kendisini bölgesinde kanıtlamış, yerleşim yeri olarak araçların kolay ulaşabileceği yerlerde ve her tür hizmeti verecek tesisler olarak biliniyor” diyen Münci Bilgiç “Yatırım maliyetleri de 25 bin TL ile 60 bin TL arasında değişiyor. Franchise ücreti almıyoruz, ustaların bu yatırımla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Bu maliyetin sadece dekorasyon olarak düşünülmemesi ve ekipman, eğitim, bekleme alanı gibi farklı misyonların yer aldığı bir yapı olarak ele almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÜRETİMİN YÜZDE 90’I İÇ PAZARA

Türkiye’de 114 yıldırbulunduklarını söyleyen Münci Bilgiç, toplamda 500 kişilik bir aile olduklarını söyledi. 14 ülkeye yağ ihracatı yaptıklarına değinen Bilgiç şöyle devem etti: “Türkiye’deki fabrikamızın üretiminin yüzde 90’ını iç pazara servis ediyoruz. 14 farklı ülkeye de geriye kalan yüzde 10’luk kısmı ihraç ediyoruz. Toplamda ise 60-70 bin ton civarında üretimimiz mevcut. 2019 yılı için yüzde 2-3 arasında büyüyeceğiz.” Türkiye’de sadece Toyota’nın ilk dolumunu yapıyor. Ülke madeni yağ pazarında Almanya, İngiltere ve Fransa’nın ardından Avrupa’da dördüncü sırada geliyor. Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle pek çok firmanın gözünün önünde olan bir pazara sahibiz. Yıllık 450 bin tonluk madeni yağ pazarına sahip olan bir ülkeyiz. Bu da 500 milyon litreye karşılık gelir. Bu rakamın yarısından fazlası olan yaklaşık 250 bin tonu motor yağlarıdır.”