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Mücevherlerle donatılmış bir Fiat 500

Mücevherlerle donatılmış bir Fiat 500
04 Eylül 2017 Pazartesi
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İtalya’nın dünya genelinde ünlü markası Bulgari ile işbirliği yapan Fiat’ın, 1957-1962 yılları arasında üretilen Fiat 500F modelinin, 1.600 adet minyatürü, değerli mücevherlerle donatılarak dünya genelindeki 300 Bulgari mağazasının vitrinlerini süsleyecek.

Bulgari’nin, ünlü İtalyan filmi “Roma Tatili”nden esinlenerek başlattığı kampanya kapsamında, özel çömlek tekniğiyle tasarlanan 1.600 adet Fiat 500 minyatürü, 300 farklı Bulgari mağazasında, vitrinlerdeki yerini alıyor. 1965 ile 1972 yılları arasında üretilen kült Fiat 500F modelinin 1:6 ve 1:12 ölçeğinde küçültülmüş versiyonları, üzerlerinde Bulgari’nin el işçiliğiyle ortaya çıkardığı değerli mücevherleri sergilemekte kullanılacak. Değerli mücevherler, beyaz renkli minyatür otomobillerin jant kapaklarında, farlarında, stoplarında, tamponlarında ve kapı kollarında sergilenecek. Bu işbirliği ile iki ünlü marka bir arada İtalyan ruhunu bir kez daha gözler önüne sermesi hedefleniyor.

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