NISSAN JUKECAM’DAN GUINNESS DÜNYA REKORU

DÜNYANIN İLK ENTEGRE 360º AKSİYON VE ARAÇ İÇİ KAMERASI

Nissan, dünyanın ilk entegre çok amaçlı 360º kamerası JukeCam’i tanıttı. Saniyeler içerisinde Nissan Juke’un iç mekanına veya sürücünün kaskına takılabilen JukeCam, 4K kalitesinde kayıt özelliği ile heyecan verici aktiviteleri mükemmel bir filme dönüştürürken sürüş anında kayıt yapma imkânı tanıyarak sürüş güvenliğine de katkı sağlıyor.

Nissan, maceracı ruha sahip sürücülere yönelik en güncel inovasyonunun lansmanını gerçekleştirdi. JukeCam adı verilen dünyanın ilk entegre çok amaçlı 360º kamerası birkaç saniye içinde bir aksiyon kamerasına dönüşüyor. Biri Nissan Juke’un kokpitine ve diğeri kaska olmak üzere iki farklı montaj noktasıyla JukeCam, sürücünün yaşamındaki her saniyenin kaydedilebilmesini sağlıyor.

Kokpit kameralarının yaygınlaşmasıyla kayıtlar kanıt olarak kullanılabilir ve dolayısıyla sigorta primleri de önemli ölçüde azaltılabilir duruma geldi. Havada, yamaç paraşütünde veya herhangi bir macerada yaşanan her saniyeyi kayıt altına alan bir tepe kamerası, artık aktivite öncesi çantaya koyulması gerekenler listesinin en önemli parçalarından biri.

Nissan JukeCam, 360º kamera üreticisi 360fly iş birliği ile geliştirilmiş olan tamamen yeni bir teknoloji. Çift amaçlı kullanımı ve 4K kayıt özelliğiyle JukeCam ekstrem pogo ekibi Xpogo üyelerini de heyecan verici bir video kayıt etmeye teşvik etti. Kayıt esnasında ekip üyelerinden Dalton Smith aralarında sadece tek bir sıçrama yaparak arka arkaya üç adet Nissan Juke’un üzerinden atladı ve pogo stick ile ardı ardına otomobil üzerinden atlama alanında yeni bir Guinness Dünya Rekoru™ elde etti.

Dünya Rekorunu değerlendiren Dalton Smith: “Bu, kırması son derece zor bir dünya rekoruydu, ancak ekip de ben de her zaman zorluklara meydan okumaya hazırız. Nissan, JukeCam fikri ile bizlere geldiğinde hepimiz çok heyecanlandık. Bence Nissan’ın JukeCam fikri sürücüler için muhteşem bir buluş. Kesinlikle kullanmayı öneriyorum” dedi.

Akıllı araç içi kamera sistemlerinin daha erişilebilir olmasını sağlayan Nissan, 360º görünüme odaklanarak yol güvenliğini arttırmayı hedefliyor. Nissan’ın yenilikçi kameralı park sistemi Akıllı Çevre Görüş Sistemi aracın kuş bakışı görünümünü oluşturarak sürücünün düşük hızlardaki park ve manevralarına yardımcı oluyor. Marka, bu sistemin geçmiş sürümünü 2012 yılında Qashqai modelinde lanse etmişti.

Lanse edildiği 2010 yılından bu yana Avrupa pazarında 800.000 adet Juke modeli satılırken, bunların 133.000 adedi Akıllı Çevre Görüş Sistemi ile donatılmıştı. Her bir araçta dört adet kamera olduğu göz önüne alındığında bu, lanse edildiği günden bu yana Juke modeline 532.000 adet kameranın monte edildiği anlamına geliyor.

Nissan sürücü güvenliğini artırmak için araç içi kameralar kullanımına öncülük ediyor. Markanın 2002 yılında lanse ettiği Primera modeli, ana akım otomobil markaları arasında geri manevra yardımcısını sunan Avrupa’nın ilk seri üretim modeli oldu. Nissan bu sistemi o yıllarda Geri Görüş Sistemi adını vermişti.

Son yıllarda araç içi kameraların popülaritesi ciddi bir artış gösteriyor. Sadece İngiltere’de son iki yılda satışlar %900 oranında artmış durumda.(1) Araç içi kamera ile oluşturulan kayıtlar anlaşmazlıklarda kanıt olarak kullanılıp sigortacılar ve yetkililer desteklendiğinde tüketiciler yılda ortalama £57.75 sigorta maliyetinde tasarruf edebiliyorlar.(2)

Tam entegre JukeCam sürekli açık olduğunda araç içi kullanımda 3 saat kesintisiz kayıt yapabiliyor ve yolculukları kayıt altına alarak olası bir kaza anında sigorta şirketine kanıt olarak gösterilebiliyor. JukeCam’in araç içi montaj kitinden çıkartılıp aksiyon kamerası olarak kullanılması halinde bataryanın kayıt süresi 2 saate düşüyor.

Nissan Avrupa, Juke, Pazarlama Müdürü Helen Perry yapmış olduğu değerlendirmede: “Nissan her zaman müşterileri için yeni özellikler yaratmaya ve geliştirmeye çalışıyor ve konu, kameraları otomobillere entegre etmek olduğunda lider bir marka. JukeCam, müşterilerimizin aktif yaşamlarına uygun bir kamera ürünü yaratma fikriyle doğdu. Araç içi kamerası olarak kullanmak için mükemmel olan JukeCam aynı zamanda kolayca sökülerek kullanıcının maceralarını 360º birinci göz görüntü kaydını yapacak kadar pratik bir ürün” dedi.

Nissan, şu an Avrupa’da sınıfının en çok satan modeli olan Qashqai ile 2007 yılında Kompakt SUV ve crossover pazarına giriş yapmıştı. Juke, Nissan’ın crossover ve SUV ürün gamının en küçük üyesi konumunda. Geçtiğimiz günlerde yenilenen, beş veya yedi koltuklu olarak satışa sunulan Nissan X-Trail de markanın bu sınıftaki ürün gamını tamamlıyor.