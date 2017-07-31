Nissan ortaklığı satışlarda 5 milyonu geçti

31 Temmuz 2017 Pazartesi

Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors’un toplam satışları 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan 2017 yılının ilk altı aylık bölümünde 5,27 milyon adedin üzerine çıkarak yüzde 7 artış gösterdi. Elektrikli araç satışları toplamda 480.000 adedin üzerine çıkarken, kapsamı genişleyen ittifak 2017 yılında en çok satış adedine ulaşan Otomotiv grubu oldu.

İttifakın 2017’nin ilk altı ayında toplam satışları yüzde 7 artarak 5.268.079 adede ulaşırken, Nissan’ın özellikle X-Trail/Rogue, Sentra/Sylphy, Qashqai ve Altima/Teana gibi modellerinin satışlarında ciddi bir artış gerçekleşti.

Şirketlerin toplam elektrikli araç satışları da önemli oranda artarak 481.151 adede ulaştı ve ittifakın kitlesel pazarların önde gelen elektrikli otomobil üreticisi olarak konumlanmasını sağladı. Nissan LEAF, Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı olmaya devam ederken, bu araca olan talep, satış adetlerinin artmasında ciddi oranda etkili oldu.

Nissan-Renault İttifakı Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn yapmış olduğu değerlendirmede, “İttifak 2017 yılının ilk yarısında 5.268.079 adetlik bir satış hacmine ulaşarak rekora imza attı. Üye şirketlerimiz için sinerji yaratmaya, küresel pazardaki varlıklarımızdan yararlanmaya ve bunun sonucunda da son derece kapsamlı ve teknolojik bir ürün gamı ve devrim yaratan elektrikli araç modelleri sunmaya devam edeceğiz” dedi ve ekledi: “Genişleyen ittifakımız sadece etkileyici bir satış performansı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize yeni nesil mobilite çözümleri de sunarak gücümüzü ve farkımızı ortaya koyuyor.” açıklamasında bulundu.