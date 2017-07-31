Son Dakika:
 
   

Son haberler

Fotoğraf-Video

Toyota Hilux Hi-Cruiser 2.8 litre dizel 4×4 Test

Toyota Hilux Hi-Cruiser 2.8 litre dizel 4×4 Test

Alman Opel resmen Fransız vatandaşı oldu

Alman Opel resmen Fransız vatandaşı oldu

Opel Mokka X 4×4 Benzinli Testi

Opel Mokka X 4×4 Benzinli Testi

Yerli üretimin yerli ödülü Renault Oyak Fabrikaları’nda

Yerli üretimin yerli ödülü Renault Oyak Fabrikaları’nda

IntelliLux ile gece gündüze dönüyor

IntelliLux ile gece gündüze dönüyor

Hurda otomobil teşviki yürürlüğe girdi

Hurda otomobil teşviki yürürlüğe girdi

Opel Astra Sedan 1.6 CDTI otomatik testi

Opel Astra Sedan 1.6 CDTI otomatik testi

Pick-up sınıfını da ikizler bastı

Pick-up sınıfını da ikizler bastı

Mazda CX-5 ve MX-5 modellerini elden geçirdi

Mazda CX-5 ve MX-5 modellerini elden geçirdi

Mercedes pick-up sınıfında X serisine geçti

Mercedes pick-up sınıfında X serisine geçti

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication – Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota tüketim türkiye yeni

Nissan ortaklığı satışlarda 5 milyonu geçti

Nissan ortaklığı satışlarda 5 milyonu geçti
31 Temmuz 2017 Pazartesi
Facebook 0 Twitter 0

Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors’un toplam satışları 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan 2017 yılının ilk altı aylık bölümünde 5,27 milyon adedin üzerine çıkarak yüzde 7 artış gösterdi. Elektrikli araç satışları toplamda 480.000 adedin üzerine çıkarken, kapsamı genişleyen ittifak 2017 yılında en çok satış adedine ulaşan Otomotiv grubu oldu.

İttifakın 2017’nin ilk altı ayında toplam satışları yüzde 7 artarak 5.268.079 adede ulaşırken, Nissan’ın özellikle X-Trail/Rogue, Sentra/Sylphy, Qashqai ve Altima/Teana gibi modellerinin satışlarında ciddi bir artış gerçekleşti.

Şirketlerin toplam elektrikli araç satışları da önemli oranda artarak 481.151 adede ulaştı ve ittifakın kitlesel pazarların önde gelen elektrikli otomobil üreticisi olarak konumlanmasını sağladı. Nissan LEAF, Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı olmaya devam ederken, bu araca olan talep, satış adetlerinin artmasında ciddi oranda etkili oldu.

Nissan-Renault İttifakı Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn yapmış olduğu değerlendirmede, “İttifak 2017 yılının ilk yarısında 5.268.079 adetlik bir satış hacmine ulaşarak rekora imza attı. Üye şirketlerimiz için sinerji yaratmaya, küresel pazardaki varlıklarımızdan yararlanmaya ve bunun sonucunda da son derece kapsamlı ve teknolojik bir ürün gamı ve devrim yaratan elektrikli araç modelleri sunmaya devam edeceğiz” dedi ve ekledi: “Genişleyen ittifakımız sadece etkileyici bir satış performansı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize yeni nesil mobilite çözümleri de sunarak gücümüzü ve farkımızı ortaya koyuyor.” açıklamasında bulundu.

,,,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr