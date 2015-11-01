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Opel Astra Sedan 1.6 CDTI otomatik testi

Opel Astra Sedan 1.6 CDTI otomatik testi
22 saniye önce
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Opel, kompakt sınıftaki modelleriyle tüketicilere aradığı özellikleri sunmasını biliyor. Astra Sedan, geniş iç hacmi ve dizel-otomatik seçeneğiyle test konuğumuz oldu.

GÖKHAN KARA

Alman otomotiv üreticisi Opel, küçük hacimli yeni nesil dizel motoruyla pazardaki payını artırmayı başardı. Sınıfının en güçlü örneklerinden olan 1.6 litrelik CDTI ünite, kullanıldığı tüm modellerde başarılı sonuçlar elde etti. Markanın kompakt sedan modeli Astra Sedan’da da kullanılan motor, tam otomatik şanzımanıyla pazarın önemli modelleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu ayki konuklarımızdan olan Astra Sedan, şık tasarımı, zengin donanımı ve güçlü dizel motoruyla ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

İÇ MEKANDA İŞÇİLİK BAŞARILI

Yeni nesli henüz üretilmeyen Astra Sedan, yuvarlak hatlı bir önceki neslin en güzel örneği olarak öne çıkıyor. Akıcı çizgilerle şekillendirilen araç, şişkin çamurlukları ve kıvrımlı hatlarıyla 4.66 metrelik uzunluğunu bile gizlemeyi başarıyor. Sportif tasarım iç mekanda yerini daha sade çizgilere bırakıyor. Bolca tuşun bulunduğu orta konsol, kalite ve işçilik bakımından sınıfının zirvesine oynuyor. Rahat okunan göstergeler ve büyüklüğü iyi ayarlanmış direksiyon simidi, tıpkı koltuklar gibi konfor seviyesini artırıyor. 7 inçlik dokunmatik ekranla daha modern görünen kokpitte sunulan yaşam alanı iyi seviyede. 2.68 metrelik aks mesafesinin doğal sonucu olarak arka koltuklarda da yeterli alan sunuluyor. Buna rağmen 420 litrelik bagaj alanı rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor.

MOTORU DİZEL OTOMATİK

Astra Sedan’da 2 benzinli 2 de dizel motor seçeneği sunan Opel, sınıfının ürün portföyü geniş markaları arasında yer alıyor. Bize 1.6 litrelik dizel motor seçeneğiyle konuk olan araçta 6 ileri tam otomatik şanzıman görev yapıyor. 136 beygir güç ve 320 nm tork üreten motor, 1475 kilogramlık otomobile keyifli sürüş özellikleri kazandırıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 11.6 saniyede tamamlayan araç, saatte 200 kilometre sürate kadar hızlanma isteğini kaybetmiyor. Yüksek tork sayesinde ara hızlanmalarda da işini başarıyla yerine getiren araç, hatchback kardeşinden biraz daha gürültülü. Sert manevralarda bile izinden çıkmayan araç, zorlandığında kontrollü şekilde arkasını bırakıyor. Performanslı sürüşlere bile ayak uydurabilen karoser, net tepkiler veren direksiyon sistemiyle birlikte keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor.

FİYATI NE KADAR?

Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.1 litre. 56 litrelik depoyla yaklaşık 1100 kilometrelik menzil sunan araç, bizim kullanımımızda 6 litre sınırında kalmayı başardı. Tabii performanslı sürüşlerde dizel ünitenin iştahının açıldığını unutmamak gerekiyor. Zengin bir donanım listesiyle sunulan aracın başlangıç fiyatı 60 bin 950 lira (1.6 litre benzinli, Edition) olarak belirlenmiş. Bize konuk olan üst donanımlı dizel-otomatik vitesli versiyondaysa fiyat yeni ÖTV oranlarıyla 118 bin liraya kadar çıkıyor.

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