Opel Insignia Grand Sport 1.6 dizel otomatik testi

Yeni tasarımıyla sınıfının en iddialı modelleri arasına giren Opel Insignia Grand Sport, sürüş özellikleri ve kalitesiyle premium model düşünenlerin bile aklını çelebilir

GÖKHAN KARA

Alman otomotiv üreticisi Opel, 2009 yılında Vectra modelinin yerine sıfırdan geliştirdiği Insignia ile markayı adeta şaha kaldırdı. Türk tüketicisi tarafından da çok beğenilen araç, yeni Opel modelleri için de hem bir referans noktası hem de tasarım örneği oldu. Marka için bu kadar önemli bir misyona sahip olan Insignia, kısa bir süre önce yenilenen tasarımı ve Grand Sport isimli yeni karoseriyle artık çok daha iddialı hale geldi. Markanın güçlü dizel motor ve otomatik şanzımanla konuğumuz olan yeni Insignia Grand Sport, etkileyici tasarımı, zengin donanım listesi ve sürüş keyfiyle premium modelleri gözüne kestirmiş.

BOYUTLARI BAŞARIYLA GİZLİYOR

Şık ve sportif tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni araç, önceki modelden 7 santim daha uzun (4.9 metre), 9 santim daha geniş (1.94 metre) ve 5 santim daha alçak (1.45 metre). 2.83 metrelik aks aralığıyla da boyutunun hakkını veren otomobil, şık tasarımıyla iri karoserini başarıyla gizliyor. Dinamik görüntüyü 18 inçlik çift renkli alaşım jantlar da destekliyor. Yeni fastback tasarım, hem görsel hem de işlevsel olarak kullanılmış. 490 litrelik bagaj hacmi, sınıf ortalamalarının gerisinde kalsa da, camla birlikte açılan bagaj kapağı sayesinde yükleme hacmi artabiliyor.

ARKA KOLTUKLAR PATRONLARA LAYIK

Önde oturan yolcular için son derece ferah olan kokpit, oldukça şık ve kaliteli. Ergonomik olarak başarılı kokpitte işçilik de başarılı seviyede. Genişlik hissini artıran iç tasarım, ergonomik olarak onaylı koltuklar, sportif sürüş pozisyonu ve sessiz iç mekan, lüks modelleri aratmayan bir bütünlük içerisinde. Aracın arka koltukları da, önceki modelden çok daha ferah. Makam otomobili olarak bile kullanılabilecek aracın konfor seviyesi yüksek tutulmuş. Bu rağmen aracın tutunma limitleri son derece yüksek ve önceki nesilden belirgin şekilde daha iyi yol tutuyor. Sert virajlarda bile sürücüye güven veren araç, boyutlarından beklenmeyecek kadar çevik hissettiriyor.

CİMRİ DİZEL MOTOR

Araçta sunulan en iddialı motor seçeneği, tabii ki 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel versiyon. 136 beygir güç ve 320 nm tork üreten motor, 6 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. 1447 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlayan ünite, ara hızlanmalarda da ne kadar esnek olduğunu kanıtlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 10.9 saniyede tamamlayan araç, saatte 203 kilometrelik son hızıyla da beklentileri karşılıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.1 litre. 62 litrelik depoyla menzil 1200 kilometrenin üzerinde. Aracı kullandığımız süreçte bizim elde ettiğimiz ortalama tüketim rakamıysa 6.2 litre oldu. Aracın boyutları düşünüldüğünde tüketim değeri oldukça başarılı.

FİYATI NE KADAR?

Türkiye’de 1.5 ve 2.0 litrelik benzinli ile 1.6 litrelik dizel motor seçenekleriyle pazara sunulan Insignia Grand Sport, 136 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Dizel versiyonun başlangıç fiyatı 146 bin lira seviyesindeyken, bize konuk olan Elite donanımlı ve otomatik şanzımanlı dizel versiyon 171 bin liralık etiket taşıyor. Rakiplerle benzer olan bu fiyatı, bolca opsiyonla 200 bin lira sınırına kadar ulaştırabilmek mümkün.