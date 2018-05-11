Opel’in dizeli yasakları takmayacak

Opel’in amiral gemisi Insignia, Eylül 2019’dan itibaren tüm araçlar için zorunlu tutulacak Euro 6d-TEMP emisyon standartlarına şimdiden hazır. Bu amaç doğrultusunda Insignia’nın yoğun ilgi gören 1.6 136 hp dizel motoru artık seçici katalitik indirgeme (SCR) özelliği ile birlikte satılacak. Böylece yeni Insignia son dönemde tartışma konusu olan şehir merkezlerinde dizel araç yasaklarından etkilenmeyecek.

Bu amaç doğrultusunda Insignia’nın yoğun ilgi gören 1.6 136 hp dizel motoru artık seçici katalitik indirgeme (SCR) özelliği ile birlikte satılacak. Böylece yeni Insignia son dönemde tartışma konusu olan şehir merkezlerinde dizel araç yasaklarından etkilenmeyecek. SCR özelliği ile Opel’in amiral gemisi her km’de yaklaşık 15 gram daha az emisyon salımı gerçekleştirecek. Ortalama 5.1 litre karma tüketime sahip olan Insignia emisyon sınırlamalarına uyum sağlarken performansından da ödün vermeyecek. 0-100 değeri mevcut versiyonda olduğu gibi 10.5 sn olacak ve maksimum 212 km/s hıza ulaşacak. SCR sürecinde egzoz gazına AdBlue enjekte ediliyor. Sistem, çevreye zararlı Azot Oksit’i nitrojen ve suya dönüştürüyor ve emisyon değerlerini düşürüyor. Euro 6d-TEMP emisyon standartlarına uyum sağlayan otomobiller önümüzdeki dönemde hayata geçebilecek dizel yasaklarından etkilenmeyecek.

TÜM MODELLER ELEKTRİĞE KAPILACAK

Opel genel müdürü Özcan Keklik: “Euro 6d-TEMP standartlarının yürürlüğe girmesinden 15 ay önce markamızın tüm modelleri ile bu standartlara uyum sağlaması PACE! planımızda açıkladığımız Avrupa’nın emisyon azaltma lideri olma hedefimizin bir parçası. Mevcut ürün yelpazemizi standartlara uyumlu hale getirdikten sonraki adımımız ise 2020 yılına kadar dört yeni elektrikli modelimizi pazara sunmak olacak. 2024 yılında ise hızımızı kesmeden tüm modellerimizde elektrikli seçenekler sunacağız” dedi.

INSIGNIA 171 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Satışa sunulmasının üzerinden bir yıl geçmeden Avrupa genelinde 100 bin satış adetini aşan Insignia, ülkemizde de markanın önemli ve prestijli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. 171 bin 500 TL’den başlayan fiyatla satışta bulunan Insignia ailesinin performans odaklı yeni GSi modeli de Mayıs ayı itibari ile Opel showroomlarında yerini aldı.