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Opel’İn mart kampanyası

Opel’İn mart kampanyası
21 Mart 2017 Salı
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Opel, Mart ayında Insignia modelinde cazip faiz oranlı krediyi hayata geçiriyor. 40 bin TL 30 ay vadeli kredide faiz oranı yüzde 0,95. Insignia’da cazip kredi fırsatının yanı sıra 8 bin TL’ye varan indirimler de söz konusu.

2016 yılında ülkemizde segmentinde en fazla satılan ilk üç sedan otomobil arasına girmeyi başaran Astra Sedan’da 3 bin TL, Astra HB’de 2 bin 500 TL ve Corsa’da bin TL’ye varan indirimler mevcut. Açıklanan indirimlerle birlikte Opel Mart boyunca müşterilerine, Corsa’da 52 bin 900 TL, Astra Sedan’da 60 bin 950 TL ve Astra HB’de 72 bin 900 TL gibi avantajlı başlangıç fiyatlarını sunmaya başladı. Opel’in perakende satış finansmanında müşterilerine sunduğu çözüm ortağı Opel Finans Sistemi (OFS) Mart boyunca 1,27 gibi uygun koşullarda ve rekabetçi faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor.

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