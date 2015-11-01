Opel’in yeni SUV modeli Crossland X temmuza hazır

Opel’in B-SUV sınıfına Mokka X’ten sonra birde Crossland X modeli geliyor. B segmentindeki yükselen SUV sınıfından pay almayı hedefleyen model, Grandaland X’i de hazırlıyor.

Opel’in 2017’de müşterileri ile buluşturacağı B segmenti crossover modeli Crossland X’in tanıtımı 1 Şubat’ta Berlin’de gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Opel CEO’su Karl-Thomas Neumann “Mokka X ile B SUV segmentinde Avrupa genelinde zirveye oynuyoruz. Yeni Crossland X’in de gelmesi ile birlikte markamızın segmentteki başarısı daha da artacak. Yeni modelimiz, bu sene pazara sunacağımız diğer crossover modelimiz Grandland X ile daha da hız kazanacak büyük model atılımımızın bir parçası” dedi.

29 YENİ MODEL

Opel’in 2020’ye kadar 29 yeni model ve 17 yeni motor sunacağı büyük ürün atılımı kapsamında meraklıları ile buluşturacağı Crossland X, ülkemizde ise Temmuz 2017’de satışa çıkacak. Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, “yeni crossover modelimiz stil sahibi, çok yönlü ve üstün bağlantı özelliklerine sahip. Modern çift renkli tasarımı ve teknolojik yenilikleri ile yeni Crossland X gerçekten sınırları aşan bir otomobil” dedi.

ZENGİN DONANIMLA GELİYOR

Opel’in yeni crossover modeli SUV’lerin sahip olduğu avantajları ve şehir içi kullanılacak bir otomobilden beklentileri bir potada eritiyor. Ayrıca Crossland X, günlük sürüşü daha da konforlu, rahat ve kolay kılan teknolojik yenilikleri bünyesinde barındırıyor. Full LED farlara sahip sürüşe duyarlı geliştirilmiş ön farlar(AFL), head up display ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, geliştirilmiş park desteği sistemi, yaya tespit özellikli ön çarpışma uyarı sistemi bu yeniliklere sadece birkaç örnek. Yeni Crossland X aynı zamanda Opel’in standartlarına uyumlu şekilde Apple CarPlay ve Android Auto destekleyen geniş 8 inç’e kadar opsiyonel olarak alınabilen renkli dokunmatik ekranlı IntelliLink bilgi-eğlence sistemine de sahip.