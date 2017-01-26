Otokoç tek başına pazarın yüzde 8’ini sırtladı

Otokoç Otomotiv tek başına 2016’da 93 bin araç satışıyla birlikte rekor kıran pazardan yaklaşık yüzde 8 pay aldı. Otokoç Otomotiv, 2016 yılını 5,3 milyar lira ciro ile kapatırken, 2017’de toplam pazarın yüzde 10 daralmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, 2016 yılını 5,3 milyar lira ciro ile kapattı. Türkiye’nin en büyük 31. şirketi Otokoç Otomotiv, 69 bin adet yeni, 24 bin adet ikinci el olmak üzere toplamda 93 bin adet araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde araç kiralama tarafında 7 ülkede toplam 46 bin adetlik araç parkına ulaşan Otokoç Otomotiv’in servis ve yedek parça cirosu ise 563 milyon TL oldu. Otokoç Otomotiv, 2016 yılında 101 bin adet sigorta ve finansman satışı gerçekleştirdi.

Şirketin 2016 yılı performansının değerlendirildiği ve 2017 hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısına Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Otokoç Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Önder Kutman ve Birmot Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Karaoğuz katıldı.

93 BİN ARAÇ SATTIK

Otomotiv pazarının ikinci kez bir milyon adetlik satış barajını 2016 yılında aştığını belirten Genel Müdür Görgün Özdemir, tarihin en yüksek binek araç satışının da bu yıl gerçekleştiğini sözlerine ekledi ve şöyle devam etti; “ Otokoç Otomotiv olarak 2016 yılında 69 bin’i yeni, 24 bin’i ikinci el olmak üzere toplamda 93 bin adet araç satışı gerçekleştirdik. Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi olarak yeni araç satışında ulaştığımız 69 bin adet ile bu yıl da birçok üretici markanın önünde yer aldık. Türkiye’de satılan tüm Fiat ve Ford markalı araçların yaklaşık 3’te 1’inin satışını Otokoç Otomotiv olarak gerçekleştiriyoruz. Marka payımız Volvo’da yüzde 38, Alfa Romeo ve Jeep araçlarda ise yüzde 37 seviyesine ulaştı. Ağır ticari araç grubunda temsil ettiğimiz marka olan Ford Trucks’ta ise payımız yüzde 26 olarak gerçekleşti.

2017’DE CİRO HEDEFİ 6,2 MİLYAR TL

2017 yılı için sektörde yüzde 10 oranında daralma yaşanacağını tahmin ettiklerini belirten Görgün Özdemir, “2016 yılında olduğu gibi bu yıl da, otomotiv pazarının durumunu yurt içinde ve küresel piyasalarda yaşanacak gelişmeler belirleyecek. Hedefimiz 900 bin seviyelerinde oluşacak pazardan yüzde 8 oranında pay almak. Araç kiralama iş birimimizde ise, hizmet verdiğimiz 7 ülkede toplam 50 bin adetlik araç parkına ulaşarak liderliğimizi sürdüreceğiz. Böylece, toplamda, 2017 yılı için yüzde 16 artışla 6,2 milyar TL ciro elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Otokoç Otomotiv olarak kendimizi geleceğe hazırlıyor, sektörlerimizin geleceğini hazırlıyoruz”

ZİPCAR BİZİM GELECEĞİMİZ

Otokoç Otomotiv için 2016’nın geleceğe yatırım yılı olduğunu belirten Genel Müdür Özdemir, “Bu amaçla Dijital Dönüşüm, CRM, İnovasyon ve Hizmette Mükemmellik çalışmalarına hız verdik. Günümüzde çok hızlı ilerleyen teknoloji, değişimi de beraberinde getiriyor. Araçlar elektronik ve bilişimle akıllanıyor. Gelecek, aksamı ve dolayısıyla hasar servis ihtiyacı olmayan elektrikli, otonom ve birbiriyle iletişim kurabilen araçların olacak. Bununla birlikte dünyada artık sahip olmak yerine, kiralamak daha geçerli bir kullanım yöntemi olarak kabul ediliyor. Otomobil kullanımında kiralamak da yetmiyor, insanlar otomobili paylaşmak istiyor. Dünya üzerinde araç satışları ve kiralama, yerini çok hızlı araç paylaşımına bırakıyor. Zipcar bu konuda bizim geleceğimiz. Biz de dijital dönüşüm projelerimizle Otokoç Otomotiv olarak kendimizi geleceğe hazırlıyor, sektörlerimizin geleceğini hazırlıyoruz” dedi.

ARAÇ KİRALAMADA YATIRIMA DEVAM

Otokoç Otomotiv’in inovasyon kültürünü şirketin her kademesinde ve hizmetin her aşamasında odak noktası haline getirdikleri belirten Özdemir; “Otokoç Otomotiv olarak elde ettiğimiz yüksek müşteri memnuniyetini bu bakış açısına borçluyuz. Yıl boyunca tüm markalarımızla aldığımız kıymetli ödüller bu çabalarımızın gurur verici bir teyidi oldu” diye sözlerine ekledi. Kısa dönem araç kiralama sektörünün, uluslararası markalar arasında ilk iki sırasını yüzde 37 pazar payına sahip, 43 yıllık deneyimiyle hizmet veren Avis ve yüzde 19 pazar payına sahip ve 10 yıldır bünyelerinde bulunan Budget ile Otokoç Otomotiv’in doldurduğunu paylaşan Özdemir, uzun dönem araç kiralama hizmeti sunan Avis Filo’nun ise yüzde 9 payı olduğunu söyledi. Türkiye dışında, K.Irak, Kazakistan, Macaristan, Gürcistan, K.Kıbrıs ve bu yıl 20. yılını kutlayan Azerbaycan’da araç kiralama hizmeti sunduklarını belirten Özdemir, 2017 yılında da olası fırsatları değerlendirmeyi ve yeni ülke yatırımlarıyla yurt dışı faaliyetlerini yaygınlaştırmayı planladıklarını iletti. Özdemir, ayrıca saatlik araç paylaşım sistemi Zipcar’ın dünyadaki ilk lisansiyesi olarak, 2016 yılında yüzde 75 büyüme ile 140 araç ve 63 lokasyona ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Rakamlarla Otokoç Otomotiv’in 2016 performansı

– Konsolide ciro: 5,3 milyar TL

– Yeni araç satışı: 69 bin adet

– 2. el araç satışı: 24 bin adet

– Servis cirosu: 309 milyon TL

– Toptan yedek parça cirosu: 254 milyon TL

– Sigorta ve finansman satışı: 101 bin adet

– Araç kiralama toplam araç parkı: 46 bin adet

– Avis yüksek sezon araç parkı: 10 bin 800 adet

– Budget yüksek sezon araç parkı: 6 bin adet

– Avis Filo uzun dönem yılsonu araç parkı: 27 bin adet

– Yurt dışı araç parkı: 2 bin adet

– Hizmet verilen nokta sayısı: 7 ülke, 50 şehir, 236 nokta.