Otomobil satışlarında sert fren

Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 38.99 düşüşle 51 bin 37 adet oldu. Haziran ayının lideri yine Renault oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı altı aylık dönemde bir

önceki yılın aynı dönemine göre %11,92 azalarak 353.348 adet olarak gerçekleşti. 2017

yılı altı aylık dönemde ise 401.158 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı Haziran ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %9,82 oranında azalarak 275.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 305.924 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,64 azalarak 77.478 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 95.234 adet satış gerçekleşmişti.

41 BİN 225 OTOMOBİL SATILDI

2018 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 51.037 adet oldu. 83.658 adet

olan 2017 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar

%38,99 oranında azaldı. 2018 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %37,69 azaldı ve 41.225 adet oldu. Geçen sene 66.164 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Haziran ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Haziran ayına göre %43,91 azaldı ve 9.812 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.494 adet satış yaşanmıştı.

LİDER İSİM YİNE RENAULT

Otomobil tarafında ise liderlik ipini yine Renault göğüslerken geçen yılın haziran ayında yüzde 33 küçülmeyle 7 bin 427 otomobil sattı. Volkswagen aynı dönemde yüzde 38 daralarak 4 bin 428 adete imza attı. Listenin üçüncü sırasında ise Fiat yer alıyor. Otomobil tarafında haziranda yüzde 50 daralan marka, 3 bin 245 adetlik satışa imza attı. Hyundai Haziran 2018’de yüzde 26.5’lik kayıpla 3 bin 227 adetten kapanış yaptı. Ford yüzde 35 düşüşle 2 bin 553 araç sattı.