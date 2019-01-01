Otomotiv sektörüne yönelik KDV ve ÖTV indirimleri 3 ay daha uzatıldı. Aynı dönem içinde motorsikletlerden alınan ÖTV oranı da sıfırlandı.

Geçen yıl sektörü hareketlendirmek için yapılan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) teşvikleri, 2019’da da devam ediyor. Otomotivlerde de 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de 15’er puanlık indirim devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak devam edecek. Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı’yla da düzenleme kapsamında tarımda kullanılan römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Başka bir kararla da motor silindir hacmi 250 santimetre küpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV sıfırlandı. Sürekli nominal gücü 250 vatı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar ve motor gücü 20 kilovatı geçmeyenlerin ÖTV oranı da yüzde 0 olarak uygulanacak.

YAŞAM ENERJİSİ VERDİ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün “Sektöre derin bir nefes aldıran bu çok pozitif atılım, otomotiv sanayine olduğu kadar sektörün tamamına yaşam enerjisi verdi. Söz konusu düzenlemeler, 2019 yılının ilk çeyreğine de büyük etki edecek ve özellikle ulusal pazar odaklı satışları destekleyen etkisiyle Türk otomotiv sanayinin üretim ve istihdam sürekliliğine derin nefes aldırmaya devam ettirecek çok pozitif bir gelişmedir” dedi.

20 BİN LİRANIN ÜZERİNDE İNDİRİM OLACAK

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu “ÖTV düzenlemesi sonucu ilgili araçlara modele bağlı olarak 20 bin TL’nin üzerinde indirim yansımasının sürecek olması tüketiciler lehine olumlu havanın devam etmesi anlamına geliyor. Bu durum yeni araç almak isteyenler için de önemli bir teşvik olacaktır. Buna bir de markaların düzenlediği kampanyalar eklenince avantajlar katlanacaktır” diye konuştu.

2019 HASSAS BİR YIL OLACAK

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt “Kasım ayının başında yürürlüğe giren ÖTV indirimi ve KDV düzenlemesinin sektörümüze olumlu katkılar yaptığını gördük. Zor bir dönemden geçerken böyle bir uygulamayı devreye almak hem sektörü hem de otomobil ve ticari araç almayı düşünenleri oldukça memnun etti. ÖTV ve KDV düzenlemesinin 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olması sektörümüze olan olumlu katkıyı devam ettirecektir. 2019 yılının sadece bizim için değil tüm sektör için çok hassas bir sene olmasını bekliyoruz” dedi.

EK SATIŞLARLA VERGİ KAYBI ÖNLENDİ