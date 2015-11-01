Otomotiv pazarı yüzde 8 daraldı lider yine aynı kaldı

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı yılın ilk 4 ayında yüzde 8 geriledi. Nisan ayının en fazla satan markası Renault oldu.

Yıla daralma ile başlayan otomotiv pazarı ilk 4 ayda yüzde 8 gerileme kaydetti. Otomobil pazarı yüzde 10 daralırken, hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 3 oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 azalarak 232 bin 78 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı dört aylık dönemde 253 bin 373 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2017 yılı ilk dört aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 10,12 oranında azalarak 173 bin 961 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 193 bin 539 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,87 azalarak 58 bin 117 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 59 bin 834 adet satış gerçekleşmişti.

NİSAN’DA YÜZDE 10 KÜÇÜLDÜ

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2017 Nisan Ayında yüzde 10,5 küçüldü. Otomobil Pazarı yüzde 12, Hafif Ticari Araç Pazarı yüzde 7 Azaldı. 2017 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 75.988 adete geriledi. 84.887 adet olan 2016 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %10,48 oranında daraldı. 2017 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %11,61 azaldı ve 57.998 adet oldu. Geçen sene 65.618 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Nisan ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Nisan ayına göre %6,64 azaldı ve 17.990 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19.269 adet satış yaşanmıştı.^Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı yılın ilk 4 ayında yüzde 8 geriledi. Nisan ayının en fazla satan markası Renault oldu.

NİSAN AYINDA EN ÇOK HANGİ MARKA SATTI?

Nisan ayında en çok satış gerçekleştiren ilk 6 marka ise şöyle: