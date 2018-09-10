Otomotiv sektörü gaz kesmedi

Otomotiv sektörü Türkiye frene bassa da yatırımcı markalar destek almadan ülke ekonomisine güvenmeye devam ediyor. Oyak-Renault Grubu yeni projelerin sinyalini verirken, Hyundai Assan yatırım için fırsat kolluyor. TOFAŞ, üretimde hız kesmiyor. Honda ise ikinci vardiyaya tam gaz devam ederken, Toyota tesislerinde de bir yavaşlama söz konusu değil.
Zor bir dönem geçiren otomotiv sektörü, üretim, iç pazar ve ihracatta daralmalar yaşıyor. Dalgalı döviz kurundan tutunda, kredi oranlarına kadar birçok unsurdan etkilenen sektör, aslında teşvik bekliyor. Sektörün otomobil tarafına bakacak olursak Renault, TOFAŞ, Honda, Hyundai ve Toyota gibi dünyaca ünlü markalar, Türkiye’de üretim yapıyor. Bu üretimle birlikte markaların istihdamdan katma değerli üretime kadar ülke ekonomisine birçok fayda sağlıyor. Türkiye’nin son zamanlarda ABD ile yaşanan gerilimin ardından zor bir döneme giren ülkeye bu saydığımız 5 marka üretimi ve vardiyaları koruyarak devlet teşviki almadan destek veriyor.
RENAULT-OYAK’IN PLANLARI DEĞİŞMEDİ: Ülkede yaklaşık 50 yıldır OYAK ortaklığını sürdüren Renault Grubu, Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan dalgalanmadan dolayı planlarında herhangi bir değişiklik olmaksızın ülkedeki üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Hatta geçtiğimiz günlerde marka OYAK ile olan ortaklık sözleşmesini 27 yıl daha uzattı. Renault ve OYAK Grubu’nun 7 binden fazla kişiyi istihdam eden üretim tesisi, Bursa’daki fabrikalarında iç ve dış pazar için rekor sayıda otomobil ve motor üretimi ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Ortaklığın satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten şirketi Renault MAİS’in katkılarıyla Türkiye, 2018 yılının ilk yarısında da pazar liderliği ve yüzde 19.4 pay ile global otomotiv pazarında Renault Grubu’nun ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Türkiye’de yaşanan finansal durumu yakından izlediklerini belirten Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure “Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Renault Grubu’nun Türkiye ve Avrupa’daki başarısına katkı sağlayan Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları, kalite ve performans açısından Grup’un en iyi fabrikalarından biridir. Türkiye pazarının lider markası Renault için Türkiye’de yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
HYUNDAI ASSAN YATIRIM İÇİN FIRSAT KOLLUYOR: Yaklaşık 21 yıldır Türkiye’de üretim yapan markalardan biri olan Hyundai’de ülke ekonomisine güvendiklerinin mesajını verdi. Kibar Holding bünyesinde boy gösteren Hyundai, yatırıma devam ediyor. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar “Kurum olarak da şirket olarak da yatırımlarımızı yaptık. Otomotivle ilgili devam eden projelerimiz var, biz bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin içinde katma değer yaratan kişi ve kurumlar arasında olma yarışı içinde olacağız” diye konuştu. Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh ise “Hyundai olarak büyümeye ve gelişimimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yeni Tucson’un bu konuda elimizi daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. Fabrikada daralmaya gitmeyi düşünmüyoruz. Fırsatları kolluyoruz” açıklamasını yaptı.
TOFAŞ ÜRETİMDE TAM GAZ: Türkiye’de iki yıldır en çok satılan otomobil modeli unvanı Egea’nın. Bu aracın sedan, station vagon, hatchback modelleri ise Bursa’dan yola çıkıyor. Aynı zamanda Bursa’daki tesislerden Fiorino ve Doblo modelleri de hem iç pazara hem de ihracata sunuluyor. Geçen yıl 384 bin adetlik üretim rekorunu kıran TOFAŞ fabrikasında her şey yolunda. Üretimde bir yavaşlama yok, yatırım konusunda da tesis tüm fırsatları değerlendirmeye çalışıyor.
HONDA’NIN İKİ VARDİYASI DA TAM KAPASİTE: Türkiye’de Gebze Şekerpınar’dan dünyanın dört bir yanına ve iç pazara yönelen Honda’da şimdilik hedefler sabit. Yıllık satış planlarını bile uluslararası bankaların döviz tahminleri üzerinden hedef planları yapan marka, şu sıralar hedef tutturamamaktan şikayetçi ama üretimde de oldukça planlı. Geçtiğimiz aylarda ikinci vardiyaya geçen tesisin üretim planlarında da yavaşlama yok. Şu an bir yavaşlama olmadığına değinen yetkililer, 2 vardiyanın da tam kapasite devam ettiğini iletti.
TOYOTA’DA YAVAŞLAMA YOK: Sakarya tesislerinde Türkiye’yi hibrit üssü yapan Toyota, üretim konusunda da yeni modellere yer açıyor. Kısa bir süre önce Verso üretimini sonlandıran fabrika yeni dönemde CH-R’a ağırlık vermek istiyor. Şu an üretimde yavaşlama bile söz konusu değil. Daha henüz net değil ama Corolla modelleri tesisin belki de ikinci hibrit modeli olabilir.
YERLİLERE ALIŞTIK İTHALLERE BAKMADIK
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 8 ayında yüzde 21 azalarak 440 bin 428’e indi. Bu küçülmede ithal ve yerli oranına bakacak olursak ocak-ağustos döneminde toplamda 164 bin 168 yerli, 276 bin 260 adet ithal araç satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 196 bin 525 yerli, 359 bin 464 ithal araç satıldı. Sektördeki küçülmeye nazaran yerli tarafta yüzde 16, ithal araçlarda ise yüzde 23 daralma oldu. Otomobil tarafında bu makas daha fazla açılıyor. İlk sekiz ayda yerli otomobil satışları yüzde 10 kayıpla 115 bin 567’ye, ithal otomobiller ise yüzde 22 daralma ile 229 bin 303 adette düştü. Aynı dönemde sadece otomobil tarafında kan kaybı yüzde 19 olurken, yerli modellerde daralma bu oranın altında kaldı.