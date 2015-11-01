Otomotivde 1 milyon adeti sabitledik

EN FAZLA SATILAN OTOMOBİL MARKASI RENAULT-EN FAZLA SATILAN OTOMOBİL MODELİ FİAT EGEA

Otomotiv sektörünün 2016’daki gladyatörleri belli oldu. 2016’da en fazla satan otomobil markası Renault olurken, en fazla satan model ise Fiat Egea.

GÖKHAN KARA

Ülkemizin en fazla ihracat yapan sektörü olan otomotiv, Türkiye ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştiriyor. Sektörün gayri safi milli hasılaya katkı oranı ise yüzde 5 olurken, 2015 yılında toplam büyümenin yüzde 50’si otomotiv sektöründen gerçekleşmişti. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri’ töreninde yılın en başarılı marka ve çalışmaları da ödüllerini aldı. Aynı zamanda otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2016 rakamlarının da açıklandığı törende Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, “Sektör mütevazi adetlerden, 1 milyona yakın, artık sürdürülebilir diyebileceğimiz bir piyasa seviyesine ulaştı. Hatta pazar ağır ticari araç pazarıyla birlikte 1 milyon adeti bile geçti diyebilirim. 2015 yılında gerçekleşen büyümenin neredeyse yarısı otomotiv sektöründen gelmişti. 2016’nın da benzer seviyede olacağını düşünüyorum. Sektörün 2016 yılı dış ticaret fazlası ise 2 milyar dolar civarında” dedi.

OTOMOTİV PAZARI BÜYÜDÜ

ODD tarafından aylık olarak hazırlanan, 2016 otomotiv sektörü pazar rakamları da aynı gecede açıklandı. Buna göre 2016 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 1,62 büyüyerek 983 bin 720 adetlik bir sonuçla tamamlandı. Bunun 756 bin 938 adedini yüzde 4.32 artışla otomobil, 226 bin 782 adedini ise yüzde 6.45 düşüşle hafif ticari araç satışları oluşturdu. Henüz resmi olmamakla birlikte yaklaşık 25 bin adetlik ağır vasıta satışı da eklendiğinde toplam otomotiv pazarının yine 1 milyon adedi aştığı görülüyor. 2016 yılı aralık ayında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 9,13 daralarak 141 bin 912 oldu. 2015 yılının aynı ayında toplam pazarda 156 bin 173 araç satılmıştı. Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,51 azalarak 108 bin 44 seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı ise aralık ayında 2015’in aynı ayına kıyasla yüzde 19,04 küçülmeyle 33 bin 868 seviyesine düştü.

YÜKSEK HACİM AZALDI

2016 yılı aralık ayı sonu itibarıyla motor hacmi 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,92 artış olurken, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerde yüzde 2,53, 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35,73 azalış izlendi. Geçen yıl 44 elektrikli ve bin 10 hibrit otomobil satışı yapıldı. Geçen yıl otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 44,57 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 337 bin 375 adetle sahip oldu. Aralık ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,51’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,27’ye yükseldi. 2016 yılında otomobil pazarının yüzde 81,85’ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek rakama yüzde 49,88 pay ve 377 bin 549 satışla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47,86 pay, 362 bin 292 adetle yine sedan otomobiller oldu. Geçen yıl hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre enyüksek satışa yüzde 70,69 pay ve 160 bin 310 adetle van ulaşırken, ardından yüzde 11,58 pay ile kamyonet (26 bin 259 adet), yüzde 8,84 pay ile minibüs (20 bin 37 adet), yüzde 8,9 pay ile pick-up (20 bin 176 adet) yer aldı.

LİDER VOLKSWAGEN OLDU

2016 Ocak- Aralık döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarının lider 134 bin 535 adetle Volkswagen oldu. Toplam pazar yüzde 1’in üzerinde büyüme kaydederken, marka bazında daralmalarda gerçekleşti. Volkswagen 2015’e göre yaklaşık yüzde 4’lük bir daralma yaşarken, Renault toplam satışlarını yüzde 4 artırarak 121 bin 707 adete ulaştı. Renault’u yaklaşık yüzde 8’lik bir daralma ile 109 bin 604 adetle Ford takip ederken, onu da 106 bin 106 adetle ve ortalama yüzde 3’lük düşüle Fiat takip etti. Opel, Toyota ve Hyundai ise satış adetlerini arttıran markalardan oldu.

HAFİF TİCARİDE FORD COURIER İMZASI

Geçen yılın en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası Nissan oldu. Marka, bu dönemde Navara ile hafif ticari araç segmentine hızlı bir giriş yaparak pick-up sınıfını iyice kızıştırdı. Marka 2016 yılının ilk çeyreğinin sonlarında getirdiği modelden geçen yıl 1540 adet sattı. Gladyatörlerin en fazla satılan hafif ticari araç modeli ise Ford Tourneo Courier olurken, aynı zamanda marka en fazla satılan ticari araç markası unvanını da aldı. En hızlı büyüyen otomobil markası Suzuki oldu. En çok satan otomobil modeli ise Fiat Egea olurken, en çok satan otomobil markası da Renault oldu.

NISSAN 2 DALDA ÖDÜL ALDI

Navara’nın 2016 yılında kazandığı başarılardan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “2016 Uluslararası En İyi Pick-Up Ödülü’nün sahibi olan Nissan Navara sayesinde, ODD tarafından da hem “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülüne, hem de “Navara Lansman İletişimi” projemizle de “Yılın Entegre İletişim Kampanyası” ödülüne layık görülmek bizler için çok gurur verici. SUV segmentinde uzun yıllardır yakalamış olduğumuz başarıyı, aynı şekilde bir yıl aradan sonra yeniden lanse ettiğimiz Navara ile de sürdürmek, kararlı büyüme stratejimiz çerçevesinde bu yılki hedeflerimiz arasındaydı ve bunu başarıyla gerçekleştirdik” diye konuştu. Özkök, “Köklü ve başarılı pick-up geçmişimizi aynı başarıyla geleceğe taşıyacağımıza ve sahip olduğumuz bu deneyim ve bilgi birikimiyle de pazardaki performansımızı 2017 yılında da arttıracağımıza olan inancım tam” dedi.

EN FAZLA SATILAN OTOMOBİL FIAT EGEA

Fiat Egea Sedan, 34 bin 755 adet satış ile zirvedeki yerini aldı. Model ailesinin 2016 yılı toplam satışı ise 38 bin 260 adede ulaştı. Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Tofaş’ta geliştirilip üretilerek yollara çıkan Fiat Egea’nın 2016 yılında ürün gamını tamamladık. Sedan, Hatchback ve Station Wagon seçenekleriyle müşterilerin tercihine sunduk. Fiat Egea, 2015 Kasım ayında pazara sunulduğundan bu yana toplamda 44 bin adetlik satış adedine ulaştı. Egea model ailesinin 2017 yılında da daha fazla müşterinin tercihi olmaya devam edeceğine gönülden inanıyoruz” dedi.

ODD’DE ÖDÜL ALAN MARKALAR

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Suzuki

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Volkswagen

Yılın Televizyon Uygulaması: Volkswagen ‘Benzersiz Özelliklerle Dolu Bir Aile’

Yılın Gazete Uygulaması: Jeep ‘AVM’den Kaçış’

Yılın Radyo Uygulaması: Ford ‘Otomatik Park Sistemi: Park Etmek Aya İnmeye Benzemesin’

Yılın Dergi Uygulaması: Ford ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi: Gör(M)üyorum’

Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Mercedes-Benz ‘Sprinter Yollara Destan’

Yılın Outdoor Uygulaması: Porsche ‘Before Sunset’

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BMW ‘Yeni BMW 7 Serisi Kapalı Oda Etkinliği’

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Fiat “Engelsiz Hareket”

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Nissan ‘Navara Lansman İletişimi’

Yılın Basın Lansmanı: ‘Peugeot 3008’

Yılın Jüri Özel Ödülü: Toyota ‘C-HR Her Görüşte Aşk’

DUAYEN OTOMOTİV LİDERİ İBRAHİM AYBAR’DAN VEDA MESAJI

Sektörün duayen yöneticilerinden Renault Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar, dün sabah bir veda maili yolladı. 2000 yılından beri Renault Genel Müdürü olarak görevini devam ettiren Aybar, geçen yıl markanın yönetim kurulu başkanı seçilmiş ve yerine halen markanın Genel Müdürü olan Berk Çağdaş atandı. Aybar’ın ise veda mesajı şöyle oldu: “Çok değerli dostlarım. 2 Ekim 2000 tarihinden 29 Ağustos 2016 tarihine kadar Renault MAİS A.Ş Genel Müdürü olarak, o tarihten itibaren ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak otomotiv sektörünün ülkemizde son yıllardaki gelişiminde aktif rol almış olmanın gururu ile doluyum. Elbette biz iş insanları için üstlendiğimiz görevlerin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var. Ben de herkes gibi görevlerimin sonuna geldim ve hayatımda emeklilik dönemi başlıyor. Bu yeni dönemimde, yoğun tempo ile geçirdiğim çalışma hayatımın birikimlerini paylaşmaya devam edeceğim. Sağlığım elverdiği sürece daha esnek ama yine aktif bir yaşam içinde olmayı sürdüreceğim. En önemlisi; sevdiklerimle ve ailemin bireyleriyle daha sık birlikte olabileceğim. Siz dostlarımla ilişkilerimi daima sürdürülebilir kılacağım. Ülkeme ve milletime yapabileceğim ne tür bir katkı olabilir ise yerine getirmeyi son anıma kadar kutsal bir görev bileceğim. Hepinize bugüne kadarki dostluğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Hakkınızı helal ediniz. Benim aklımda ve gönlümde her zaman var olacaksınız.”