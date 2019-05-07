Otomotivin duayen ismi İbrahim Aybar, yeni bir yazı kaleme aldı. Aybar’ın aktardığına göre, Nisan satışlarının da ümit vermediğine değindi. Aybar “İç pazarın bu durumu elbette makro ekonomik belirsizliklerin devamı ile ilgili” dedi.

Otomotiv satışları her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor. Yılın ilk 4 ayında daralma neredeyse yüzde 50’ler seviyesinde. Satışların ümit vermediğine değinen otomotiv sektörünün duayen ismi İbrahim Aybar “ODD tarafından yurt içi binek ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz Cuma günü yayınlandı. Buna göre yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 48 daralma var. Nisan ayı özelinde bakılırsa daralma aylık bazda yüzde 56’yı buldu. İç pazarın bu durumu elbette makro ekonomik belirsizliklerin devamı ile ilgili” dedi.

TÜKETİCİLER BELİRSİZLİK SEVMEZ

İbrahim Aybar “Her zaman paylaştığımız gibi; yıllık geliri bir otomobil almaya yetmeyen vatandaşımız belirsizliklerden daima rahatsız olur ve alımını erteler. Çünkü kredi ile otomobil almak durumundadır. O nedenle geleceğe dönük güven duymak ister. Ek olarak aylık geliri otomobil için alacağı kredinin taksitlerini ödeyebilecek bir faiz oranını arar. Henüz bu beklentilerini karşılayacak ortam olmayınca satın alma isteği düşer. Günümüzde de yaşanan durum budur” diye konuştu.

VATANDAŞIN YILLIK GELİRİ BAZ FİYATLARI YAKALAMASI LAZIM

İbrahim Aybar “Yıllık geliri ortalama 10 bin dolar altındaki vatandaşımızın baz fiyatı 17 ila 18 bin dolar olan otomobilleri aylık yüzde 2.5’lara varan faiz oranında borçlanarak alması kolay olmuyor. Çözümü daha önceki yazılarımda da paylaşmıştık. Vatandaşımızın yıllık gelirinin bir baz otomobil fiyatını yakalaması gerek” dedi. Aybar şöyle devam etti: “Bu noktada, 1 Mayıs 2019 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından yapılan hurda otomobil uygulamasındaki ÖTV değişikliğine bakalım. Matrahı 70 bin TL na kadar olan otomobillerde kabul edilen ÖTV oranı 10 bin TL olarak açıklandı. İyi de bu fiyata günümüze otomobil kaldı mı? Neredeyse yok. O zaman hurda uygulaması pazarda istenilen canlanmayı veremiyor. Günümüzde pazarın en çok tercih edilen ve satılabilen otomobillerin güncel baz fiyatı 100 ila 120 bin TL aralığında bulunuyor. Buna göre bu ÖTV kademelerinin gözden geçirilmesi gerekli değil mi sizce?”