Ford Focus yenilendi. Güvenlik, konfor ve teknolojiyle öne çıkan model, otonom sürüş teknolojisini de beraberinde getirdi. Yeni Focus 135 bin liradan başlıyor.

Ford Focus sıfırdan tasarlanan 4.nesli ile Türkiye’de yola çıktı. Yeni Focus’un dış tasarımında çarpıcı, dinamik ve enerjik yapı göze çarpıyor. Genişleyen ve keskinleşen ön ızgara tasarımı ile gündüz yanan LED ön farlar Focus’a yollara hâkim, güvenli ve iddialı görünümünü kazandırırken, arkada yatay formdaki far tasarımı yolla bütünleşik bir stil sağlıyor. Arka farların arasındaki tek harflerle uygulanan F O C U S yazısı ise üst düzey bir stili yansıtıyor. 53 milimetre artırılan aks mesafesi ve 109 milimetre artan uzunluğu ile Focus şimdi daha da büyük ve güçlü bir otomobil olarak yollarda yerini alıyor. Yeni Focus’un iç tasarımında yeni ön konsol ile genişlik hissi sağlanıyor. Sade ve net hatlar, yüksek malzeme kalitesi ve kesintisiz şekilde devamlılık sağlayan yüzey tasarımı iç mekânın kalitesini artırıyor. Çift parça panoramik açılan cam tavan ile daha ferah bir iç mekâna sahip olan yeni Focus’un sadeleştirilmiş tasarımı, daha sakin bir ortam sunuyor.

TÜRKİYE’YE ÖZEL ÜRETİLDİ

Türkiye’ye özel üretilen sedan modelde, ön sıra omuz mesafesinin 10 milimetre, diz mesafesinin 15 milimetre, arka koltuklarda ise diz mesafesinde 70 milimetre, omuz mesafesinde 59 milimetre artırılması konforlu bir yolculuğu garantiliyor. İç tasarımda bagaj hacimleri, bir önceki modele kıyasla, sedan modelde 90 litre artarak 511 litre değerine ulaşıyor.

İKİ FARKLI OTONOM SÜRÜŞ

Yeni Ford Focus, segmentinde seviye 2 otonom sürüş teknolojileri sunarak sürüş deneyimini mükemmelleştiriyor. Yeni Focus ile Ford’da ilk kez sunulan Ford Co-Pilot360™ Sürüş Destek teknolojileri, sürüş deneyimini daha konforlu ve daha güvenli hale getiriyor. Dur & Kalk Fonksiyonu ile geliştirilmiş, Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Şerit Hizalama özellikleri içeren Adaptif Hız Kontrol Sistemi, otomobilin önündeki araçlarla güvenli sürüş mesafesinin korumasını da sağlayarak güvenli sürüşü destekliyor. Sistem, sürücülerin üzerindeki baskıyı ve stresi azaltarak dikkatlerini yola odaklamalarını ve direksiyonda daha rahat etmelerini sağlıyor. Yeni Dur & Kalk özelliği, sıkışık trafikte aracın tamamıyla durdurulmasını ve durma süresi 3 saniyeden az ise aracın otomatik olarak hareket ettirilmesini sağlıyor. Durma süresinin 3 saniyeden uzun olduğu durumlarda ise sürücü direksiyondaki devreye alma tuşuna veya hafifçe gaz pedalına basarak otomobili hareket ettirebiliyor. Şerit Hizalama teknolojisi ise yol işaretlerini takip ediyor ve aracın şeritler arasında kalmasına yardımcı olmak için direksiyonu gerekli şekilde kontrol ediyor. En fazla 200 km/h hıza kadar sürücüleri desteklemek için tasarlanan teknoloji, sistemin gerektirdiği aralıklarda sürücüden direksiyon tepkisi almadığında görsel ve sesli uyarıda da bulunuyor.

KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİ

Yeni Focus, kullanıcıların yaşamlarına kesintisiz entegre olmasına yardım eden yenilikçi ve gelişmiş konfor detayları ve teknolojileri sunuyor. Sürücülerin hareket halindeyken bağlantıda kalmasına yardımcı olmak ve kablo kalabalığını engellemek için orta konsolda konumlanan yeni bir Kablosuz Şarj Bölmesi, kullanıcıların uyumlu akıllı telefonlarını kolayca şarj etmelerini sağlıyor. Bölme, şarj işlemini başlatmak için uyumlu cihazları otomatik olarak algılıyor. Cihazlar, kablosuz şarj kullanılırken aynı zamanda Bluetooth üzerinden Ford’un SYNC 8’’ Renkli Dokunmatik ekranlı iletişim ve eğlence sistemine bağlanabiliyor. Focus’ta sunulan Yeni B&O ses sistemi de, kullanıcıların, akıllı telefon cihazları aracılığıyla çalınan müzikleri en iyi şekilde dinlemesine yardımcı oluyor. 675 watt’lık sistem, bagaj alanında bir subwoofer ve ön panelin ortasındaki bir hoparlör dahil, on hoparlör içeriyor ve en iyi ses deneyimlerinden birini sunuyor.

TOPLAMDA 1620 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Park etmeyi kolaylaştıran Aktif Park Asistanı, bir düğmeye basılarak devreye alınıyor ve böylece sürücünün park etmek için gerekli olan tüm manevralarla, vites geçişi ve gaz-fren pedalları kontrollerini de yaparak paralel ve dikey park edebilmesi sağlanıyor. Sistem uygun park yerlerini belirliyor ve sürücüye, sadece orta konsoldaki bir düğmeyi basılı tutarak aracı hareket ettirmek kalıyor. Bu teknoloji, Paralel Park Çıkış Yardımını kullanarak sürücünün paralel park alanlarından çıkmasına da yardımcı oluyor. Yeni Focus Station Wagon gövde seçeneği ile sunulan bir diğer özellik olan Ford Kolay Katlama Sistemi kullanılarak arka koltuklar, bir düğmeyle katlanabiliyor. Böylece arka koltuğun ön koltuklara olan mesafesi 175 milimetre arttırılarak 1.620 litrelik bagaj hacmi elde edilebiliyor.

DİKKAT ÇEKEN LED FARLAR

Ford’un Dinamik LED Ön Far Sistemi, geniş aydınlatma alanı sunan viraj aydınlatması ile ilk defa aydınlatma alanını viraja veya kavşağa gelmeden yol koşullarına göre uyarlayarak maksimum görüş yaratıyor. Sistem, 65 metreye kadar şerit işaretlerini takip etmek için ön kameradan yararlanarak farlardan yayılan ışığın köşeye doğru açılmasını ve görüşün geliştirilmesini sağlıyor. Ford patentli, yol işareti okuma kabiliyetine sahip sistem, sürüş yönünde oluşabilecek tehlikeleri daha iyi aydınlatıyor. Ford’un iyileştirilen Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı yolda veya ileride yolun yanında bulunan veya aracın yoluna çıkabilecek kişileri algılayabiliyor. Çarpışma olasılığı algılanırsa ve sürücü uyarılara yanıt vermezse otomatik olarak fren yapan sistem, yeni Focus’ta artık bisikletleri de tespit edebiliyor. Sistem ön farların ışığını kullanarak gece yolculuklarında da çalışıyor.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR

Yeni Focus’ta otomobil severler, yüksek performans ve yakıt tasarrufu sunan WLTP gerekliliklerine göre hesaplanan ve en güncel, en sıkı Euro 6.2 emisyon standartlarını karşılayan gelişmiş Ford EcoBoost benzinli ve Ford EcoBlue dizel motor yelpazesinden seçim yapabiliyor. Yeni Focus’ta 125 PS güç sunan bol ödüllü 1.0L Ecoboost benzinli motor 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği ile sunulurken, 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanın eşlik ettiği 123 PS güç sunan yeni 1.5L Ti-VCT benzinli motor yüksek verimilik sunacak şekilde geliştirildi. 120 PS güç sunan, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanın eşlik ettiği yeni 1.5L Ecoblue dizel motor da Yeni Focus’un üstün sürüş performans sunan motor seçenekleri arasında yerini aldı. 1.0L EcoBoost benzinli motorun yakıt verimliliği ve CO2 emisyonları, üç silindirli bir motor için Ford’un sektörde bir ilk olan Silindir Devre Dışı Bırakma Sistemi kullanılarak geliştiriliyor. Bu sistemde tam kapasite gerekmediği zaman- örneğin motordan çok yüksek performans beklenmediği sürüş durumlarında motorun silindirlerinden biri otomatik olarak devre dışı bırakılabiliyor. Teknoloji, performanstan ödün vermeden bir silindiri 14 milisaniyede – göz kırpmadan 20 kat daha hızlı – devre dışı bırakabiliyor veya devreye alabiliyor.

8 İLERİ ŞANZIMAN

Ford’un yeni 8 İleri Vitesli Otomatik Şanzımanı ile sunulan yeni Focus modellerinde, yakıt verimliliği daha da iyileştirilirken yüksek performans da sunuluyor. 125 PS 1.0L EcoBoost ve 120 PS 1.5L EcoBlue motorları ile sunulan 8 İleri Vitesli Otomatik Şanzıman, vites geçiş zamanlamalarını optimize etmek için bireysel sürüş stillerini değerlendiriyor. Yeni Focus, Ford çalışmaları paralelinde elde edilen verilerine göre seri genelinde yeni WLTP ölçüm standartlarına göre yüzde 10 yakıt verimliliği ve CO2 emisyonu iyileştirmesi sağlarken dört kapılı Focus’ta 0.250 ve beş kapılı Focus modellerinde 0.273 sürtünme katsayısı değerleriyle sınıfının en iyisi aerodinamik değerini sunuyor. Yakıt verimliliği, önceki Focus modeli ile benzer kriterlerle kıyaslandığında 88 kilograma varan ağırlık azaltılmasıyla daha da geliştiriliyor.

135 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Focus; sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle; TrendX, Titanium ve ST-line donanım seviyelerinde 135.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı ile Kasım ayında Türkiye’de otomobil severler ile buluşuyor.