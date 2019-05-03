Brisa’nın Otopratik markası bilgi tazelemeye devam ediyor. Teknik ekip, Brisa Akademi tarafından hazırlanan Teknik Servis Eğitimi ile bilgilerini düzenli yeniliyor.

Brisa’nın binek ve hafif ticari araç sahiplerine servis hizmeti veren mağaza zinciri Otopratik, teknik personelinin sürekli gelişimi için Brisa Akademi’nin sunduğu Teknik Servis Eğitimi’nden yararlanıyor. Eğitim programında iş güvenliği, müşteri yaklaşımları ve teknik konulara yer veriliyor. Üç aylık periyotlarda verilen eğitimlerin ilk buluşmasına Türkiye genelinde Otopratik noktaları çalışanları katıldı.

TÜM BAKIMLAR TEK NOKTADA

Brisa, araçların tüm servis ihtiyaçlarını tek bir noktada karşılamak hedefiyle oluşturduğu Otopratik oto servis noktalarında sunulan üstün müşteri deneyiminin sürekliliğine odaklanıyor. Bu doğrultuda Brisa Akademi, Otopratik çalışanları için araç bakımı ve servis deneyiminin bütün aşamalarını kapsayacak eğitimler düzenliyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden sunulan ödüllü yarışma ile eğitimde sunulan bilgilerin taze kalması sağlanıyor. Böylece Otopratik, müşterileri için mükemmel bir hizmet deneyimi sağlarken teknik ekibinin mesleki gelişimine de katkıda bulunuyor.

LASTİK HİZMETİ DE VAR

Otopratik, Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone, Lassa ve Dayton’ın yanı sıra Otopratik marka aküleri de müşterilerine sunuyor. Her marka ve model binek ve hafif ticari araca yedek parça ve işçilik garantili olarak hizmet veren Otopratik mağazalarında, 52 noktanın kontrol edildiği check-up hizmetine ek olarak farklı nokta için servis ve bakım sağlanıyor. Bu hizmetler arasında başlıca; lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata ve disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor. Hizmet almak isteyen müşteriler www.otopratik.com.tr üzerinden fiyat teklifi ve randevu alabilirler.