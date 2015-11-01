Peugeot 2017’de SUV ile büyüyecek

SUV pazarına yabancı kalmayan Peugeot, 2016’da 2008, 3008 ve 5008 ile atağa geçiyor. 2016 yılında büyüme kaydeden marka, 2017’de yüzde 4,5 büyüyerek satış adetini 41 bine çıkarmayı hedefliyor.

GÖKHAN KARA-İSTANBUL

Türkiye’de binek otomobil pazarı 2016 rekor kırarken, artık yavaş yavaş sedan pazarından da SUV segmentine geçişler gerçekleşiyor. 2016 yılında sedan otomobil pazarı (ultra lüksler dahil) 2015’e göre ortalama yüzde 2’lik büyüme kaydederken, SUV segmenti yine aynı döneme göre yüzde 15’lik büyüme yaşadı. Bu pazara daha fazla Fransız kalamayan Peugeot ise 2017 yılını marka için SUV yılı ilan etti. Tüm dünyada yaklaşık 2 milyon araç satan marka, bir önceki yıla göre yüzde 12,3 büyüdü. Fransız üreticinin Avrupa satışları ise yine aynı yıl 1 milyonu aştı. Neredeyse tüm modellerine yüz nakli gerçekleştiren ve baştan aşağı yenileyen marka, SUV segmenti içinde sürekli spor yaptı. 2008 ve 3008 modelleriyle 2016’da ön plana çıkan marka, son çeyrekte yenilediği 3008 ile toplamda 60 bin adet sipariş aldı. Türkiye’de ise model, son 3 ayda 2 binin üzerinde sattı. Peugeot Türkiye, 2016 yılında 25 bin 440 adedi binek, 10 bin 123 adedi hafif ticari olmak üzere toplam 35 bin 563 adet satış adetine ulaşarak yüzde 3,62 oranında pazar payı elde etti. Ayrıca Türkiye otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,6 büyürken, marka yüzde 3,3 oranında bir artış elde etti.

YENİLENEN 2008

Daha keskin bir tasarıma ve ödüllü Puretech motor EAT6 şanzıman kombinasyonuna kavuşan Yeni Peugeot 2008 satışları, BSUV pazarının yüzde 1 arttığı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 7 arttı ve sınıfının en çok satan dördüncü modeli olarak yüzde 11,1’lik pazar payına ulaştı.

DİKKAT ÇEKEN 3008

SUV pazarında merakla beklenen 3008 modeli çok önemli ve başarılı bir lansman sonrasında Kasım-Aralık döneminde yüzde 9 pazar payı ile önemli bir başarıya imza attı. Toplamda 2 bin 9 adetlik bir satış gerçekleştiren model kendi segmentinde Kasım-Aralık döneminde en çok satan beşinci model olma başarısını gösterdi. Tüketiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan model, segmentinde çok daha başarılı olacağının sinyallerini veriyor.

RALLİDE ŞAMPİYON OLDU

Peugeot Türkiye, 2017 yılında iddialı hedefler ve projelerle heyecan verici bir yıl vaat ediyor. Öncelikle Dakar rallisinde podyum basamaklarında 3’te 3’ü Peugeot 3008DKR ile elde edilen sonuçlar Peugeot Sport Mühendislerinin çıkardıkları işin kalitesini kanıtlıyor. Uluslararası sportif başarının yanı sıra Peugeot Türkiye desteğiyle Yağız Avcı ve Bahadır Gücenmez ikilisi 2016 Türkiye Ralli Şampiyonluklarını ilan ederek Peugeot Sport’un resmi olarak desteklediği takımlar arasında şampiyonluğu kazanan tek takım oldu.

YENİ HEDEF 41 BİN ADET

Marka için 2017 yılını değerlendiren Peugeot Genel Müdürü Laurent Pernet, BlueHDi ve PureTech motorlar ve EAT6 tam otomatik şanzıman gibi yeni teknolojilerin ürün gamında (301 hariç) daha fazla yer vereceklerini söyledi. 2017’de toplam pazarın 916 bin adet olacağını ileten Pernet, markanın yüzde 4,5 pazar payı ve 41 bin adetlik satış rakamına ulaşacağını belirtti. Pernet, “Bu satış adetlerini artırmaya devam etmek ve üst gam stratejisini hızlandırmak gibi iddialı hedeflerine ulaşmak için yeni ürün lansmanları 2017’de önemli bir rol üstlenecekler. SUV atağı, bu yılın da güçlü unsurlarından birisi olacak ve markamızın bu segmentteki varlığını ve imajımızı güçlendirecek. Yılın ikinci çeyreğinde pazara sunulacak olan Yeni 5008 ile SUV ailemiz tamamlanacak ve binek satışlarının yüzde 40’ını gerçekleştirecek. Filo firmalarının tercihlerinden birisi olan 301 modelinin yenilenen versiyonu, yılın ilk çeyreğinde düzenlenecek olan lansmanı ile satış rakamlarında önemli bir etken olacak. Ayrıca Expert/Traveller ve Boxer Van 4.0 Ton lansmanlarıyla Hafif Ticari Araç ürün gamında atağa geçerek ve dinamik bir pazarda yeni müşterilere ulaşarak pazar payının artırılması hedefleniyor” dedi. ABD’de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump ile ilgili “Meksika’da üretim yapanları hedef alıyor” diyen Pernet, “bizim zaten Kuzey Amerika’da bir pazar arayışımız yok” diye konuştu.

AYNI ŞEYLERİ SÖYLEYİP REKOR KIRIYORUZ

2017’nin Peugeot için sıçrama yılı olacağını söyleyen Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Akın, yeni yılda binek satışlarının yüzde 40’ını 2008, 3008 ve 5008 modellerinden gerçekleştireceğini ifade etti. Doların yıl ortasındaki durumunu da tahmin edemediklerini belirten Akın şöyle devam etti: “Yeni yılda bu etkiyle birlikte fiyatları tekrar gözden geçireceğiz. Bizim bu konuda şu an tek yapabildiğimiz fiyatları yakından takip etmek. Bu kur artışlarına fevri olarak tepki vermemek lazım.” Yeni yılın ilk 16 gününde showroom trafiğinin yüzde 30 arttığını da sözlerine ekleyen Akın, “Geçen yıla göre bu trafik 2017 için pekte umutsuz olduğumuzu göstermiyor. Son 3 yıldır aynı şeyleri söylüyoruz ama rekor kırıyoruz” dedi.