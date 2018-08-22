7 kişilik sporcu

Peugeot ürün gamının en iri SUV modeli olan 5008, daha büyük bir 3008 arayanlara istediğini veriyor. Dinamik sürüşüyle öne çıkan araç, şık tasarımı ve 7 koltuğuyla beklentileri karşılıyor

GÖKHAN KARA-İSTANBUL

Otomotivin hızlı büyüyen markalarından Peugeot, 2008 ile başlattığı SUV atağını, 3008 ve 5008 modelleriyle daha da ileri taşıdı. Minivan olarak doğan 5008 modelini bile bu hamleyle iri bir SUV’ye dönüştüren marka, bunun meyvelerini de toplamaya başladı. 3008’in uzatılmış versiyonu gibi görünen 5008, 7 kişilik oturma düzeni ve keyifli sürüşüyle sınıfının en iddialı modelleri arasında yer alıyor.

YERDEN 236 MİLİMETRE YÜKSEK

Oldukça heybetli görünen 5008, bol hava girişlerine sahip tamponu, çekik farları ve uzun motor kaputuyla tam bir SUV gibi görünüyor. Büyük cam yüzeyler ve geniş kapılar, aracın kullanışlılığını ön plana çıkarırken, şık arka tasarım aracın kimliğini ortaya koyuyor. 236 milimetrelik yerden yüksekliğiyle sınıfının da en iyilerinden olan bu SUV, buna rağmen sadece 1317 kilogramlık ağırlığa sahip. Aks mesafesi profilde aracın oldukça uzun görünmesini sağlarken, şık jantlar ve tavan hizasındaki krom çizgi sportif tasarımı destekliyor. Arka bölümde ise daha dik tasarlanmış. Aracın iç mekanı neredeyse 3008’le aynı. Küçük direksiyona sahip i-Cockpit, alışınca bağımlılık yapıyor. Son derece kaliteli olan iç mekanda sunulan hacim ferah. Arka sırada da oldukça geniş bir alan yer alıyor. Bagaja gizlenen iki koltuk pratik şekilde tek hamlede açılabiliyor. Aracın bagajı, 5 kişilik düzende 780 litrelik alan sunuyor. Bu rakam, 3008’de 260 litre daha fazla. Üstelik ikinci sıra katlandığında bu hacim 1940 litreye ulaşıyor.

ORTALAMA TÜKETİM 5.2 LİTRE

Bize 1.2 litrelik PureTech motorla konuk olan otomobil, yeterli performansı düşük tüketimle birleştirmeyi başarıyor. 3 silindirli turbo beslemeli benzinli ünite, 130 beygir güç ve 230 nm tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen ünite, gücünü ön tekerleklere iletiyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 10.4 saniyede tamamlayan araç saatte 188 kilometrelik son süratiyle de beklentileri karşılıyor. Son derece dinamik bir sürüş vadeden araç, boyutlarından beklenmeyecek kadar çevik. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.2 litre. Bizim elde ettiğimiz 6.1 litrelik ortalama da gerçekten başarılı.

GİRİŞ DONANIMI BİLE OLDUKÇA ZENGİN

Zengin bir donanımla sunulan araç, rakiplerle benzer bir fiyatla satılıyor. Peugeot, 5008’in başlangıç fiyatını 250 bin 400 lira olarak belirlemiş. Bize de konuk olan Active Skypack isimli giriş versiyonu, kompakt bir hatchback’te üst donanımda sunulan özelliklere sahip. Orta donanımdan itibaren satılan dizel-otomatik versiyon için 288 bin liranın üzerine çıkmak gerekiyor. Son derece zengin Active Skypack’te ESP, hill holder, yorgunluk tespit sistemi, 8 inçlik dokunmatik ekran, mirror screen, 7 koltuk, full dijital göstergeler, eletronik el freni, LED gündüz farları, LED stoplar, hız sabitleyici, ön/arka park sensörleri, geri görüş kamerası, panaromik açılık cam tavan ve elektrikli perde, çift bölgeli otomatik klima, katlanır aynalar, krom arka tampon çıtası, 17 inç alaşım jantlar, tavan barları, karartılmış arka camlar ve gövde koruma parçaları gibi uzun bir liste yer alıyor.