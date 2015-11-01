Peugeot kompakt hatchback 308’i yeniledi

Fransız üretici Peugeot 308 modelini elden geçirdi. Yeni 308’de BlueHDi 130 S&S ve BlueHDi 180 S&S dizel motorlar ile kombine edilen yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman en önemli yenilikler olarak öne çıkarken, Peugeot gerek benzinli, gerekse de dizel motor seçeneklerinde devreye almış olduğu yeni egzoz gazı arıtma sistemiyle Euro 6.c normunu karışılıyor.

Yeni Peugeot 308 hem hatchback, hem de station wagon gövde seçeneğinde son derece dengeli gövde orantılarıyla dikkat çekerken, her biri etkileyici dış tasarımı bünyesinde barındıran Access, Active, Allure, GT Line, GT ve GTi olmak üzere altı farklı donanım seviyesi ile sunuluyor. Zarif hatlarıyla dinamik ve güçlü bir görünüm sunan motor kaputu ‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgarayla bütünleşiyor ve ızgaranın tasarımı tamamlıyor. LED aydınlatma birimleri özgün bir ışık imzası ortaya koyuyor. Köşeli ve sert hatlarıyla dinamik bir görünüm sergileyen ön tamponun altını kaplayan üç parça devasa hava girişi sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda temiz havanın motora ulaşmasını sağlayan üç parça devasa hava giriş ızgaralarıyla aerodinamik açıdan da önemli bir sorumluluk üstleniyor. Dış kenardaki hava giriş ızgaraları gündüz LED’leriyle sis farlarına ev sahipliği yapıyor. Aslan pençesi tasarımına sahip olan arka stop lambaları gece olduğu kadar gündüz sürüşlerinde de marka aidiyetine vurgu yapıyor. Yeni Peugeot 308 kısa ön ve arka çıkıntılarıyla kusursuz bir manevra kabiliyeti vaat ediyor.

AKTİF FREN SİSTEMİ

Yeni Peugeot 308’in sürücü destek sistemi; Aktif Güvenlik Fren Sistemi ve Aktif Şerit Takip Sistemi de dahil olmak üzere sekiz adede kadar son derece gelişmiş sistemi bünyesinde barındırıyor. Yeni Peugeot 308 ayrıca fren yaparak aracı durdurabilen (sadece otomatik şanzımanlı versiyonlarda) veya 30 km/s fonksiyonuna sahip olan (sadece manuel şanzımanlı versiyonlarda) hız sabitleme sistemine sahip ilk PSA Grubu otomobili olmasıyla öne çıkıyor.

PARK YARDIM ASİSTANI

180° açılı arka kameraya sahip Visiopark ve Park Yardımcısı fonksiyonu ile donatılan yeni Peugeot 308 park ve manevraları sürücünün kabusu olmaktan çıkartıyor. Park Yardımcısı fonksiyonu aracın bulunduğu sokaktaki boş park alanını ölçüyor ve aracı boş park yerine yönlendiriyor. Üstün araç içi bağlanabilirlik seçenekleri sunan Yeni Peugeot 308’deki i-Cockpit® akıllı telefonun ekranını aracın dokunmatik ekranına yansıtan Mirror Screen özelliği ile araç içinde geçen süreyi keyfe dönüştürüyor. Mirror Screen özelliği Mirrorlink®, Android Auto® ve Apple CarplayTM olmak üzere sektörde yaygın olarak kullanılan üç farklı protokolü destekliyor. Ses komut özelliğine sahip olan ve çok hızlı çalışan 3 boyutlu uydu navigasyon trafik durumunu gerçek zamanlı olarak sürücüye ileten TomTom® Traffic özelliği yoğun kent yaşamındaki trafik stresinin önüne geçme noktasında sürüye yardımcı oluyor.

180 BEYGİRLİK DİZEL MOTOR

Yeni Peugeot 308 GT’de sunulan BlueHDi 180 S&S dizel motor Japon şanzıman uzmanı Aisin ile birlikte geliştirilen tamamen yeni sekiz kademeli EAT8 Tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Hızlı ve yumuşak vites geçişleriyle son derece akıcı ve sarsıntısız bir sürüş sunan yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman stop&start özelliğiyle sürüş konforunu ve sürüş verimliliğini destekliyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip motor ve şanzıman kombinasyonu benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. PSA Grubu’nun gerçek sürüş koşullarındaki tüketim değerlerinin bağımsız sertifika bilgileriyle örtüşmesini öngören yaklaşımını yansıtan Peugeot, Euro 6.c egzoz gazı emisyon normunu devreye alan dünyanın ilk otomobil üreticilerinden biri. Eylül 2018’den itibaren, Gerçek Sürüş Emisyonları (RDE) değerleri sertifika bilgilerinin 2,1 katını geçmemesi gerekiyor.

130 BEYGİR PURETECH

Yeni Peugeot 308’in motor kaputunun altında performansla yakıt ekonomisini aynı potada eriten yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motor seçenekleri görev yapıyor. Önemli bir geliştirme aşamasından geçen 3 silindirli benzinli motor , kalbinde ve egzosda emisyon kontrolü ile gerçek sürüş koşullarında daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon değerlerine imza atıyor. PureTech 130 S & S motordaki yüksek hassasiyetli enjeksiyon kontrolü, yanma verimliliğini arttırırken, egzoz gazı katalizörün ardından benzin partikül filtresinden geçiyor. Yeni altı ileri vitesli manuel şanzıman yüksek performanslı motorun verimliliğini destekliyor.

FRANSA’DA ÜRETİLİYOR

Yeni Peugeot 308, PSA Grubu’nun yeni BlueHDi 130 S&S dizel motorunu kullanan ilk modeli. Sıralı dört silindirli motor da yakıt kullanımı ve egzoz emisyon kontrolü ile destekleniyor. Yanma verimliliği, patentli yanma odası tasarımı ile geliştirilirken, söz konusu sistem 24 saatlik Le Mans yarışlarındaki yoğun rekabet koşulları altında kendini kanıtladı. Mümkün olan en hızlı akışı elde etmek için motora olabildiğince yakın konumlandırılan egzoz gazı arıtma sistemi SCR ile verimlilik destekleniyor. Yeni Peugeot 308 ve Peugeot 308 SW Fransa’daki Sochaux Fabrikasında üretiliyor. Fransız üretici Peugeot 308 modelini elden geçirdi. Yeni 308’de BlueHDi 130 S&S ve BlueHDi 180 S&S dizel motorlar ile kombine edilen yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman en önemli yenilikler olarak öne çıkarken, Peugeot gerek benzinli, gerekse de dizel motor seçeneklerinde devreye almış olduğu yeni egzoz gazı arıtma sistemiyle Euro 6.c normunu karışılıyor.