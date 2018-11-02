Peugeot modelleri 21 bin liraya varan vergi indirimine ek indirimler ve 60 bin lira için %0 faizli kredi kampanyası ile müşterilerine sunuyor.

Ödüllü PureTech Turbo motorlu Peugeot 208, 14.000TL’ye varan ÖTV indirimine ek 30.000TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor.

Şık ve modern tasarımı ile Peugeot 301, 12.000TL’ye varan ÖTV indirimine ek indirimler ve 30.000TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile müşterilere sunuluyor.

İleri Sürüş Destek Sistemleri ve Peugeot i-Cockpit ile benzersiz sürüş keyfi sunan Yeni Peugeot 308, 20.000TL’ye varan ÖTV indirimine ek indirimler ve 30.000TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Güçlü SUV görünümü ile sağlamlığı ve ileri teknolojiyi bir araya getiren SUV Peugeot 2008, 16.000TL’ye varan ÖTV indirimine ek indirimler ve 30.000TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor.

Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan SUV Peugeot 3008, 19.000TL’ye varan ÖTV indirimine ek 60.000TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası Peugeot Yetkili Satıcılarında tutkunlarını bekliyor.

Performansı ve dış tasarımı ile “boyut atlatan” SUV Peugeot 5008, 60.000TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor.

Hafif Ticari ürün gamının başarılı modeli olan Partner Tepee, 10.000TL’ye varan ÖTV indirimine ek indirimler ve 48.000TL için 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot, diğer Hafif Ticari Araç modellerini 21.000TL vergi indirimine ek indirimler ve 60.000TL ‘ye kadar 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ile müşterilere sunuluyor.