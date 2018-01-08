Pick-up segmentinde 2017’nin en çok satılan modeli olan Toyota Hilux, başarısını bir kez daha taçlandırdı. Ayrıca hibrit satışlarında da rekor adetlere ulaşan Toyota geçen sene, 4 bin 110 adet hibrit otomobil sattı.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, konjonktürel gelişmeler ve kur baskısına rağmen Toyota’nın 2017 yılını toplamda 45 bin 209 adetlik satışla tamamladığını açıkladı. Toplam pazarın 956 bin 194 olarak gerçekleştiğini ve geçen yıla oranla yüzde 2,8’lik bir daralmanın yaşandığını da sözlerine ekleyen Bozkurt “Toplam pazarda yüzde 4,7’lik oranla ilk 7 marka içindeyiz. Aralık ayı satışlarımızda ise ilk 4 sıra içinde yerimizi aldık. Başta 26 bin 500 adet satışla Corolla olmak üzere, 6 bin 278 adet Toyota C-HR ve 4 bin 550 adetle segmentini lider olarak tamamlayan Hilux’ın bulunduğumuz konuma önemli katkısı var. Bundan daha önemlisi Türkiye pazarında sattığımız bütün araçların yüzde 72’sini ülkemizde üretiyoruz. Bu her açıdan ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor” dedi.

PICK-UP SEGMENTİNİN YILDIZI HILUX

Bozkurt, Toyota’nın pick-up segmentindeki temsilcisi Hilux’ın, 2017 yılını da önceki yıl olduğu gibi lider tamamladığını belirterek “Türkiye’de 2017 yılını 45 bin 209 adetlik satış ile kapatan Toyota’nın satışlarında Hilux da önemli rol oynadı. ODD verilerine göre; en yakın rakibinden 1023 adet daha fazla tercih edilen Hilux, 4 bin 550 adetlik satış adedi ve yüzde 23’lük pazar payıyla segmentinin birincisi olmayı başardı” diye konuştu.

HİBRİT SATIŞLARINDA REKORA ULAŞTIK

Bozkurt, 2017 yılında toplam Toyota satışları içinde hibrit araç satışlarının da büyük artış gösterdiğini de kaydederek “2017’de 4 bin 110 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdik. Böylelikle toplam satışlarımız içindeki hibrit payı yüzde yüzde 9,1’e ulaştı. Bugün Türkiye’de satılan her 100 hibrit otomobilden 92’si Toyota markalı. Bilinirliğin artması için yaptığımız çalışmalar ile geçtiğimiz yıl 863 adet olan hibrit otomobil satışımızı yüzde 376 oranında artırmayı başardık” diye konuştu.

GÜNCELENEN ÖTV FİYATLARI RAHATLATIR

Yeni yürürlüğe giren ÖTV matrahı güncellemesiyle kur etkisini ve model yılı değişikliğinden kaynaklanan otomobillerdeki fiyat artışını bir nebze de olsa azaltması pazar için olumlu etki yaratacağını kaydeden Bozkurt şunları söyledi; “Son bir yılda özellikle Euro’nun Türk Lirası karşısında yüzde 24 oranında değerlenmesi, otomobil fiyatlarının artacağı yönünde bir beklenti yaratmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte gelen değişiklikler, müşterilerimiz açısından baktığımızda da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Kurların artmasıyla yeni yılda otomobil fiyatlarına gelebilecek muhtemel artışların bir miktar önüne geçecek olan bu düzenleme müşterilerimizin faydasına olacaktır.”

İLK ÇEYREK 2018’İ ANLATACAK

Bozkurt, 2018 yılının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için ilk çeyreğin önemli ipuçları vereceğini kaydederek şöyle konuştu; “2018’in ilk 6 ayı ilginç geçecek. Pazarda bazı belirsizliklerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Yılın ikinci 6 ayını da şu anda kestirmek güç. Bu uzun süreçte; global konjonktür, pariteler, faizler, kurlar ne olacak? Bu seyre göre değişecektir. Kurlar bulundukları bu seviyeyi korursa gelecek yıl satışların bu yıla oranla yüzde 10 oranında daralma olacağını düşünüyorum. Toyota olarak daralma beklediğimiz 2018 yılında, 2017 yılındaki satış adetlerimizin üzerinde satış yapmayı hedefliyoruz.

HİBRİT PAYIMIZ YÜZDE 92

Toyota olarak 2018 yılında ayrıca mevcut süreçlerimizin gözden geçirileceği ve gereken iyileştirmelerin yapılacağı bir dönem yaşayacağız. Ayrıca 2019 ve sonrasında, Toyota markasının en güçlü yanı olan hibrit model sayısının artacak olması nedeniyle, 2018 senesi hibrit iletişiminin ve gerekli altyapının hazırlanması ile geçecek. Toplam satışlarımızın yüzde 9,1’ini oluşturan, Türkiye otomotiv pazarında yüzde 92 ile lider olduğumuz ve en güçlü yanımız olan hibrit teknolojisi üzerinden Toyota marka imajını daha da geliştireceğiz.”