Pist avcısı oldu çıktı

Honda Civic Type R, Type R Challenge 2018 kapsamında çıktığı pistlerde pist rekoru kırmaya devam ediyor. Type R son olarak Portekiz’in ünlü Estoril pistinde 2 dakika 01,84 saniye ile sınıfının en iyi tur zamanına imza atarak rekor kırdı.

Honda, Portekiz’in ünlü Estoril pistinde Civic Type R ile 2 dakika 01,84 saniye seri üretim önden çekişli otomobil sınıfında yeni bir tur rekoruna imza attı. Yüksek performanslı hatchback otomobili Honda WTCR pilotu Tiago Monteiro sürdü.

4.2 KİLOMETRELİK UZUNLUĞA SAHİP

İkonik Estoril pisti, iki adet keskin dönüş, zor bir şikan ve çok uzun bir ana düzlük ile 4,2 km uzunluğa sahip. Pist sahip olduğu niteliklerle ani hızlanma veya ani fren olmak üzere farklı hız aralıkları gerektiriyor. Bu ise kusursuz hızlanma değerleri ile muhteşem yol tutuş özelliklerine sahip olan hızlı bir otomobil gerektiriyor. Civic Type R, 320 PS VTEC TURBO motor ve üstün yol tutuş özelliklerini beraberinde getiren kusursuz süspansiyon sistemi kadar geri bildirimi yüksek direkt çalışan direksiyon sistemiyle de çok hızlı bir otomobil olduğunu kanıtladı. Civic Type R’ın üstün nitelikleriyle Monteiro’nun üstün pilotajının bir araya gelmesi seri üretim önden çekişli otomobil tur zamanını beraberinde getirdi.

TUR REKORUNU GÜNCELLEDİK

Rekoru değerlendiren Honda WTCR pilotu Tiago Monteiro, “Buraya önceki otomobilin tur rekorunu kırmaya geldik. Ancak bu kolay bir şey değildi. Sonuç olarak bir rekor kırmak hiçbir zaman kolay değildir. Estoril’i dize getirmek için otomobile güvenmeniz ve onunla bütünleşmiş olmanız gerekiyor. Yeni Civic Type R güçlü, son derece kontrollü ve güven veren bir otomobil. Sonuç olarak tur rekorunu kırdık ve güncelledik” dedi ve Type R ile ilgili olarak, “Type R son derece dengeli, muhteşem bir fren performansına ve muhteşem bir motora sahip bir otomobil. Bu yüzden sadece bir yarış otomobili sürüyor gibi hissediyor insan kendini. Piste çıkınca bunun standart bir yol otomobili olduğunu çok çabuk unutuyorsun, ama bu sefer de eve dönmek istemiyorsun. Yeni Type R gerçek bir evrim. Yani; tasarım, aerodinami, süspansiyon, geometriler ve motor da tamamen farklı bir otomobilden bahsediyoruz” dedi.