R.S.17 F1 için tanıtıldı

13 saat önce

Renault Sport Formula 1 Takımı İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen etkinlikle uluslararası medyanın ve takım ortaklarının önünde R.S.17’yi tanıttı.

Aralarında BP, Castrol ve MAPFRE’nin de yer aldığı yeni ortakları da ön plana çıkaran söz konusu lansman aynı zamanda Renault Sport marka kimliğini de ilk kez gözler önüne serdi. Bu yeni marka kimliği Renault Sport Racing ve Renault Sport Cars arasında daha güçlü bir bağ oluşturmak üzere tasarlandı. Gücünü Renault Sport Racing’e ait R.E.17 motordan alan R.S.17 modelinde R.S.16’dan alınıp aktarılan her hangi bir parça bulunmuyor. Ekip, Formula 1’in en son yönetmeliklerini tam anlamıyla karşılayabilmek için her şeye sıfırdan başladı. Söz konusu araç Enstone, İngiltere ve Viry-Châtillon, Fransa’da Renault Sport Racing tarafından sıfırdan tasarlanan ilk Formula 1 otomobili olma özelliğini taşıyor. Aracın lansman etkinliğinde Renault Grubu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas; Başkan Jérôme Stoll ve Renault Sport Racing İdari Direktörü Cyril Abiteboul ile birlikte Renault Sport Formula 1 Takımının üst düzey yönetimi, sürücüler ve Renault Sport Racing Özel Danışmanı Alain Prost da hazır bulundu. R.S.17 modelini, yarış sürücüleri Nico Hülkenberg ve Jolyon Palmer tanıttı. Üçüncü ve yedek sürücü Sergey Sirotkin de ismi duyurulanlar arasındaydı.

#RS17Launch

2017 Renault Sport Akademisi’nin kadrosu da her biri 2017 boyunca Renault Sport Racing tarafından desteklenecek olan Jack Aitken, Max Fewtrell, Jarno Opmeer ve Sun Yue Yang isimleriyle teyit edildi. Jack GP3 Serilerinde; Max, Jarno ve Sun ise 30 araçlık tarihi Formula Renault Eurocup’ta mücadele edecek.

Jérôme Stoll, Renault Sport Racing Başkanı: “R.S.17 modeli Enstone ve Viry’nin bir arada planlayıp en başından itibaren geliştirdikleri ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Bu etkileşimin ortaya çıkardığı meyveler de bizi oldukça memnun etti. R.S. 17 son derece güzel bir otomobil. Otomobilin bize verdiği heyecanın yanı sıra BP ve Castrol markalarıyla birlikte gibi son derece önemli yeni ortaklarımız da oldu. 2017’ye ilişkin performans hedeflerimiz son derece açık. Performans ve sonuçlar açısından kesin ve elle tutulur bir adım atmak niyetindeyiz. Üreticiler Şampiyonasında amacımız beşincilik.”

Cyril Abiteboul, Renault Sport Racing İdari Direktörü: “2017 senesi için tam da istediğimiz gibi ileriye doğru bir adım atmak için tüm şartlar uygun. R.S.17 modeli birbirine entegre iki tesisimizin uzun çalışması sonucu ortaya çıktı ve bizler de onunla gurur duyabiliriz. Takımın her seviyesinde güçlü bir kadroya sahibiz; Nico ve Sergey’in de 2017’de Jolyon’a katılmasından çok memnunuz. Bununla birlikte padokun en güçlü sezon öncesi sponsorluk kampanyasının bir sonucu olarak da BP, Castrol, MAPFRE ve SMP Racing gibi son derece güçlü ortaklara kavuştuk. En hızlı büyüyen F1 takımıyız ve artık performansımızı pistte kanıtlama zamanı geldi. Hedefimiz her turda puan elde etmek…”