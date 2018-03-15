Captur’a estetik operasyonu

Renault’nun küçük crossover modeli Captur, ustaca dokunuşlarla makyajlandı. Çok şık ve sportif bir görünüme kavuşan araç, cimri motoru ve yeni donanımlarıyla iddialı

GÖKHAN KARA

Fransız otomotiv üreticisi Renault, son dönemde hedefini crossover pazara olarak belirledi. Önce Kadjar ardından da yeni nesil Koleos ile bir anda SUV-crossover model sayısını 3’e çıkaran marka, bu sınıfın en küçük üyesi olan Captur’u da unutmadı. B-crossover pazarının iddialı oyuncularından Captur, yeni tasarımı ve donanımlarıyla segmentinde gözünü zirveye dikti. Bize Outdoor isimli üst versiyonuyla konuk olan araç, yakıt cimrisi motoru ve keyifli sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor.

FULL LED FARLAR STANDART

Genel hatları korunan araç, sınıfı için ideal boyutlara sahip. Ön tasarımda sadece bir iki değişiklik yapılsa da, araç sanki bambaşka bir otomobil görünümüne kavuşmuş. Yenilenen ön tasarım, güçlendirilen krom renkli ön ızgara, yeniden tasarlanan C şeklindeki LED ön ve arka far imzası aracın prestijini artırmış. Icon seviyesinden itibaren standart olarak sunulan Pure Vision Full LED farlar hem şık hem de mükemmel bir aydınlatma sağlıyor. 17 inçlik yeni alaşım jantlar da çok şık. Marin mavi gibi yeni renk seçeneklerine kavuşan araç, bize konuk olan Atamaca turuncu gövde ve yıldız siyah tavan kombinasyonuyla da çok şık görünüyor. Outdoor versiyonuna özel ön ve arka tampon altı kaplamaları da adeta araziye göz kırpıyor.

455 LİTRELİK BAGAJ

İç mekandaki yenilikler ise daha çok donanımsal. Kokpitin üstüne yerleştirilen yeni kapaklı göz cep telefonu gibi nesneler için yeterli alana sahip. Çekmece tipindeki torpido gözü ise 11 litrelik hacmiyle dikkat çekiyor. Hareketli arka koltuklar sayesinde yaşam alanı ile bagaj alanı arasında seçimyapabilmek mümkün. Koltuklar en gerideyken 359 litre olan bagaj hacmi, koltukların öne çekilmesiyle 455 litreye kadar genişletilebiliyor. Elektrikli katlanır aynalar, sabit cam tavan, ön/arka park sensörü ve geri görüş kamerası, acil fren destek sistemi, siyah deri koltuklar ve ısıtmalı ön koltuklar gibi yeni donanımlar sunulan araçta 7 inçlik R-LINK Evolution ekranı da, artık akıllı cep telefonlarla iletişim kurabilen R&Go uygulamasına kavuşmuş.

MENZİL 1150 KİLOMETRE

Captur’da kullanılan 1.5 litrelik dCi motor artık ezbere bildiğimiz ve rüştünü ispatlamış bir motor. 4 silindirli turbo destekli ünite, 90 beygir güç ve 220 nm tork üretiyor. 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman EDC ile kombine edilen motor, 1204 kilogramlık otomobili hareket ettirmede zorlanmıyor. Bu kombinasyonla 0-100 km/s ivmelenmesini 13.5 saniyede tamamlayan araç, saatte 170 kilometrelik son hızıyla da beklentileri karşılıyor. Dizel ünite asıl hünerini tüketim değerleriyle sergiliyor. Fabrika verilerine göre 3.9 litre olan ortalama tüketim, 45 litrelik depoyla 1150 kilometrelik menzil anlamına geliyor. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına 4.7 litrelik ortalama yansımış olsa bile, sabit hızlı otoyol sürüşlerinden 4 litrenin bile altına oldukça kolay. Konforla yol tutuş dengesini sağlamayı amaçlayan süspansiyon sistemi, her iki disiplinde de beklentileri rahatlıkla karşılıyor. Rahat yönlendirmeye sahip direksiyon sistemi gibi çevik yapı da keyifli kullanımı destekliyor.

DİZEL-OTOMATİK BULMAK ZOR

Touch, Icon ve Outdoor isimli 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni Captur’un başlangıç fiyatını 91 bin 850 lira (1.2 litre TCe, otomatik, Touch) olarak belirlenmiş. Dizel versiyon ise 98 bin 350 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bize konuk olan Outdoor donanımlı dizel-otomatik versiyonun etiketindeyse 115 bin 600 lira yazıyor. (MART 2018) Aracın fiyat seviyesi rakiplerle benzer seviyede tutulurken, sınıfında pek fazla dizel-otomatik seçeneğin olmadığını belirtelim.