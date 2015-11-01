Renault Clio GT-Line 1.5 dCi EDC otomatik test

Renault’nun B sınıfındaki başarılı modeli Clio, GT Line versiyonuyla, dizel bir otomobilin de sporcu gibi görünebileceğini kanıtladı. Üstelik bir depoyla 1200 kilometre yol yapabiliyor

GÖKHAN KARA

Türkiye otomotiv pazarı, uzun yıllardır beklediği 1 milyon adetlik satış barajını yakalamayı başardı. Son yıllarda gözle görülür bir ivme yakalayan pazar, 2016’da da beklentilerin altında kalmadan ilerliyor. Türkiye otomobil satışlarında aslan payını B ve C sınıfları paylaşıyor. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfus yapısının etkisinin bu sınıflarda sportif tasarımlar da sunulmaya başlandı. Bunlardan biri de Bursalı Renault Clio. B sınıfının en sportif hatchback modellerinden olan Clio, daha fazlasını isteyenler için ayrıca bir versiyora sahip. Clio RS’i andıran karoser eklentileriyle öne çıkan GT Line versiyonu, donanım olarak da aracın zirvesinde yer alıyor.

GT-LINE İMZASI

Bu ay konuk ettiğimiz Clio GT Line, dizel motor ve otomatik şanzımana sahip bir aracın da sportif görünebileceğini kanıtlıyor. Standart Clio’larda ön ızgaraya yerleştirilen LED gündüz farları, GT Line’de tamponun köşelerine alınmış. Özel tamponlar, koyu metal yan ayna kaplamaları, GT Line imzalı alüminyum alaşım jantları ve krom egzoz çıkışıyla araç diğer Clio’lardan ayrılıyor. Üstelik tüm bu tasarım farklılığı yaklaşık 3 bin lira gibi makul bir fiyat farkıyla sunuluyor.

BAGAJI 300 LİTRE

Fransız üretici, aracın iç mekanında versiyona özel bir farklılığa gitmemiş. Modern görünümlü kokpit, piyano siyahı kaplamalarla renklendirilen iç mekanda 7 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi öne çıkıyor. Genel olarak derli toplu bir görünüme sahip kokpitte ergonomi de sorunsuz. Test otomobilinde kullanılan kırmızı kaplamalar opsiyon listesindeki havalı seçeneklerden biri. Bu seçenekleri kullanarak farklı bir Clio oluşturmak mümkün. Aracın ön koltuklarında sunulan yaşam alanı oldukça cömert. Doğru sürüş pozisyonunu bulmak da kolay. Aracın arka koltuklarıysa sınıf standartlarında. Çok uzun boylular hariç arka bölümde yeterli hacim sunuluyor. Aracın 300 litrelik bagaj hacmiyse sınıfının en genişleri arasında. Geniş açılan bagaj kapağı gibi yükleme eşiği de kullanışlılığı artırıyor.

BAŞARILI DİZEL MOTOR

Konuğumuzda Renault’nun emektar dizel motoru 1.5 dCi görev yapıyor. 90 beygir güç ve 220 nm tork üreten ünite, verimli yapısıyla göz dolduruyor. Markanın 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanı EDC ile kombine edilen motor, 1152 kilogramlık otomobili taşımakta zorlanmıyor. Fabrika verilerine göre araç 0’dan 100 km/s sürate 12,9 saniyede ulaşıyor ve maksimum hızı da saatte 176 kilometre. Kağıt üzerindekinden çok daha performanslı hissettiren motoru akıcı vites değişimleriyle EDC de destekliyor. Bu şanzımanın, benzerlerinin en hızlısı olmasa da en konforlularından biri olduğunu söyleyebiliriz.

ORTALAMA TÜKETİM 3.7 LİTRE

Küçük hacimli dizel motor ve çift kavramalı otomatik şanzıman, aracın tasarruf potansiyelini anlatmaya yeterli. Fabrika verilerine göre 3,7 litre olan ortalama tüketim, 45 litrelik depoyla 1200 kilometrenin üzerinde menzil anlamına geliyor. Bu rakama ulaşmak için trafikten uzak durmak şart. Fakat bizim elde ettiğimiz 4,9 litrelik ortalama da oldukça başarılı.

Clio’da kullanılan orta sertlikteki süspansiyon sistemi, aracın yol tutuş yeteneğini artırıyor. Buna bir de konuğumuzda kullanılan ince yanaklı 17 inçlik lastikler eklendiğinde sürüş keyfi biraz daha artıyor. Tabii bu durum konfor seviyesini bir miktar etkiliyor. Araç hızlı girilen virajlarda önden kayma eğiliminde. Tabii her böyle bir durum ESC geç kalmadan müdahale ederek aracın izinden çıkmasını engelliyor. Marka, genel olarak sportiflikle konfor dengesini sağlamayı başarmış.

ZENGİN DONANIM LİSTESİ

Renault Clio zengin bir donanım listesiyle sunuluyor. Araçta Elektronik klima, Türkiye haritalı navigasyon sistemi, 7 inçlim dokunmatik ekran, eller serbest Renault Card sistemi, Cruise Control, Bass Reflex hoparlörler, hillholder, spoyler, 6 hava yastığı, ABS, ESC, ASR gibi uzun bir liste yer alıyor. Üstelik rakiplerin pek çoğunda GT Line gibi sportif bir versiyona rastlamak zor.

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